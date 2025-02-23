Россияне ударили баллистикой по Сумской громаде
Сегодня, 23 февраля, армия РФ ударила по Сумской громаде баллистической ракетой.
Об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь, передает Цензор.НЕТ.
"Тот взрыв, что вы слышали, - это следствие удара баллистической ракетой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "прилет" был за пределами населенных пунктов.
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Украине не нужна "помощь" трамповской Америки, нужно отказаться от общения с ними, пока там не сменится руководство!
поки там зміниться керівництво, Україна зникне!
а ці посилені удари на цтому тижні, ніщо друге як підштовхування України
до підписання всього що хоче цей рижий півень, тапідписання угоди з ****** на його умовах.
що свідчить про таємні зустрічі сша та параші в європі.
одним словом, нас здали...
а ті хто був незадоволений Байденом, зараз будуть волося на сраці рвати
але біситься падлюка від того , що його план зірвали украінці
від святкування цього дня в Києві !!
Здохниш русофашист без України 👹
бачу у тебе німецький а у стецька британський прапор...
а в Україні ще є арахамія, яка з батьком втекла з абхазії від війни.
і ця арачамія вчить нас патріотизму
ви десь, звідкись, вчите нас єднанню, бо кайдани та галери.
а чому арахамія не об,єдналася з повстанцями а ви не в ЗСУ
ще лиш не пишуть, достойно чи не достойно гинуть наші захисники.
як сказав ****, люся арестович про розстріл шести наших хлопців.
(їх ставили на коліна та розстрілювали)
що це недостойна смерть!!
хоч сомо, тварюка десь ховається