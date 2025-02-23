Ночью и утром на границе Сумщины прогремело 39 взрывов
Сегодня ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 39 взрывов.
Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обстрелам подверглись Нижнесыроватская, Юнаковская, Краснопольская и Великописаревская громады.
- Краснопольская громада: враг ударил из РСЗО (28 взрывов) и артиллерии (4 взрыва).
- Великописаревская громада: осуществлено сбрасывание ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
- Нижнесыроватская громада: нанесен ракетный удар (1 взрыв). В результате удара повреждены частные жилые дома.
- Юнаковская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв), артиллерийский обстрел (4 взрыва).
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