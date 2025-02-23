Войска РФ продвинулись возле Новоочеретоватого и Бурлацкого в Донецкой области.

Об этом днем 22 февраля сообщил мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Новоочеретоватого и Бурлацкого. Уточнена ситуация в Улаклах", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся возле Бурлацкого и в Улаклах в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ



Новоочеретоватое



Бурлацкое



Улакли

Ранее сообщалось, что враг продвинулся возле Бурлацкого и в Улаклах в Донецкой области.