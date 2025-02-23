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Россияне ударили баллистикой по Сумской громаде

РФ атаковала Сумскую общину баллистикой

Сегодня, 23 февраля, армия РФ ударила по Сумской громаде баллистической ракетой.

Об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь, передает Цензор.НЕТ.

"Тот взрыв, что вы слышали, - это следствие удара баллистической ракетой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "прилет" был за пределами населенных пунктов.

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Автор: 

обстрел (28254) Сумская область (3415) Сумы (1199) баллистические ракеты (424) Сумский район (306)


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Это трамп благословил путлера продолжать убивать украинцев и мы не имеем права этого забывать!

Украине не нужна "помощь" трамповской Америки, нужно отказаться от общения с ними, пока там не сменится руководство!
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23.02.2025 12:46 Ответить
ситуація безвихідна!!!
поки там зміниться керівництво, Україна зникне!
а ці посилені удари на цтому тижні, ніщо друге як підштовхування України
до підписання всього що хоче цей рижий півень, тапідписання угоди з ****** на його умовах.
що свідчить про таємні зустрічі сша та параші в європі.
одним словом, нас здали...
а ті хто був незадоволений Байденом, зараз будуть волося на сраці рвати
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23.02.2025 13:00 Ответить
При Байдені було б те саме, тільки більш розтягнене в часі.
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23.02.2025 13:18 Ответить
Выход всегда есть, пока человек жив, главное это нужно для начала всем украинцам понять, что если мы, разные по возрасту и полу, по месту проживания и общественному положению, не объединимся в своих мыслях и желаниях, то уже завтра нас объединит одна цепь, которой путлер прикуёт нас на своих галерах, вот без этого понимания шансов выжить действительно нет.
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23.02.2025 13:34 Ответить
Кремлівський вилупок сьогодні святкує день 23 лютого ,
але біситься падлюка від того , що його план зірвали украінці
від святкування цього дня в Києві !!
Здохниш русофашист без України 👹
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23.02.2025 12:56 Ответить
от ти сам звідки строчиш цей допис ?
бачу у тебе німецький а у стецька британський прапор...
а в Україні ще є арахамія, яка з батьком втекла з абхазії від війни.
і ця арачамія вчить нас патріотизму
ви десь, звідкись, вчите нас єднанню, бо кайдани та галери.
а чому арахамія не об,єдналася з повстанцями а ви не в ЗСУ
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23.02.2025 13:48 Ответить
навчись віповіді писати - тикати на сторінці правильно, щоб було зрозуміло, кого ти повчати хочеш.
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23.02.2025 14:05 Ответить
всім, хто здриснув від війни за кордон, та повчає з германії англії і тд, як нам єднатися та як жити.
ще лиш не пишуть, достойно чи не достойно гинуть наші захисники.
як сказав ****, люся арестович про розстріл шести наших хлопців.
(їх ставили на коліна та розстрілювали)
що це недостойна смерть!!
хоч сомо, тварюка десь ховається
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23.02.2025 14:27 Ответить
 
 