Эту войну надо как-то закончить. Нельзя позволить РФ победить Украину, - Дуда после встречи с Трампом
Президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп провели встречу, во время которой, среди прочего, обсуждали войну России против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF 24.
Как отмечается, после встречи Дуда заявил, что Трамп "хочет прекратить кровопролитие в Украине".
"Мы не должны позволить России победить Украину" - сказал Дуда.
По мнению польского президента, "без американской поддержки Украина не переживет эту войну", а глядя на то, какая Россия и российский диктатор Владимир Путин, для которого жизни российских солдат не имеют значения, - "эту войну надо как-то закончить".
В то же время он подчеркнул, что для него важнее всего, чтобы "война закончилась справедливым и длительным миром".
Также Дуда добавил, что речь идет о гарантии, что "война не вернется и Россия больше ни на кого не нападет".
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Не знаю де вони навчались висловлювати думки, але це капець.
Польський президент правий на всі сто.
Йому вже і онкологію давали,і замахи різні,Якесь воно живуче і не дається на засоби вангування.
В світі лише два гіганти,які здатні зупинити росію,війну.Це США і Китай.
Или просто как то закончить войну?
Нуу, спустя ТРИ! года войны, для начала, было бы неплохо, наконец уже нащупать свои яйца, а то похоже за десятилетия сытной и спокойной жизни, они у вас настолько втянулись назад в таз, что может даже атрофировались, а значит нужно допустить к власти и принятию решений тех, у кого они еще остались, а там уж точно лед тронется...
Тобі, кукуха, яка різниця? ти ж цю владу не вибирав...
А если агрессор сохраняет за собой оккупированные территории значит он по сути победил .
Это не 2015 когда рашка сохраняла за собой территории без которых можно было прожить.А остальные территории были практически без урона.Сейчас она больше захватила и нанесла огромный ущерб.На восстановление которого в военное время больше средств дадут в войну чем в мирное время.Сказать могут у вас мир как у всех сами все восстанавливайте.
Дякую пане Президент Трамп!
Замужняя женщина на курорте познакомилась с мужчиной и он просит её дать ему, хоть как-нибудь, на что она ответила - как-нибудь у меня для этого дома есть муж, а тут мне нужно как положено.
Да, закончить конечно нужно, но, во-первых, не как-нибудь, а справедливо для Украины и для всего мира, а во-вторых, сделать это должен не больной на голову человека, а сама Украина вместе с Европой.
Для этого достаточно искреннего понимания и желания Европы, и мир будет восстановлен.
Після того як люди дізнаються про РЕАЛЬНІ втрати ( я хотів написати прозріють ,але це марні сподівання ) - вони жахнуться рівню злочинної некомпетентності влади .
Але так завжди буває серед циніків-мерзотників - коли важливі території та копалини - а люди - це просто витратний ресурс - пил під ногами.
Але не все так безнадійно .. Україна вистоїть . Якщо звісно - не зникне підтримка Європи .
Україна вже була в подібних умовах , торік ЗСУ півроку воювали в ще тяжчих умовах ніж зараз . І війська орди тоді були більш потужними ,, зараз кацапи і самі вже добряче виснажені . Військові самі це кажуть .
А ще вони кажуть що - проблема не в дефіциті зброї і бк , так як ЗСУ змогли накопичити непоганий запас того добра + зброя ще надходить від європейських країн і далі ,, головна ж проблема в нестачі о/с . І якби цю проблему вирішити то - Україна , чинити спротив могла б ще довго .
Європейські політики завжди рухаються в сторону великих грошей а вони поки що в США, і ще багато чого робили, тому що штати їм давали скидки на озброєння або компенсували передачу...
Та й протести ті були по суті - лише під вибори . Тепер вони пройшли і все заспокоїлось .
А поляки взагалі стали хабом для відбілювання орківської сталі, алюмінія і навіть того ж зерна яке фермери блокували з України...
В мене немає довіри до медіа , я завжди перепровіряв і провіряю їхню інформацію в офіційних джерелах .
Що до торгівельних відносин рашки і ЄС , є таке джерело як - Євростат , якому я довіряю набагато більше ніж журналюгам . Так от згідно його статистиці - торгівля між рашкою і ЄС щорічно скорочується , а не збільшується . Хоча на жаль , треба визнати що ще - продовжується .
..
Повністю припинити товарооборот кацапів зі світом нам не вдасться , ні ЄС не вдасться , ні навіть США ,, якби вони навіть і дуже хотіли . Це абсолютно нереально , годі й мріяти . Але хоча б мінімалізувати її обсяги , і не дати їм зростати це цілком реально . За бажання звичайно .
Більшість країн світу , навіть ні , не країн , а корпорацій , приватного бізнесу з тих країн - гірше шакалів , і це - реальність на жаль ,, вони ніколи не знехтують можливістю поживитися на чужому горі , і будуть шукати способи .
Ті каби це зараз основний орківський козир і вони прилітають тільки завдяки німцям та французам...
Тільки військовим шляхом , альянсною армією ЄС в допомогу ЗСУ , інакше ніяк . НІЯК!
а тільки перемогою Украіни над цим злом ,
яке і вас торкнеться в майбутньму , якщо сьогодні не поставимо
крапку над кацапами 😠
Світ пропонує Україні військовий союз через економічну співпрацю та закінчення війни та збереження суверенітету України з вбудовуванням держави у Західний світ. Зелеботи мислять категоріями шлунків та дуже пручаються світовим потугам.