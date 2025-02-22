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Украина никогда не станет частью ЕС против воли венгров,- Орбан

Орбан снова отличился скандальными заявлениями об Украине

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз зависит от венгров, а против воли Будапешта Киев не вступит в ЕС.

Об этом он сказал, выступая в Будапеште с речью о политических итогах прошлого года и приоритетах своего правительства на ближайший период, сообщает Telex, информирует Цензор.НЕТ.

Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС "уничтожит венгерских фермеров, и не только их, но и всю венгерскую национальную экономику".

Также венгерский политик сказал, что "Украина или то, что от нее останется", якобы никогда не вступит в НАТО, а после завершения полномасштабной войны Киев якобы снова станет "буферной зоной" между РФ и странами-членами Альянса.

Кроме этого, во время выступления Орбан пригрозил "расплатой" неправительственным организациям, СМИ и правозащитным группам, которые получали финансирование от Агентства США по международному развитию (USAID), заявив, что они будут ликвидированы в Венгрии и "столкнутся с правовыми последствиями".

"Мы должны срочно создать конституционные и правовые условия, чтобы нам не пришлось сидеть сложа руки, когда псевдогражданские общественные организации служат иностранным интересам и организуют политические акции на наших глазах", - заявил премьер Венгрии.

Также читайте: Ле Пен, Орбан и другие: лидеры ультраправых партий ЕС провели большой саммит в Мадриде

Автор: 

членство в ЕС (1079) Евросоюз (17343) Виктор Орбан (498)


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Топ комментарии
+63
воля угорців, це не твоя воля, орбан.
і ти не вічний.
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22.02.2025 21:58 Ответить
+42
А ну в буду, падло!
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22.02.2025 21:58 Ответить
+38
Просто угорці підуть в коридор попити кави і не помітять що Україну прийняли проти їх волі
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22.02.2025 22:02 Ответить
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А ну в буду, падло!
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22.02.2025 21:58 Ответить
++++!
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22.02.2025 22:20 Ответить
мда, питання перед Україною поставлено руба:

або ЄС, або існування мадярців

.
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22.02.2025 22:43 Ответить
Доповнення:

На Pest control, мордяка хантимансійька. 👿
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22.02.2025 23:02 Ответить
воля угорців, це не твоя воля, орбан.
і ти не вічний.
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22.02.2025 21:58 Ответить
Глава Чехии, Милош Земан. Таких как Орбан троих надо было.
Правильно!!!
И где тот Земан?
А Чехия Украине снаряды подносит.
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22.02.2025 22:27 Ответить
не зрозумів? ми будемо вбивати угорських фермерів?
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22.02.2025 22:00 Ответить
Кожному правосєку по два раби з угрів! Але вбивати можно всіх фермерів, навіть якщо правосєкам не вистачить!
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22.02.2025 22:19 Ответить
заметьте, не мы, не мы это предложили!

.
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22.02.2025 22:44 Ответить
ЯКЩО ВОНИ НАМ БЛОКУЮТЬ ВСТУП В ЄС, ТО ЧОГО МИ ДО ЦИХ ПІР ТРАНСПОРТУЄМО ЇМ НАФТУ ЧЕРЕЗ НАФТОПРОВІД ДРУЖБА?!

влада орбана держиться на грошах, отримуємих від російської нафти!

перекрийте орбану нафту - і його влада бистро посиплеться!
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22.02.2025 22:00 Ответить
є Договір..., міжнародний...., і ми транспортуємо в Європу, а не Орбану!
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22.02.2025 22:24 Ответить
Це до ЗЕЙЛА і Ермачидло ! Є фото , дє Ермак решает , а Міністр Кулеба з боку-пріреку мовчить в тряпочку !
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22.02.2025 23:58 Ответить
Цьому бидло треба ще виграти вибори в себе
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22.02.2025 22:01 Ответить
Мылом их мылом.... помоем.. цыганских придурков...
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22.02.2025 22:05 Ответить
Ніколи не кажи ніколи. Твоє нікчемне життя до "ніколи" не має жодного стосунку через його короткий часовий термін.
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22.02.2025 22:01 Ответить
Просто угорці підуть в коридор попити кави і не помітять що Україну прийняли проти їх волі
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22.02.2025 22:02 Ответить
Коли вже пристрелять цього підора?
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22.02.2025 22:02 Ответить
Орбан це творіння Сьоми Могілєвіча. Всі про це знають і сопуть в дві дірки. Його судити треба!
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22.02.2025 22:06 Ответить
П@ідор, який забув 56 рік! Не розумію....
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22.02.2025 22:07 Ответить
Маасковскіє руплі+компромат
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22.02.2025 22:14 Ответить
Коли подохне путін, то всіх його наложниць, включаючи Орбана і Фіцо, поховають разом з ним. І тоді Україна точно вступить в ЄС.
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22.02.2025 22:07 Ответить
Якби ж то так... Подохне пуйло, на його місце прийде інше. Доки існує ця "імперія зла", пуйло буде жити вічно, незалежно від того, яке в нього буде прізвище.
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22.02.2025 22:42 Ответить
Війна в Кореї зупинилась відразу після смерті сталіна. Верхівка СРСР почала боротьбу за владу. Їм вже було не до Кореї. Так буде і зараз.
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22.02.2025 23:08 Ответить
"Війна в Кореї зупинилась відразу після смерті сталіна."

То так, але точніше буде сказати "призупинилася", бо Північна Корея нікуди не поділася. Якщо трамп "опустить" Америку так, як Шмаркля Україну, то я не виключаю, що в тому регіоні запалають, окрім Південної Кореї ще й Тайвань. Як мінімум.
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23.02.2025 08:09 Ответить
💯, там таких МІЛЬОНИ
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23.02.2025 00:01 Ответить
Та він вже іншу дупу почав вилизувати, бо відчув звідки новий вітерець дмухає...
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23.02.2025 10:16 Ответить
Воля угорців - повернення на історичну ханти-мантківщину.
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22.02.2025 22:10 Ответить
Скільки тобі, викидень, років? Пора. Чорти в пеклі і хробаки в землі тобі вже прогули ставлять!
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22.02.2025 22:10 Ответить
Орбан уйдет через годик. Не долго петуху еще кукарекать.
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22.02.2025 22:10 Ответить
Орбан - просто дебіл. Щось типу, мертвого Жириновського на росії. Як Жириновський, висловлював позицію Кремля, яку соромились озвучувати в Кремлі, так і Орбан озвучує позицію, яку соромляться сказати в Брюселі.
Україна, дійсно ніколи не стане членом ЕС, але це консолідована позиція Европейского Союзу, а не Орбана особисто і не Угорщини персонально.
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22.02.2025 22:11 Ответить
ага Рим никогда не падет или ссср 1990 год и сьезд кпсс каких целей должен союз добиться за будующие 50лет ) никаких проблем в вступление не должно быть
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22.02.2025 22:18 Ответить
Орбан має всі підстави так себе вести, адже йому не указ європейські куколди, які тільки що і роблять, що ковтають.
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22.02.2025 22:14 Ответить
У Йорбана зараз свято. Нічого Трампу мізок вправлять і цей блазень сховається буду як остання шавка
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22.02.2025 22:17 Ответить
та вашу угорську волю всі на ***** вертіли!
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22.02.2025 22:19 Ответить
а потім по вас кацапня ********* арешніком,
який і на Сонці не згорає! 😂
як на терріторію яка захоплена...
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22.02.2025 22:35 Ответить
в угрів давно волі немає
ручні пси хутіна
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22.02.2025 22:19 Ответить
Політична мерзенна шлюха!
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22.02.2025 22:20 Ответить
Якщо Україну будуть тупо зливати, то маю мрію ща назанавіс українська армія захопить Угорщину і Словаччину. Просто так. Щоб розуміли чим закінчується зрада.
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22.02.2025 22:23 Ответить
Словаччина що тобі поганого зробила? Фіцо - не Словаччина... Забув зліт літаків під нашу, інтернаціонально-слов"янську пісню - "Гей, соколи!"? Вони зараз громлять кацапню в небі України. В Кошіце працюють металурги - клепають снаряди 122 та 152 мм калібру. Ці лінії випуску були відновлені, отримали гроші та замовлення для випуску снарядів саме для ЗСУ.
Так що "прикуси язика"... Фіцо" з "орбанами" приходять і йдуть... А народи залишаються...
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22.02.2025 22:45 Ответить
Громадяни США особисто мені поки що поганого не зробили. Але якщо, вцілому, США під керівництвом рудого Трампа зробить щось погане Україні, то мені буде по барабану це особисто Трамп, чи хтось з громадян Штатів. Я не буду цього з'ясовувати. Як зараз я не ділю кацапів на хороших і поганих.
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22.02.2025 23:19 Ответить
І , що ти , з голою дупою, зробишь США😄?
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23.02.2025 00:05 Ответить
Я не знаю в яку хламиду завернута твоя срака, Віко. В кирзовий чобіт?
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23.02.2025 00:12 Ответить
"Ах, лето красное!... Любил-бы я тебя... Когда-б не зной, не пыль, да комары, да мухи..."
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23.02.2025 05:24 Ответить
3 українскі бригади і нема Yгощіни! - не наривайся пciна пузата ато
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22.02.2025 22:23 Ответить
а може ********* підерській бург?
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23.02.2025 03:21 Ответить
найпаскудіша парода - даунбасятnці і луганоці!
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23.02.2025 03:22 Ответить
В*бітє Вітю!
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22.02.2025 22:24 Ответить
Этот Орбан уже задолбал. Может Венгрию саму пора выгнать из ЕС, за лоббирование интересов плешивой моли
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22.02.2025 22:25 Ответить
А може краще того орбана вже перевибрати? Бо воно там вже який термін сидить та все навкруги поганить, як та жаба! І сійярту свою хай забирає - таке ж саме лайно!
І буде Угорщина нормальною європейською країною, яка й була до орбана!
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23.02.2025 08:48 Ответить
Хто б сумнівався - шо ти квакнеш
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22.02.2025 22:30 Ответить
"Україна ніколи не стане частиною ЄС проти волі угорців,- Орбан".
Але ж воля угорців залежить від того,як до них ставляться.
А робота мзс,якою керує людина без дипл.статусу-ермак,вона провальна,не лише по відношенню до угорців.
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22.02.2025 22:33 Ответить
У городІ бузина, а в Києві дядько! Ермак гандо, але коли він став очільником МЗС, кацапе під ніком Лемберг?
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22.02.2025 23:57 Ответить
Я писав,що керує мзс
ви,що очільник мзс,
а це дві великі різниці.
Коли став? З часу "оману".
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23.02.2025 00:51 Ответить
Тогда Украина станет частью ЕС, в которой не будет Венгрии.
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22.02.2025 22:39 Ответить
Потвора **** кончена
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22.02.2025 22:40 Ответить
А чого ж к ******* така економіка слаба шо Україна її знищить?
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22.02.2025 22:40 Ответить
ви нашу волю не поважаєте, з якого орбана нам вашу поважати?
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22.02.2025 22:47 Ответить
ми злі
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22.02.2025 23:03 Ответить
ви такі ***********....
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22.02.2025 22:49 Ответить
Цікаво,скільки ще сам Орбан протримається на своїй посаді..?!
Карма штука справедлива...і невідворотна..)
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22.02.2025 22:49 Ответить
сказав дурак,котрий не вічний.як совок радянський
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22.02.2025 22:54 Ответить
тільки самі - Америкі на підтримку України вже нема.
підарас в нас тут...
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22.02.2025 23:00 Ответить
Недаремно їздив до Трампона(Але й Трампон невічний.
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22.02.2025 23:01 Ответить
Тебе ніхто питати і не буде ))
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22.02.2025 23:04 Ответить
Скоріше угорців виженуть з ЄС в тайожний саюз.
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22.02.2025 23:05 Ответить
кацапські агенти на чолі країн вже зарвались!
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22.02.2025 23:09 Ответить
один клоун це не усі угорці
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22.02.2025 23:20 Ответить
ага - один ***** це ше не не всі кацапи підараси - чули!
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22.02.2025 23:53 Ответить
Пішов ти на..... чморбан
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22.02.2025 23:24 Ответить
Им просто не дадут дотации и они будут рады принять Украину в ЕС.
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23.02.2025 01:52 Ответить
Вітюша! Бери приклад з Донні Чубчика і говори -за мене ніколи не стане, нема чого кивати на угорців. Без тебе і другого нащадка половців Фіцо не стане. Після Вас так.
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23.02.2025 02:25 Ответить
слухайте мене в сюда - кацап на самому ділі любить Україну!
а українців вбиває по інерції..
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23.02.2025 02:26 Ответить
а може ********* підерській бург?
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23.02.2025 02:54 Ответить
мурло ************
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23.02.2025 02:59 Ответить
Може угорці нарешті так всіх в ЄС ****....ть, що їх виключать, а нас приймуть))))
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23.02.2025 04:25 Ответить
.....чудова пропозиція!!!
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23.02.2025 08:11 Ответить
Орбан це брехун і популіст, пропутінська хвойда і ганьба для Угорщини.
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23.02.2025 06:12 Ответить
А може угорці не хочуть бути членом такої поганої ЄС і самі вийдуть звідти
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23.02.2025 08:27 Ответить
А що таке орбан? І угорці?
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23.02.2025 08:32 Ответить
Зачем нам такой союз, в котором один вонючий путинский холуй, может поставить всю Европу, пардон, раком?

Даже теоретически находится в одной связке с такими уродами по-моему это ниже нашего достоинства.
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23.02.2025 09:25 Ответить
придур думає що буде правити вічно
але придуру залишилось зовсім не довго
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23.02.2025 09:56 Ответить
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23.02.2025 11:40 Ответить
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23.02.2025 11:41 Ответить
 
 