В работе приложения "Резерв+" фиксируются технические трудности, - Минобороны
Сейчас наблюдаются временные технические трудности в приложении "Резерв+", в частности фиксируется нестабильный доступ приложения к системе Трембита, которая обеспечивает взаимодействие между государственными реестрами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
Как отмечается, это может влиять на обновление документов в "Резерв+".
"Все ранее выданные документы остаются действительными. Рекомендуем сохранить pdf-версию электронного военного на смартфоне. Техническая команда уже работает над восстановлением стабильной работы приложения. Взаимодействие будет восстановлено в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что информация о лицах с инвалидностью автоматически будет вноситься в реестр Оберег. Кабинет Министров Украины принял соответствующие изменения в постановления 932 и 559.
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Альбертович.
За що вони не візьмуться - все в пізеці...
Все що створять все іде косо-криво, даже те що до них працювало то і те покалічать. Воно не дивно що Україну до краху довели-бідосики при владі
У резервi+ якогось пiсюна числюся (стрiлець) , направленя на ВЛК.
ТЦК каже як прийдеш ,
****** дiду до дому, но кожен раз пхають як дурнi мене до буса.
А я такий, ок до Хати буде ближче.