Украина никогда не станет частью ЕС против воли венгров,- Орбан
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз зависит от венгров, а против воли Будапешта Киев не вступит в ЕС.
Об этом он сказал, выступая в Будапеште с речью о политических итогах прошлого года и приоритетах своего правительства на ближайший период, сообщает Telex, информирует Цензор.НЕТ.
Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС "уничтожит венгерских фермеров, и не только их, но и всю венгерскую национальную экономику".
Также венгерский политик сказал, что "Украина или то, что от нее останется", якобы никогда не вступит в НАТО, а после завершения полномасштабной войны Киев якобы снова станет "буферной зоной" между РФ и странами-членами Альянса.
Кроме этого, во время выступления Орбан пригрозил "расплатой" неправительственным организациям, СМИ и правозащитным группам, которые получали финансирование от Агентства США по международному развитию (USAID), заявив, что они будут ликвидированы в Венгрии и "столкнутся с правовыми последствиями".
"Мы должны срочно создать конституционные и правовые условия, чтобы нам не пришлось сидеть сложа руки, когда псевдогражданские общественные организации служат иностранным интересам и организуют политические акции на наших глазах", - заявил премьер Венгрии.
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або ЄС, або існування мадярців
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На Pest control, мордяка хантимансійька. 👿
і ти не вічний.
Правильно!!!
И где тот Земан?
А Чехия Украине снаряды подносит.
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влада орбана держиться на грошах, отримуємих від російської нафти!
перекрийте орбану нафту - і його влада бистро посиплеться!
То так, але точніше буде сказати "призупинилася", бо Північна Корея нікуди не поділася. Якщо трамп "опустить" Америку так, як Шмаркля Україну, то я не виключаю, що в тому регіоні запалають, окрім Південної Кореї ще й Тайвань. Як мінімум.
Україна, дійсно ніколи не стане членом ЕС, але це консолідована позиція Европейского Союзу, а не Орбана особисто і не Угорщини персонально.
який і на Сонці не згорає! 😂
як на терріторію яка захоплена...
ручні пси хутіна
Так що "прикуси язика"... Фіцо" з "орбанами" приходять і йдуть... А народи залишаються...
І буде Угорщина нормальною європейською країною, яка й була до орбана!
Але ж воля угорців залежить від того,як до них ставляться.
А робота мзс,якою керує людина без дипл.статусу-ермак,вона провальна,не лише по відношенню до угорців.
ви,що очільник мзс,
а це дві великі різниці.
Коли став? З часу "оману".
Карма штука справедлива...і невідворотна..)
підарас в нас тут...
а українців вбиває по інерції..
Даже теоретически находится в одной связке с такими уродами по-моему это ниже нашего достоинства.
але придуру залишилось зовсім не довго