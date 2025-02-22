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Войска РФ атаковали гражданскую инфраструктуру Кривого Рога: один погибший, двое раненых, один - в тяжелом состоянии (обновлено)

РФ атаковала Кривой Рог

Сегодня вечером, 22 февраля, российские оккупанты нанесли удары по Кривому Рогу, в результате чего повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Российская армия атаковала Кривой Рог.

Предварительно, повреждена гражданская инфраструктура. Пострадали ли люди - уточняем", - написал он.

Также отмечается, что в области продолжается воздушная тревога, жителей призывают оставаться в безопасном месте.

Также смотрите: Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: повреждены инфраструктура и многоэтажки. ФОТО

Позже Лысак рассказал, что из-за ракетного удара в Кривом Роге, по информации на данный момент, двое пострадавших. Один из них – в тяжелом состоянии.

В результате атаки возник пожар. Поврежден инфраструктурный объект.

Обновленная информация

По состоянию на 23:27 глава ОВА сообщил, что в больнице умер мужчина, пострадавший из-за ракетного удара по Кривому Рогу.

"Искренние соболезнования близким... Госпитализирована 30-летняя женщина. Она в тяжелом состоянии. Еще одна потерпевшая, которой 31 год, будет лечиться амбулаторно", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке: трое пострадавших, спасен ребенок. ФОТО

Автор: 

Кривой Рог (1412) обстрел (28254) Днепропетровская область (4165) Криворожский район (140)


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Уроди не як не заспокоються, вже в ночи вдарили.
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22.02.2025 23:06 Ответить
походу чекали, щоб люди в приміщенні зібрались і спати почали лягати.
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22.02.2025 23:14 Ответить
щас щє й по дснсу другий буде...
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22.02.2025 23:16 Ответить
Лисак пише про ракетний удар. Повітряні сили пишуть про ворожий удар БпЛА. Лисак сам ідентифікував ту ракету?
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23.02.2025 01:30 Ответить
Якби ідентифікував, то написав би "Іскандер-М", чи "KN-23". Повітряні сили зазвичай пишуть про те, що відбивають - а технічної можливості зреагувати в Кривому Розі на балістичний удар з Криму нажаль взагалі нема.

Туди час підльоту "Іскандера" десь 3-5 хвилин і русня це використовує, щоб знищувати адміністративну (будівлі суду, ділянку поліції знищили, замість тцк, прокуратури, сбу в дома повлучали) ,електричну і чомусь готельну інфраструктуру Кривого Рогу.
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23.02.2025 03:27 Ответить
 
 