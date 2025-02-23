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Эту войну надо как-то закончить. Нельзя позволить РФ победить Украину, - Дуда после встречи с Трампом

Дуда о войне в Украине

Президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп провели встречу, во время которой, среди прочего, обсуждали войну России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF 24.

Как отмечается, после встречи Дуда заявил, что Трамп "хочет прекратить кровопролитие в Украине".

"Мы не должны позволить России победить Украину" - сказал Дуда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дуда встретится с Трампом в Вашингтоне, - СМИ

По мнению польского президента, "без американской поддержки Украина не переживет эту войну", а глядя на то, какая Россия и российский диктатор Владимир Путин, для которого жизни российских солдат не имеют значения, - "эту войну надо как-то закончить".

В то же время он подчеркнул, что для него важнее всего, чтобы "война закончилась справедливым и длительным миром".

Также Дуда добавил, что речь идет о гарантии, что "война не вернется и Россия больше ни на кого не нападет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дуда провел разговор с Зеленским: Надо продолжать спокойную и конструктивную работу с Трампом

Автор: 

Дуда Анджей (781) Трамп Дональд (5855) война в Украине (5001)


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Топ комментарии
+20
Що значить ЯКОСЬ? Це як "справєдлівий мір" від Zєльонського?
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23.02.2025 11:51 Ответить
+20
Якось! Цікаве закінчення війни. Це по-польськи чи по-американськи?
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23.02.2025 11:53 Ответить
+19
старайтесь хлопці поляки, бо ви наступні.
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23.02.2025 11:52 Ответить
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Що значить ЯКОСЬ? Це як "справєдлівий мір" від Zєльонського?
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23.02.2025 11:51 Ответить
Нуу, якщо вже закінчувати "якось", то чому б не закінчити черговим поділом Польщі? Щоб за декілька роуів це не відбулося боляче і з сючисленними смертями полякіа?
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23.02.2025 12:05 Ответить
старайтесь хлопці поляки, бо ви наступні.
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23.02.2025 11:52 Ответить
"цю війну треба якось закінчити" Джерело: https://censor.net/ua/n3537408

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23.02.2025 11:52 Ответить
Якось! Цікаве закінчення війни. Це по-польськи чи по-американськи?
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23.02.2025 11:53 Ответить
Цю війну треба якось закінчити. Не можна дозволити РФ перемогти Україну,- Дуда після зустрічі з Трампом

Не знаю де вони навчались висловлювати думки, але це капець.
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23.02.2025 13:26 Ответить
"На думку польського президента, "без американської підтримки Україна не переживе цю війну".
Польський президент правий на всі сто.
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23.02.2025 11:53 Ответить
У війні не все так просто іноді випадок чи н п змінює все на користь слабшого
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23.02.2025 12:38 Ответить
Наприклад, у Трмпа раптом відірветься тромб... У 80-річних це чпсто буває...
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23.02.2025 12:45 Ответить
Це іноді-якщо вмре пуйло.Але ж...
Йому вже і онкологію давали,і замахи різні,Якесь воно живуче і не дається на засоби вангування.
В світі лише два гіганти,які здатні зупинити росію,війну.Це США і Китай.
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23.02.2025 13:44 Ответить
Закінчити сікося - накося - а на кацапів надавити - нє?
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23.02.2025 11:53 Ответить
Що простіше: притягнути до відповідальності озброєного грабіжника чи переконати напівмертву жертву що ніякого злочину не було?
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23.02.2025 11:59 Ответить
Віддай частину Польщі кацапам.
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23.02.2025 11:54 Ответить
З якого диву?Наріт зовсім берега попутав,спочатку обирає собі кремлівського шута,а потім скигле,ще й претензії до інших має
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23.02.2025 11:58 Ответить
Чого б це? Не в нього забрали, не він просрав.
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23.02.2025 12:30 Ответить
Самое главное - на каких условиях закончить войну ?

Или просто как то закончить войну?
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23.02.2025 11:54 Ответить
Якось хтось казав: "я вже закінчив війну". Якось так....
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23.02.2025 12:00 Ответить
Я https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;opi=89978449&amp;url=https://suspilne.media/784517-bajden-a-toj-hlopec-akij-obednav-50-krain-sob-dopomogti-ukraini/&amp;ved=2ahUKEwi6_9eHx9mLAxVCJRAIHRiqLv8QFnoECB0QAQ&amp;sqi=2&amp;usg=AOvVaw1Zdc-tOe-F8aGcHqOztLUe той хлопець, який зупинив Путіна.
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23.02.2025 12:11 Ответить
Обіцяного три роки чекають. Мабуть вже на часі. там ще було : "сойдемся где-то посередине"....
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23.02.2025 12:14 Ответить
Да, всі памʼятають що полякам для закінчення війни знадобилось меньше місяця. Спочатку закінчили війну «якось», а потім отримали табори смерті і місця масових поховань по всій країні
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23.02.2025 11:57 Ответить
Щоправда, із ними ніхто не радився.
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23.02.2025 13:13 Ответить
"цю війну треба якось закінчити"

Нуу, спустя ТРИ! года войны, для начала, было бы неплохо, наконец уже нащупать свои яйца, а то похоже за десятилетия сытной и спокойной жизни, они у вас настолько втянулись назад в таз, что может даже атрофировались, а значит нужно допустить к власти и принятию решений тех, у кого они еще остались, а там уж точно лед тронется...
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23.02.2025 12:01 Ответить
"Афганістан - 2.0" вимальовується від США все чіткіше і чіткіше....
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23.02.2025 12:01 Ответить
На що ти надіявся,коли влада бреше,краде гроші,все робить для затягування війни.
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23.02.2025 12:03 Ответить
Кукуха! Україна і влада - це різні речі!
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23.02.2025 12:08 Ответить
Україну представляє влада,яку обрав наріт.
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23.02.2025 12:11 Ответить
ну то нехай представляє!
Тобі, кукуха, яка різниця? ти ж цю владу не вибирав...
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23.02.2025 12:17 Ответить
Дякуючи наріту я відчуваю на собі їх вибір
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23.02.2025 12:18 Ответить
Та,не лише ти...
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23.02.2025 13:46 Ответить
І причини ті самі шалена корупція та велика підтримка поточного стану справ у населення...
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23.02.2025 12:45 Ответить
Якось.... , може якось вже по Варшаві моск...кі танки поїдуть!
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23.02.2025 12:04 Ответить
ЯКОСЬ?! Схоже, Дуда трампонувся!
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23.02.2025 12:05 Ответить
Після того,як бубочка ляпнув,що ніхто не допомагав Україні на початку війни,пішла масована інфоатака зробити всих винними у пройопах зе влади і здачі ними територій.
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23.02.2025 12:10 Ответить
Вони справді вірять шо обстріляна орда та ще з нашими ресурсами біля Чопа зупиниться?
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23.02.2025 12:07 Ответить
я думаю там начнется ****** когда обстрелянные орки вернуться по домам еще больший когда сдохнет куило
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23.02.2025 12:29 Ответить
Лучший исход войны-уничтожение либо уход войск агрессора.Как с вторжением Саддама в Кувейт 1991 и уничтожением войск гитлеровских войск.
А если агрессор сохраняет за собой оккупированные территории значит он по сути победил .
Это не 2015 когда рашка сохраняла за собой территории без которых можно было прожить.А остальные территории были практически без урона.Сейчас она больше захватила и нанесла огромный ущерб.На восстановление которого в военное время больше средств дадут в войну чем в мирное время.Сказать могут у вас мир как у всех сами все восстанавливайте.
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23.02.2025 12:08 Ответить
Це фантазії. Немає ніяких сил щось там унічтожити. А більша частина унічтожителей смилась закордон .
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23.02.2025 12:32 Ответить
Побігли щурі і таргани з 73%какая разніца а нормальні думаючі відповідальні люди 3 роки повномасштабного вторгнення воюють а дехто і з14 року з ато
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23.02.2025 12:47 Ответить
якщо Європа тільки мекає - війна "як то" і закінчиться, але не так, як Європі хотілося б
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23.02.2025 12:10 Ответить
Дуда прибув до США щоб домовитись стосовно закупівлі американської зброї для Польщі. За це він готовий говорити те що хоче почути Трамп.
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23.02.2025 12:11 Ответить
Якось... ми її могли закінчити ще 24.02.22....Щось Дуда погнав гусей..
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23.02.2025 12:12 Ответить
Дякую полякам за підтримку України.
Дякую пане Президент Трамп!
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23.02.2025 12:14 Ответить
Велика подяка за допомогу.
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23.02.2025 12:16 Ответить
Якось ... Не хапайтеся за нас , як потопаючий ... Поляки , ви брати , чи пани ?
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23.02.2025 12:20 Ответить
На эту тему есть старый анекдот
Замужняя женщина на курорте познакомилась с мужчиной и он просит её дать ему, хоть как-нибудь, на что она ответила - как-нибудь у меня для этого дома есть муж, а тут мне нужно как положено.

Да, закончить конечно нужно, но, во-первых, не как-нибудь, а справедливо для Украины и для всего мира, а во-вторых, сделать это должен не больной на голову человека, а сама Украина вместе с Европой.
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23.02.2025 12:22 Ответить
для "справедливого" придется мобилизовать 19-21 летних и отправить их в мясорубку ***** отправляет своих только так
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23.02.2025 12:32 Ответить
Справедливый мир можно и нужно установить мирным путём, военным это невозможно.

Для этого достаточно искреннего понимания и желания Европы, и мир будет восстановлен.
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23.02.2025 12:36 Ответить
Українському народу потрібна пауза для зміни влади ,подолання корупції проведення реформ ,побудови самодостатнього ВПК та укріпрайонів . Якщо цього не зробити - то державне утворення Україна можливо збережеться, а етнос - український народ може зникнути.
Після того як люди дізнаються про РЕАЛЬНІ втрати ( я хотів написати прозріють ,але це марні сподівання ) - вони жахнуться рівню злочинної некомпетентності влади .
Але так завжди буває серед циніків-мерзотників - коли важливі території та копалини - а люди - це просто витратний ресурс - пил під ногами.
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23.02.2025 12:26 Ответить
Чим відрізняється, та про що домовляються **** і трампло від перемоги РФ?
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23.02.2025 12:28 Ответить
Якось? Схопив синдром трампа? Треба ж було предохранятись, якщо вже вирішив з ним зустрітися!
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23.02.2025 12:29 Ответить
Коли путька буде висіти на шибенеці і його посіпаки...ото буде справедливий мир
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23.02.2025 12:37 Ответить
Піди повісь. Ніхто ж не проти.
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23.02.2025 13:14 Ответить
Дуда подхалим
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23.02.2025 12:38 Ответить
Американської підтримки вже не буде , на найближчі 4 роки так це точно . Не слід про неї взагалі згадувати . Це тепер - фантастика .
Але не все так безнадійно .. Україна вистоїть . Якщо звісно - не зникне підтримка Європи .
Україна вже була в подібних умовах , торік ЗСУ півроку воювали в ще тяжчих умовах ніж зараз . І війська орди тоді були більш потужними ,, зараз кацапи і самі вже добряче виснажені . Військові самі це кажуть .
А ще вони кажуть що - проблема не в дефіциті зброї і бк , так як ЗСУ змогли накопичити непоганий запас того добра + зброя ще надходить від європейських країн і далі ,, головна ж проблема в нестачі о/с . І якби цю проблему вирішити то - Україна , чинити спротив могла б ще довго .
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23.02.2025 12:41 Ответить
Ви забуваєте що коли Байден почав свою неескалацію то європейський флюгер швидко повернувся не в нашу сторону... В Польщі почались протести фермерів, німці затримали передачу бронемашин, а ЄС тоді здувся з міліоном снарядів...

Європейські політики завжди рухаються в сторону великих грошей а вони поки що в США, і ще багато чого робили, тому що штати їм давали скидки на озброєння або компенсували передачу...
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23.02.2025 12:48 Ответить
Зараз зовсім не та ситуація . Зараз трамп фактично кидає Європу під ноги ***** . Тому їм тепер - стало - зовсім не смішно . І фермерам стало - не до протестів .
Та й протести ті були по суті - лише під вибори . Тепер вони пройшли і все заспокоїлось .
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23.02.2025 12:57 Ответить
Європа сама лягає під ху..ла та Китай тим що купляє в раші ресурси і продає туди компоненти для озброєння, всі орківські літаки на німецькій та францізькій електроніці... З одної сторони вони нам допомагають а з іншої якби не поставляли авіаоніку до винищувачів, то орки б давно не скидали на нас каби, там ресурс літака обмежений і швидко виходить від такої інтенсивності польотів..

А поляки взагалі стали хабом для відбілювання орківської сталі, алюмінія і навіть того ж зерна яке фермери блокували з України...
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23.02.2025 13:02 Ответить
Насправді це все маніпуляції преси . За гроші чи ні , цього вже я - не знаю .
В мене немає довіри до медіа , я завжди перепровіряв і провіряю їхню інформацію в офіційних джерелах .
Що до торгівельних відносин рашки і ЄС , є таке джерело як - Євростат , якому я довіряю набагато більше ніж журналюгам . Так от згідно його статистиці - торгівля між рашкою і ЄС щорічно скорочується , а не збільшується . Хоча на жаль , треба визнати що ще - продовжується .

..
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23.02.2025 13:29 Ответить
А з Білорусами та Казахстаном, до казахів зараз їде обірваним транзитом
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23.02.2025 14:21 Ответить
Так , їде . Але обсяги тіньової торгівлі через треті країни - незначні , в порівнянні з тим що кацапи втратили через припинення офіційної торгівлі .
Повністю припинити товарооборот кацапів зі світом нам не вдасться , ні ЄС не вдасться , ні навіть США ,, якби вони навіть і дуже хотіли . Це абсолютно нереально , годі й мріяти . Але хоча б мінімалізувати її обсяги , і не дати їм зростати це цілком реально . За бажання звичайно .
Більшість країн світу , навіть ні , не країн , а корпорацій , приватного бізнесу з тих країн - гірше шакалів , і це - реальність на жаль ,, вони ніколи не знехтують можливістю поживитися на чужому горі , і будуть шукати способи .
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23.02.2025 14:48 Ответить
Та я знаю що нереально але хоча б електроніку до винищувачів б не продавали це реально п..ц...

Ті каби це зараз основний орківський козир і вони прилітають тільки завдяки німцям та французам...
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23.02.2025 15:01 Ответить
Дуда ЯКОСЬ, дупа !
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23.02.2025 12:41 Ответить
Мародёр Трамп не може зупинити ***** тож вирішив добити Україну.
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23.02.2025 12:43 Ответить
Да заканчивайте ее уже хоть как-то. Побыстрее выехать с этой незламной потужности уже. Поперек горла за 3 года этот треп стоит
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23.02.2025 12:51 Ответить
вот **** рыжая...кто с ним перетрет все начинают срать в штаны...хотя от польши никто лучшего и не ждал
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23.02.2025 12:52 Ответить
"якось буде. ще ніколи не було, щоб якось не було".
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23.02.2025 12:56 Ответить
Якщо за 11 років не закінчили то вже не закінчать...
Тільки військовим шляхом , альянсною армією ЄС в допомогу ЗСУ , інакше ніяк . НІЯК!
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23.02.2025 12:56 Ответить
Так , агов , народ ! А хтось посилання на польські змі читав ? Я прочитала . Взагалі то, пан Дуда , топить за нас , він просить для нас гарантії від сша, такі , щоб ніколи московія не захотіла на нас знову напасти , це як взяти під своє крило безпеки , і просить не припиняти військову допомогу сша . Так він використав "якось " , але не в тому розумінні , як ви то зрозуміли , це дипломатія , це наведення на правильні думки .
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23.02.2025 13:01 Ответить
Пане Дуда , війну потрібно закінчити не ,, якось" ,
а тільки перемогою Украіни над цим злом ,
яке і вас торкнеться в майбутньму , якщо сьогодні не поставимо
крапку над кацапами 😠
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23.02.2025 13:03 Ответить
Щоб кацапня більш ні на кого не нападала, треба її розчленити та позбавити ЯЗ!
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23.02.2025 13:12 Ответить
Розчлени і позбав. Ніхто ж не проти.
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23.02.2025 13:16 Ответить
А до чого тут я? Треба всим адекватним країнам це робити. Не торгувати з кацапами і це буде як з совком. За 10 років санкцій стосовно совка, крЄмльовські підари оголосил спочатку пЄрЄстройку, а потім і взагалі самі розвалили совок. Нема совка немає проблЄ і побігли бігом до США просити ножки Буша бо голодно стало на мордорі. А коли їм знову дозволили торгувати нафтою та газом кацап наївся, напився і як завди охамЄл, вдарила імперська моча в голову і почав бузити, погрожувати і вкінці кінців розв'язав повномасштабну війну.
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23.02.2025 13:23 Ответить
Люта маячня. Нічого санкції не розвалили і не розвалять. Іран, КНДР, Куба, Венесуела десятиліттями живуть під санкціями і не розвалюються і не планують розвалюватись. Причини розвалу совка зовсім інші. У рашки таких причин нема. Пора вже вимикати тєлємарахвон і повертатись в реальність.
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23.02.2025 16:04 Ответить
А яка ж причина розвалу совка? Просвіти нас тут.
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23.02.2025 17:03 Ответить
Агов, народ. Та хоч дочитайте заголовок до кінця. Слово "якось" осилили, а дальше " не можна дозволити рф перемогти Україну" вже не було моци? До речі, "якось" передбачає безліч варіантів... читати і ДУМАТИ не одне і те ж саме.
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23.02.2025 13:19 Ответить
Заставити Україну погодитись на більшість умов ерефії, до того ж ціною кабальних умов за ці "миротворчі послуги" - якраз і означає "якось" та "не дозволити рф перемогти Україну". Фактично, переможців буде двоє.
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23.02.2025 13:55 Ответить
Нарешті в світі приходять до консенсусу і розуміння, що настав час закінчувати війну. Є адекватне сприйняття реальності, що ніяких кордонів 91-го року не може бути, бо потрібно буде в це вкладати сотні мільярдів долларів. Нарешті почнуть виламувати рога з м'ясом зе-кодлі, яка дуже гарно пристосувалась до нинішніх умов - гроші падають зверху, крадуть, пилять та сидять на грошових потоках контрактів з забезпечення, абсолютна влада, якій нічого не загрожувало окрім початку переговорів. Єдине, що потрібно, щоб тривало це щастя - це виловлювати тушки цивільних та кидати їх в окопи.
Світ пропонує Україні військовий союз через економічну співпрацю та закінчення війни та збереження суверенітету України з вбудовуванням держави у Західний світ. Зелеботи мислять категоріями шлунків та дуже пручаються світовим потугам.
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23.02.2025 13:44 Ответить
Не буде ніякого військового союзу та економічної співпраці. Буде буферна зона. Або просто зона. З наглядачами з обох сторін.
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23.02.2025 13:58 Ответить
Мені здається, його слова означають примус до капітуляції третіми сторонами. Трамп іде шляхом найменшого спротиву. Дуже схоже на Корейський сценарій, тільки з набагато гіршими для України умовами. Про НАТО можна забути (це було ясно і в кінці 2021-го року), членство в ЄС для розореної країни - фантастика.
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23.02.2025 13:48 Ответить
Якось закінчити? Ось трампомпошка якось і вимагає від нас капітулірен...
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23.02.2025 13:51 Ответить
Ось так зараз називається каітуляція . Якось там закінчити...
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23.02.2025 13:52 Ответить
Якось-какось ніхто не знає, крім нахлобучувать Украіну.
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23.02.2025 14:03 Ответить
Я один чорт не можу зрозуміти як країни з сукупною економікою та спільним людським ресурсом в десяток раз вищим ніж у ***** можуть так плазувати перед ним. Ще й переважаючи у зброї масового ураження. По логіці РФ не мало б існувати місяців через три-чотири після початку нехтування міжнародним законодавством. Але по факту маємо навпаки. І до часу кацапського маршу в Лісабоні ще не довго залишились.
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23.02.2025 15:11 Ответить
Вони великі, але десь загубили тестесторон і агресівність, а без цього в бійці ніяк...
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23.02.2025 16:59 Ответить
Якось закінчіти війну в Україні та велком путлер на Польщу? Так сяк, аби рудої мавпі премію мира надали, а там трава не расти.
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23.02.2025 16:57 Ответить
 
 