Спецслужбы РФ готовили теракт в строительном гипермаркете Киева в час пик, - Малюк

С начала российского полномасштабного вторжения украинские спецслужбы обнаружили 102 агентурные сети РФ в Украине.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк во время выступления на форуме "Украина. Год 2025", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас за три года выявлено 102 агентурные сети, среди которых топовые. Среди них те, которые планировали ликвидировать нашего верховного главнокомандующего, президента Украины", - отметил он.

Также по его словам, спецслужбы РФ планировали совершить теракт в одном из французских строительных гипермаркетов Киева в час пик, после 18.00.

"Там должны были взорваться взрывные устройства, расположенные в местах, где легковоспламеняющиеся смеси. Мы задокументировали на опережение", - добавил Малюк.

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Кроме того, он отметил, что российские спецслужбы планировали убить его и главу ГУР Кирилла Буданова.