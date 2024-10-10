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Сікорський: Термінали Starlink для України продовжуватиме фінансувати виключно Польща

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Термінали Starlink для України фінансувала і продовжуватиме фінансувати виключно Польща, а не Ілон Маск чи хтось інший.

Про це в четвер під час пресконференції заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання про позицію Польщі на зустрічі у форматі "Рамштайн", яку було відкладено, глава польської дипломатії зазначив, що на цій зустрічі йдеться про практичну військову допомогу Україні. Тому, за задумом, у Рамштайні мали зустрітися глави урядів країн, які підтримують Україну, а не глави держав.

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"Саме тому ми підготували позицію для президента Дуди, щоб він міг говорити не лише від себе, а й від імені польської держави – про те, що ми вже зробили для України і що маємо намір робити далі", – зазначив Сікорський.

Глава МЗС наголосив на одному конкретному положенні, закладеному в цю польську позицію. За його словами, у ній згадується про те, що одним із ключових факторів, який дозволяє українцям і надалі ефективно захищатися від росіян, є підключення до інтернету за допомогою терміналів Starlink.

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"Ці термінали Starlink, які використовуються в Україні, не спонсоруються паном Ілоном Маском, а фінансуються і будуть фінансуватися виключно Польщею. Ми це робимо, а не робить цього хтось інший", - сказав Сікорський.

Автор: 

допомога (8427) Сікорський Радослав (277) Starlink (265)


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Топ коментарі
+7
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10.10.2024 21:26
+5
Де поділися мудаки які розповдали шо Маск шось там "дав" Україні?
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10.10.2024 21:48
+4
Пан Сікорський, не піздимо, будь ласка.
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10.10.2024 21:54
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нігодяї такі! а наші зернотрейдери потужно всрались.
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10.10.2024 21:13 Відповісти
разом з лідором
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10.10.2024 21:14 Відповісти
Дякуємо
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10.10.2024 21:26 Відповісти
Мені просто цікаво як орки використовують старлінк та Дискорд для розвідувальних беспілотників над Україною, щось думаю що вони скоріше від мобільних операторів беруть інтернет а не із старлінку.
Хоча були деякі вже статті що вони старлінк до шахеда пробують інтегрувати, але шахед великий і там є така можливість а в розвідувальному як вони інтегрували.
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10.10.2024 21:27 Відповісти
Я до чого веду якщо всетаки то не старлінк, то можливо оператори можуть вичисляти такі обєкти які переміщаються між сотами, або якщо це інший супутниковий інтернет то можна глушити його в певних районах.
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10.10.2024 21:30 Відповісти
щоб заглушити сигнал потрібно мати портативну аес як наприклад запоріжська. яку зе подарував оркам.
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10.10.2024 21:36 Відповісти
А як орки глушат піднімаючи реб на висоту тими же аеростатами можна це зробити, та скоріше це взагалі мобільний інтернет.
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10.10.2024 21:44 Відповісти
ми про різні речі розмовляємо.
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10.10.2024 21:46 Відповісти
Де поділися мудаки які розповдали шо Маск шось там "дав" Україні?
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10.10.2024 21:48 Відповісти
Пан Сікорський, не піздимо, будь ласка.
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10.10.2024 21:54 Відповісти
А хіба не Пентагон фінансує Старлінки ? Сікорський, не свисти, бо грошей від ЄС не буде.
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10.10.2024 22:07 Відповісти
Бла-бла-бла-бла, прочее политическое словоблудие... [Старлинки е] "....одним із ключових факторів, який дозволяє українцям і надалі ефективно захищатися від росіян. ......фінансуються і будуть фінансуватися виключно Польщею. Ми це робимо, а не робить цього хтось інший", - сказав Сікорський"

Вся эта противоречивая и бредовая новость звучит так, будто от одной лишь Польши и лично президента Сикорского зависит вся война в Украине, ведь это ключевой фактор. Все эти ваши Рамштайны, поставки Германии, США, прочих стран, уже за сотню (совокупного) миллиардов финансирования, все это по большому счету ерулда, другое дело Старлинки, ведь это сверхсекретная космическая технология по галактическим ценам, которую никто больше не в состоянии оплатить и в силах потянуть только Польша с личного одобрения и одолжения пана Сикорского, без которого видимо (ключевой фактор) Украина бы уже проиграла. И действительно, ну где все эти ваши страны ЕС и даже США (про Украину и говорить нечего) возьмут, ну не знаю, сколько по вашему может стоить абонплата Старлинка? Ну наверное за пакет "Безлим" 50-100 млн долларов в месяц, это же жуть какие большие деньги. Такой же цирк происходил с чешской инициативой по закупке арт. боеприпасов, когда вся западная коалиция, не могла найти несчастных 3-4 млрд. Ясное дело что старлинки и боеприпасы это копейки по сравнению с основными затратами, и причины почему так долго "не могли" найти деньги на арт снаряды, а пан Сикорски преподносит финанс. Старлинков ка нечто ключевое, не в том что денег ни у кого нет, в первом случае не понятно в чем дело, может это часть какого то плана по дезинформации, а во втором случае Сиорский просто преувеличивает свою роль в этом деле, не будет платить Польша будет кто угодно другой.
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10.10.2024 23:22 Відповісти
завдали убитків по одному зерну на мільярди і мілостиво платять на мільйон за старлінк.
Сікорський іди в ж*пу разом із своєю грьобаною подляндією
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10.10.2024 23:51 Відповісти
 
 