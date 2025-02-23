Эту войну надо как-то закончить. Нельзя позволить РФ победить Украину, - Дуда после встречи с Трампом

Президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп провели встречу, во время которой, среди прочего, обсуждали войну России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF 24.

Как отмечается, после встречи Дуда заявил, что Трамп "хочет прекратить кровопролитие в Украине".

"Мы не должны позволить России победить Украину" - сказал Дуда.

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По мнению польского президента, "без американской поддержки Украина не переживет эту войну", а глядя на то, какая Россия и российский диктатор Владимир Путин, для которого жизни российских солдат не имеют значения, - "эту войну надо как-то закончить".

В то же время он подчеркнул, что для него важнее всего, чтобы "война закончилась справедливым и длительным миром".

Также Дуда добавил, что речь идет о гарантии, что "война не вернется и Россия больше ни на кого не нападет".

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