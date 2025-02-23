Общие боевые потери РФ с начала войны - около 867 180 человек (+1180 за сутки), 10 168 танков, 23 582 артсистемы, 21 151 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 867180 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 867180 (+1180) человек,

танков - 10168 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 21151 (+12) ед,

артиллерийских систем - 23582 (+54) ед,

РСЗО - 1296 (+1) ед,

средства ППО - 1081 (+1) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 26428 (+117),

крылатые ракеты - 3064 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 38334 (+91) ед,

специальная техника - 3757 (+3)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.