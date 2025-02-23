В работе приложения "Резерв+" фиксируются технические трудности, - Минобороны

Сейчас наблюдаются временные технические трудности в приложении "Резерв+", в частности фиксируется нестабильный доступ приложения к системе Трембита, которая обеспечивает взаимодействие между государственными реестрами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Как отмечается, это может влиять на обновление документов в "Резерв+".

"Все ранее выданные документы остаются действительными. Рекомендуем сохранить pdf-версию электронного военного на смартфоне. Техническая команда уже работает над восстановлением стабильной работы приложения. Взаимодействие будет восстановлено в ближайшее время", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что информация о лицах с инвалидностью автоматически будет вноситься в реестр Оберег. Кабинет Министров Украины принял соответствующие изменения в постановления 932 и 559.