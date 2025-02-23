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Войска РФ продвинулись возле Новоочеретоватого и Бурлацкого в Донецкой области

Улаклы карта

Войска РФ продвинулись возле Новоочеретоватого и Бурлацкого в Донецкой области.

Об этом днем 22 февраля сообщил мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Новоочеретоватого и Бурлацкого. Уточнена ситуация в Улаклах", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся возле Бурлацкого и в Улаклах в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Новоочеретоватое карта
Новоочеретоватое

Бурлацкое карта
Бурлацкое

Улаклы карта
Улакли

Ранее сообщалось, что враг продвинулся возле Бурлацкого и в Улаклах в Донецкой области.

Автор: 

Донецкая область (10139) Волновахский район (300) Улаклы (10) Новоочеретоватое (6) Бурлацкое (13)


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Топ комментарии
+4
Як ти плануєш проводити вибори в прифронтових і окупованих регіонах? Як забезпечш безпеку під КАБами і шахедами? Це вже не кажучи що це суперечить прямій нормі Конституції і грає на руку ворогу.
Ті хто просувають кремлівські наративи - скоюють інформаційні теракти. Вами давно має займатись СБУ. Чому вони це упускають - не зрозуміло.
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23.02.2025 12:07 Ответить
+3
Піди поплач у куточку,чекістська наволоч.
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23.02.2025 12:10 Ответить
+3
Плачеш ти про вибори, путінська консерва
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23.02.2025 12:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Як ти плануєш проводити вибори в прифронтових і окупованих регіонах? Як забезпечш безпеку під КАБами і шахедами? Це вже не кажучи що це суперечить прямій нормі Конституції і грає на руку ворогу.
Ті хто просувають кремлівські наративи - скоюють інформаційні теракти. Вами давно має займатись СБУ. Чому вони це упускають - не зрозуміло.
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23.02.2025 12:07 Ответить
Піди поплач у куточку,чекістська наволоч.
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23.02.2025 12:10 Ответить
Плачеш ти про вибори, путінська консерва
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23.02.2025 12:15 Ответить
Треба подзвонити черговому врачу, бо я бачу що він не виконує свох обов'язків і випускає хворих пацієнтів. Слюною всю палату забризгав.
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23.02.2025 12:24 Ответить
Якщо ти вже зараз став в позу раком перед кацапами - то терпіла тут якраз ти.
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23.02.2025 23:08 Ответить
Вологі мрії москворотої свинособаки.
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24.02.2025 01:47 Ответить
Дегенеративна свинособака вибігла з незачиненого свинарника і перше, що зробила - висралася привселюдно.
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24.02.2025 03:17 Ответить
Вже обісрався на болотах?
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24.02.2025 01:48 Ответить
Кретинізм мордовських даунів розчулює і тішить. ))
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24.02.2025 03:19 Ответить
 
 