В Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке: трое пострадавших, спасен ребенок. ФОТО

Ночью, 9 февраля, в Кривом Роге произошел пожар в одной из многоэтажек в Покровском районе. Есть пострадавшие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС в Днепропетровской области.

"Ночью в 02:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на улице Николая Свитальского Покровского района города Кривой Рог", - говорится в сообщении.

Установлено, что пожар возник в квартире, которая расположена на третьем этаже девятиэтажного жилого дома. Горели вещи домашнего обихода в квартире на площади 10 кв. м.

Спасатели спасли ребенка, а также отвели на безопасное расстояние 13 человек. В результате пожара пострадали 2 женщины и мужчина.

В 03:26 пламя ликвидировано.

