Сікорський: Термінали Starlink для України продовжуватиме фінансувати виключно Польща

Термінали Starlink для України фінансувала і продовжуватиме фінансувати виключно Польща, а не Ілон Маск чи хтось інший.

Про це в четвер під час пресконференції заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання про позицію Польщі на зустрічі у форматі "Рамштайн", яку було відкладено, глава польської дипломатії зазначив, що на цій зустрічі йдеться про практичну військову допомогу Україні. Тому, за задумом, у Рамштайні мали зустрітися глави урядів країн, які підтримують Україну, а не глави держав.

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"Саме тому ми підготували позицію для президента Дуди, щоб він міг говорити не лише від себе, а й від імені польської держави – про те, що ми вже зробили для України і що маємо намір робити далі", – зазначив Сікорський.

Глава МЗС наголосив на одному конкретному положенні, закладеному в цю польську позицію. За його словами, у ній згадується про те, що одним із ключових факторів, який дозволяє українцям і надалі ефективно захищатися від росіян, є підключення до інтернету за допомогою терміналів Starlink.

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"Ці термінали Starlink, які використовуються в Україні, не спонсоруються паном Ілоном Маском, а фінансуються і будуть фінансуватися виключно Польщею. Ми це робимо, а не робить цього хтось інший", - сказав Сікорський.