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Новости Война
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Россияне атаковали ударными БПЛА Одесщину, пострадали три человека

В Одесской области 3 пострадавших из-за атаки шахедов

Вечером субботы, 22 февраля, российские захватчики атаковали ударными беспилотниками Одесский район. Пострадали три человека.

Об этом сообщил в Телеграм глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, в результате вражеского удара произошло возгорание частного дома.

"Пострадало три человека. Над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы", - сообщил Кипер.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 22 февраля, в воздушном пространстве Украины фиксировались российские ударные беспилотники.

Смотрите: Ночная атака на Киевщину: поврежден жилой дом, детсад и школа, пожар в складском помещении, погиб человек (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (3862) Одесская область (3701) Одесский район (221) война в Украине (5001)


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Це ж ДРУЖБАН Трампа - це він так "не бє по інфраструктурі" і це він " так хоче миру"
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22.02.2025 23:39 Ответить
 
 