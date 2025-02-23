Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении, враг накапливает силы возле Константинополя, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 22 февраля 2025 года, на Харьковском направлении атаки захватчиков были направлены на наши укрепления в Волчанске. Противник успеха не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении враг наступал в районе Загрызово: понес потери, отошел.

На Лиманском направлении наши воины сдерживали атаки оккупантов недалеко от населенных пунктов Зеленая Долина, Колодязи, Ямполовка и в Серебрянском лесу. Потерь наших позиций не допущено.

По данным ОСГВ "Хортица", на Северском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону южнее Белогоровки. Атаки отбиты, продолжается выявление и уничтожение остатков его живой силы.

"На Краматорском и Торецком направлениях российские войска штурмовали наши позиции в районах Васюковки, Ступочек, Белой Горы, Дилиевки и в городской застройке Торецка. Украинские бойцы не допустили ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Покровском направлении противник направил атаки на наши укрепления неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Новоторецкое, Елизаветовка, Проминь, Даченское, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Улаклы. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", - говорится в сообщении.

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На Новопавловском направлении атаки оккупантов были направлены на наши позиции в районе Константинополя. Для доставки своих штурмовых групп неподалеку Бурлацкого противник применил авто- и мототехнику, потеряв два мотоцикла и багги. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак.

"На всех направлениях враг продолжает накапливать силы и средства для дальнейших атак. Украинские защитники наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике", - отмечают в ОСГВ "Хортица".