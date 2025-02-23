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В работе приложения "Резерв+" фиксируются технические трудности, - Минобороны

сбой в резерве

Сейчас наблюдаются временные технические трудности в приложении "Резерв+", в частности фиксируется нестабильный доступ приложения к системе Трембита, которая обеспечивает взаимодействие между государственными реестрами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Как отмечается, это может влиять на обновление документов в "Резерв+".

"Все ранее выданные документы остаются действительными. Рекомендуем сохранить pdf-версию электронного военного на смартфоне. Техническая команда уже работает над восстановлением стабильной работы приложения. Взаимодействие будет восстановлено в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Также читайте: В "Резерв+" сгенерировано около 16 тысяч электронных направлений на ВВК, - Минобороны

Ранее сообщалось, что информация о лицах с инвалидностью автоматически будет вноситься в реестр Оберег. Кабинет Министров Украины принял соответствующие изменения в постановления 932 и 559.

Автор: 

Минобороны (9455) Резерв+ (69)


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Топ комментарии
+8
Ги ги ги.
За що вони не візьмуться - все в пізеці...
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23.02.2025 13:42 Ответить
+8
І так стабільно, щотижня. 😸.
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23.02.2025 13:46 Ответить
+7
Чому Хфедорів нічого не робить? Він же главний по інтернетним технологіям...)))
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23.02.2025 13:43 Ответить
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Я вже помітив купу ТЦКашників, хто забува паперовий документ буде бусифікований.
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23.02.2025 13:40 Ответить
кібербезпека переоцінена...
Альбертович.
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23.02.2025 13:42 Ответить
Масово голосують за Євробачення?
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23.02.2025 13:41 Ответить
Ги ги ги.
За що вони не візьмуться - все в пізеці...
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23.02.2025 13:42 Ответить
Все сильно переживають, швидше треба відремонтувати.
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23.02.2025 13:42 Ответить
Чому Хфедорів нічого не робить? Він же главний по інтернетним технологіям...)))
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23.02.2025 13:43 Ответить
І так стабільно, щотижня. 😸.
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23.02.2025 13:46 Ответить
Насправді, Маск випадково став в ТЦК на облік, отримав направлення на ВЛК, а тепер викручується
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23.02.2025 14:05 Ответить
Гівнюк, не хоче в бусіку на Марс)...
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23.02.2025 14:43 Ответить
Обмеженопридатний. Подав запит на проходження ВЛК. Відповідь - Запит відхилено. Маємо технічні труднощі!... Якщо колись запрацює, то десятки, чи сотні тисяч людей будуть вимушені одночасно проходити ВЛК і 100% не встигнуть, бо і так дуже малий термін на проходження! Ну чому вони такі безголові???
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23.02.2025 14:00 Ответить
Підеш з тим електронним направленням на ВЛК, а тебе відправлять все одно за папірцем, в ТЦК
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23.02.2025 14:03 Ответить
Перевірив, все працює
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23.02.2025 14:00 Ответить
Зелені створили ''цифрового інваліда''.
Все що створять все іде косо-криво, даже те що до них працювало то і те покалічать. Воно не дивно що Україну до краху довели-бідосики при владі
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23.02.2025 14:04 Ответить
пошли в жопу со своим резервом- можно обойтись. без резерва, отправить тцкашников, мажоров , прокуроров повоевать
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23.02.2025 14:05 Ответить
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23.02.2025 14:12 Ответить
Маю обмэженно придатний у вiйськовий час (баротравма ),занятий з облiку
У резервi+ якогось пiсюна числюся (стрiлець) , направленя на ВЛК.
ТЦК каже як прийдеш ,
****** дiду до дому, но кожен раз пхають як дурнi мене до буса.
А я такий, ок до Хати буде ближче.
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23.02.2025 15:51 Ответить
 
 