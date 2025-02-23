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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 867 180 человек (+1180 за сутки), 10 168 танков, 23 582 артсистемы, 21 151 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 867180 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 867180 (+1180) человек,

танков - 10168 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 21151 (+12) ед,

артиллерийских систем - 23582 (+54) ед,

РСЗО - 1296 (+1) ед,

средства ППО - 1081 (+1) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 26428 (+117),

крылатые ракеты - 3064 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 38334 (+91) ед,

специальная техника - 3757 (+3)

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потери войск РФ в Украине

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19917) Генштаб ВС (6585) ликвидация (3775) война в Украине (5001)


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Топ комментарии
+26
Минув 4022 день москальсько-української війни.
169! одиниці знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Арта супер, логістика дуже файно, танки та ББМ присутні. Результативність ППО перевалили за 30 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 867000!!! це більше, ніж такий регіон, як Смоленська область.
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23.02.2025 07:45 Ответить
+11
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23.02.2025 08:04 Ответить
+10
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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23.02.2025 08:13 Ответить
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Минув 4022 день москальсько-української війни.
169! одиниці знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Арта супер, логістика дуже файно, танки та ББМ присутні. Результативність ППО перевалили за 30 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 867000!!! це більше, ніж такий регіон, як Смоленська область.
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23.02.2025 07:45 Ответить
Щез "писарчук, що під тебе "косив"...
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23.02.2025 07:56 Ответить
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23.02.2025 08:04 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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23.02.2025 08:13 Ответить
🙏🙏🙏❤️
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23.02.2025 09:33 Ответить
хтось вчора розкритикував статистів з Генштабу, що танків багато нищиться...

НННа!
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23.02.2025 08:14 Ответить
Проблема в тому що такої кількості справних танків у кацапів взагалі не було:

https://mil.in.ua/uk/blogs/skilky-tankiv-zalyshylos-u-rosiyi/
10 січня, 2024

Скільки танків залишилось у Росії?
Оцінки минулорічного Military Balance: приблизно 2 тисячі танків в строю і до 5 тисяч на зберіганні.
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23.02.2025 09:13 Ответить
Така сама муйня і по артсистемах: по оцінках ГШ всього перед вторгненням їх в кацапів було 24 000 (24000 - 23582 = 418, отже, за логікою нашого ГШ, в кацапів залишилось 418 одиниць арти).

Cкільки ще зброї в Росії. Підрахунок втрат і спроможностей ворога
2023-08-14 12:17
Артилерійські системи
Росія вже втратила приблизно чверть від заявленої кількості артилерійських систем. Знищено майже 5000 одиниць, за даними Генштабу ЗСУ (на 3 серпня 2023), залишилося ще близько 19 000
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23.02.2025 10:10 Ответить
Так техника то ремонтируется.
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23.02.2025 10:30 Ответить
Північнокерейські "брати" кацапам допомогають і артою, і снарядами і ракетами, і чмонями. У них такого "добра" багато! 🤬
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23.02.2025 11:23 Ответить
У 90% є відеофіксація, коли фпв залітає у люк танка, після чого всередині детонує б/к. Ну можна поремонтувати, якщо дуже заморочитись - замінити 99% "внутриностей" танка і буде як новий 👍👍👍.
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23.02.2025 13:37 Ответить
Серьезно, вот прям 90% танков уничтожается залетанием фпв в люк?
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23.02.2025 13:56 Ответить
Згоріла бтт ремонту не підлягає.Поки поля боїв будуть залишатися за росіяками вони будуть евакуюювати на зппм та ремонтувати свою підбиту бтт.
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23.02.2025 14:36 Ответить
 
 