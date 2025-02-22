Войска РФ атаковали гражданскую инфраструктуру Кривого Рога: один погибший, двое раненых, один - в тяжелом состоянии (обновлено)
Сегодня вечером, 22 февраля, российские оккупанты нанесли удары по Кривому Рогу, в результате чего повреждена гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Российская армия атаковала Кривой Рог.
Предварительно, повреждена гражданская инфраструктура. Пострадали ли люди - уточняем", - написал он.
Также отмечается, что в области продолжается воздушная тревога, жителей призывают оставаться в безопасном месте.
Позже Лысак рассказал, что из-за ракетного удара в Кривом Роге, по информации на данный момент, двое пострадавших. Один из них – в тяжелом состоянии.
В результате атаки возник пожар. Поврежден инфраструктурный объект.
Обновленная информация
По состоянию на 23:27 глава ОВА сообщил, что в больнице умер мужчина, пострадавший из-за ракетного удара по Кривому Рогу.
"Искренние соболезнования близким... Госпитализирована 30-летняя женщина. Она в тяжелом состоянии. Еще одна потерпевшая, которой 31 год, будет лечиться амбулаторно", - добавил он.
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Туди час підльоту "Іскандера" десь 3-5 хвилин і русня це використовує, щоб знищувати адміністративну (будівлі суду, ділянку поліції знищили, замість тцк, прокуратури, сбу в дома повлучали) ,електричну і чомусь готельну інфраструктуру Кривого Рогу.