Враг хотел вклиниться в нашу оборону в Серебрянском лесу, больше всего атак отражено на Покровском направлении, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 22 февраля 2025 года, на фронте было зафиксировано 112 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 81 авиаудар, сбросив 135 КАБ. Кроме этого, совершил более 5300 обстрелов, из них 47 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 2785 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Моначиновка, Западное, Золочев и Дубовка Харьковской области; Константиновка, Иванополье, Славянск, Миролюбовка, Зверево, Покровск Донецкой области; Новопавловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Лобковое, Зеленое, Варваровка и Степногорск Запорожской области; Херсон, Высокое, Тягинка, Казацкое и Шляховое Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, 15 районов сосредоточения личного состава и техники и два артиллерийских средства захватчиков.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 12 боевых бронированных машин, 54 артиллерийских системы, одну РСЗО, средство ПВО, 117 БпЛА оперативно-тактического уровня, 91 автомобиль и три единицы специальной техники оккупантов.

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Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг атаковал пять раз, в сторону Волчанска, Фиголевки, Двуречной и Западного.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ивановка, Колодязи, Ямполовка и в Серебрянском лесу.

Также Генштаб информирует, что на Северском направлении украинские подразделения трижды отражали наступательные действия захватчиков в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты совершили шесть атак в районах Васюковки, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку Торецка и в направлении Дилиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовые и наступательные действия агрессора вблизи населенных пунктов Водяное Второе, Новоторецкое, Елизаветовка, Проминь, Даченское, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Улаклы. В то же время, враг активно применял бомбардировочную и штурмовую авиацию по населенным пунктам и позициям наших войск", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении агрессор за прошедшие сутки восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в районе Пятихаток и Щербаков.

На Приднепровском направлении российские захватчики один раз пытались вытеснить с занимаемых позиций наши подразделения, успеха не имели, понесли потери.

На Гуляйпольском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

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Обстановка на Севере

"Продолжается операция на Курском направлении. За минувшие сутки украинские защитники отбили 13 вражеских атак на направлении. Противник нанес 20 авиационных ударов, сбросив 28 КАБ, совершил 383 обстрела, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня", - отмечают в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и ударные БпЛА по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.