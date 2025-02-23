Общие боевые потери РФ с начала войны - около 867 180 человек (+1180 за сутки), 10 168 танков, 23 582 артсистемы, 21 151 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 867180 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 867180 (+1180) человек,
танков - 10168 (+7) ед,
боевых бронированных машин - 21151 (+12) ед,
артиллерийских систем - 23582 (+54) ед,
РСЗО - 1296 (+1) ед,
средства ППО - 1081 (+1) ед,
самолетов - 370 (+0) ед,
вертолетов - 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 26428 (+117),
крылатые ракеты - 3064 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 38334 (+91) ед,
специальная техника - 3757 (+3)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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169! одиниці знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Арта супер, логістика дуже файно, танки та ББМ присутні. Результативність ППО перевалили за 30 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 867000!!! це більше, ніж такий регіон, як Смоленська область.
НННа!
https://mil.in.ua/uk/blogs/skilky-tankiv-zalyshylos-u-rosiyi/
10 січня, 2024
Скільки танків залишилось у Росії?
Оцінки минулорічного Military Balance: приблизно 2 тисячі танків в строю і до 5 тисяч на зберіганні.
Cкільки ще зброї в Росії. Підрахунок втрат і спроможностей ворога
2023-08-14 12:17
Артилерійські системи
Росія вже втратила приблизно чверть від заявленої кількості артилерійських систем. Знищено майже 5000 одиниць, за даними Генштабу ЗСУ (на 3 серпня 2023), залишилося ще близько 19 000