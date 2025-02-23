Войска РФ продвинулись возле Новоочеретоватого и Бурлацкого в Донецкой области
Войска РФ продвинулись возле Новоочеретоватого и Бурлацкого в Донецкой области.
Об этом днем 22 февраля сообщил мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Новоочеретоватого и Бурлацкого. Уточнена ситуация в Улаклах", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что враг продвинулся возле Бурлацкого и в Улаклах в Донецкой области.
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+4 Argentum #556782
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+3 Максим Залізняк #602762
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+3 Роп Ноп
показать весь комментарий23.02.2025 12:15 Ответить Ссылка
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Ті хто просувають кремлівські наративи - скоюють інформаційні теракти. Вами давно має займатись СБУ. Чому вони це упускають - не зрозуміло.