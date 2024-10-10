Сікорський: Термінали Starlink для України продовжуватиме фінансувати виключно Польща
Термінали Starlink для України фінансувала і продовжуватиме фінансувати виключно Польща, а не Ілон Маск чи хтось інший.
Про це в четвер під час пресконференції заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Відповідаючи на запитання про позицію Польщі на зустрічі у форматі "Рамштайн", яку було відкладено, глава польської дипломатії зазначив, що на цій зустрічі йдеться про практичну військову допомогу Україні. Тому, за задумом, у Рамштайні мали зустрітися глави урядів країн, які підтримують Україну, а не глави держав.
"Саме тому ми підготували позицію для президента Дуди, щоб він міг говорити не лише від себе, а й від імені польської держави – про те, що ми вже зробили для України і що маємо намір робити далі", – зазначив Сікорський.
Глава МЗС наголосив на одному конкретному положенні, закладеному в цю польську позицію. За його словами, у ній згадується про те, що одним із ключових факторів, який дозволяє українцям і надалі ефективно захищатися від росіян, є підключення до інтернету за допомогою терміналів Starlink.
"Ці термінали Starlink, які використовуються в Україні, не спонсоруються паном Ілоном Маском, а фінансуються і будуть фінансуватися виключно Польщею. Ми це робимо, а не робить цього хтось інший", - сказав Сікорський.
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Хоча були деякі вже статті що вони старлінк до шахеда пробують інтегрувати, але шахед великий і там є така можливість а в розвідувальному як вони інтегрували.
Вся эта противоречивая и бредовая новость звучит так, будто от одной лишь Польши и лично президента Сикорского зависит вся война в Украине, ведь это ключевой фактор. Все эти ваши Рамштайны, поставки Германии, США, прочих стран, уже за сотню (совокупного) миллиардов финансирования, все это по большому счету ерулда, другое дело Старлинки, ведь это сверхсекретная космическая технология по галактическим ценам, которую никто больше не в состоянии оплатить и в силах потянуть только Польша с личного одобрения и одолжения пана Сикорского, без которого видимо (ключевой фактор) Украина бы уже проиграла. И действительно, ну где все эти ваши страны ЕС и даже США (про Украину и говорить нечего) возьмут, ну не знаю, сколько по вашему может стоить абонплата Старлинка? Ну наверное за пакет "Безлим" 50-100 млн долларов в месяц, это же жуть какие большие деньги. Такой же цирк происходил с чешской инициативой по закупке арт. боеприпасов, когда вся западная коалиция, не могла найти несчастных 3-4 млрд. Ясное дело что старлинки и боеприпасы это копейки по сравнению с основными затратами, и причины почему так долго "не могли" найти деньги на арт снаряды, а пан Сикорски преподносит финанс. Старлинков ка нечто ключевое, не в том что денег ни у кого нет, в первом случае не понятно в чем дело, может это часть какого то плана по дезинформации, а во втором случае Сиорский просто преувеличивает свою роль в этом деле, не будет платить Польша будет кто угодно другой.
Сікорський іди в ж*пу разом із своєю грьобаною подляндією