Украина никогда не станет частью ЕС против воли венгров,- Орбан

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз зависит от венгров, а против воли Будапешта Киев не вступит в ЕС.

Об этом он сказал, выступая в Будапеште с речью о политических итогах прошлого года и приоритетах своего правительства на ближайший период, сообщает Telex, информирует Цензор.НЕТ.

Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС "уничтожит венгерских фермеров, и не только их, но и всю венгерскую национальную экономику".

Также венгерский политик сказал, что "Украина или то, что от нее останется", якобы никогда не вступит в НАТО, а после завершения полномасштабной войны Киев якобы снова станет "буферной зоной" между РФ и странами-членами Альянса.

Кроме этого, во время выступления Орбан пригрозил "расплатой" неправительственным организациям, СМИ и правозащитным группам, которые получали финансирование от Агентства США по международному развитию (USAID), заявив, что они будут ликвидированы в Венгрии и "столкнутся с правовыми последствиями".

"Мы должны срочно создать конституционные и правовые условия, чтобы нам не пришлось сидеть сложа руки, когда псевдогражданские общественные организации служат иностранным интересам и организуют политические акции на наших глазах", - заявил премьер Венгрии.

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