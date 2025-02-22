Россияне атаковали ударными БПЛА Одесщину, пострадали три человека
Вечером субботы, 22 февраля, российские захватчики атаковали ударными беспилотниками Одесский район. Пострадали три человека.
Об этом сообщил в Телеграм глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, в результате вражеского удара произошло возгорание частного дома.
"Пострадало три человека. Над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы", - сообщил Кипер.
Ранее сообщалось, что вечером субботы, 22 февраля, в воздушном пространстве Украины фиксировались российские ударные беспилотники.
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Михайло Иляш
показать весь комментарий22.02.2025 23:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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