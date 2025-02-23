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Спецслужбы РФ готовили теракт в строительном гипермаркете Киева в час пик, - Малюк

глава СБУ Василий Малюк

С начала российского полномасштабного вторжения украинские спецслужбы обнаружили 102 агентурные сети РФ в Украине.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк во время выступления на форуме "Украина. Год 2025", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас за три года выявлено 102 агентурные сети, среди которых топовые. Среди них те, которые планировали ликвидировать нашего верховного главнокомандующего, президента Украины", - отметил он.

Также по его словам, спецслужбы РФ планировали совершить теракт в одном из французских строительных гипермаркетов Киева в час пик, после 18.00.

"Там должны были взорваться взрывные устройства, расположенные в местах, где легковоспламеняющиеся смеси. Мы задокументировали на опережение", - добавил Малюк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подорвал авто военного прокурора в Одессе: задержан 18-летний агент ФСБ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Кроме того, он отметил, что российские спецслужбы планировали убить его и главу ГУР Кирилла Буданова.

Автор: 

СБУ (20130) теракт (2323) Малюк Василий (89)


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Топ комментарии
+9
При тому, що владу треба замінити на проукраїнську, до того читай Контитуцію, вона і для тебе до виконання!
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23.02.2025 15:16 Ответить
+9
Дурень, це легто довісти що тизелене лайно "Частиною першою статті 103 Конституції України передбачено, що Президент України обирається строком на п'ять років."
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23.02.2025 15:19 Ответить
+9
Обирається строком на пʼять років, але повноваження виконує до вступу на пост новообраного президента.

Яка саме клепка в твоєму черепку не зійшлась між статтями 103 і 108?
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23.02.2025 15:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Можна і добровільно скласти повноваження, чого так за корито чеплятись?
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23.02.2025 15:12 Ответить
Відповідно до статті 108 Конституції це називається "відставка" і в неї можна піти, а можна і не йти аж до вступу на пост новообраного Президента.
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23.02.2025 15:16 Ответить
ну, а він про що!!!
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23.02.2025 17:00 Ответить
Причем тут выборы? вы что с Серого дома Масквабада методичку не обновили?
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23.02.2025 15:13 Ответить
При тому, що владу треба замінити на проукраїнську, до того читай Контитуцію, вона і для тебе до виконання!
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23.02.2025 15:16 Ответить
Ти ж сам її не читав, кицю
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23.02.2025 15:17 Ответить
Дурень, це легто довісти що тизелене лайно "Частиною першою статті 103 Конституції України передбачено, що Президент України обирається строком на п'ять років."
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23.02.2025 15:19 Ответить
Обирається строком на пʼять років, але повноваження виконує до вступу на пост новообраного президента.

Яка саме клепка в твоєму черепку не зійшлась між статтями 103 і 108?
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23.02.2025 15:23 Ответить
Якщо не виконувати одну частину Конституції, то інша втрачає сенс. Новообраний теж у терміни відповідно до Конституції, а не коли лйну заманеться
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23.02.2025 15:26 Ответить
Це називається "дивлюсь в книгу, бачу фігу". Стаття 103 стосується виборів і вона виконалась в 2019 році, коли були вибори. Але вона не зобовʼязує президента займати посаду рівно 5 років: президент може піти як раніше 5 років, так і пізніше, це все регулюється зовсім іншими статтями Конституції.
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23.02.2025 15:30 Ответить
не тринди.. мова йде про продовження повноважень до вступу при виборах до моменту вступу нового!! коли він наступає?! певного числа!!
вибори були?? ні. то все, крапка! . повноваження зеленого лайна скінчились в травні минулого року! новий не вступив, бо виборів не було. кожен президент вибирається на 5 років!. крапка!
пересидент повинен піти у вязницю, і стати на облік по кримінальних справах
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23.02.2025 17:03 Ответить
гомику, те що він має сісти це факт,, але давайно розкажи де написано, що поноваження припиняються через 5 років? щоб саме так і було написано. І ти взагалі уважно читало, як проводяться вибори, чим передбачено порядок проведення? ти щось інше кірм ст. 103 КУ читало, а взаглі ти її зрозуміло?
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23.02.2025 17:54 Ответить
Конституция написана (ну по крайней мере задумывалась) для взрослых людей, а не детей-дебилов, и видимо ее создатели не думали что после фразы "строком на п'ять років", нужно на две страницы расписывать, что после п'яти років, да да, повноваження припиняються, и да, президент йде з посади, и конечно же отдает власть, и нет, не прикрывается законами.

Впрочем КСУ в 2015 году уже постановил (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14) что "Положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605 частин першої, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4610 п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років." Или КСУ должен еще разъяснить на пальцах, что "срок на пять лет означает что после пяти лет - все, конец"?

Если украинцы всерьез не понимают как пользоваться законами - может действительно еще не время для независимости. Жаль 51-м штатом не успели штать, но 52-м еще есть шанс, если быстрее эскимосов побежим. Ну или автономной республикой РФ если не повезет - даже там законы работают.
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23.02.2025 18:29 Ответить
якась хрюзге швайне, тлумачить КОнституцію України, а свою не знає, як у вас х...ла вибрали знову, як окуповані теритрії приєднали, по конституції болотної підарашки?
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23.02.2025 18:42 Ответить
дебільне, в ти трохи далі пробувало прочитати, чи не вистачало розуму? а зрозуміло, чи труднощі перекладу на кацапську?
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23.02.2025 18:44 Ответить
Русня детектед!
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23.02.2025 18:09 Ответить
Це галдикає рашистська троляка! Не годуйте його! Воно буде лаятись поки очі не повилазять... Вони прекрасно знають, що неможливо переобрати президента під час війни, та вперто бубонять кацапо-трампівську методичку!
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23.02.2025 15:58 Ответить
Можливо ти, лайнодурень, просто не в курсі, що новообрані президенти можут заступати на пост в результаті як дострокових, так і післястрокових виборів?
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23.02.2025 15:26 Ответить
Якщо ти не вкурсі, то дострокові це коли ще не сплив 5-ти річний термін.! Я спілкуюсь з лайножером і це вже набридло Пішо в жопу!
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23.02.2025 15:28 Ответить
Ти тупий, чи шо? Так, дострокові, це коли щє не сплив, а післястрокові, це коли вже сплив. Обидва варіанти ніяк не протирічать статті 103 Конституції.
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23.02.2025 15:31 Ответить
Ти геть тупий із своєю кремлядською методичкою! Іди вигадай щось більш схоже на шось достовірне!
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23.02.2025 16:00 Ответить
бачу, зелене лайно вже розплилось від температури, та смердить!
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23.02.2025 17:04 Ответить
То чимось заткни свого гнилого рота, сопливого носа і проміж копит, щоб з них не лилося оте зелене лайно, про яке ти верещиш
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23.02.2025 17:27 Ответить
то змийся в унітаз
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23.02.2025 17:55 Ответить
І не топчися в своєму зеленому лайні, а швидко взяв ганчірку та чистенько прибрав за зобою, та повернувся в палату на процедури хлорпромазіном!
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23.02.2025 18:30 Ответить
Хлеборезки прикрой Kan Kan ты долбо..бь несёшь хрень по Конституции ублюдок как юрист тебя вмакну выборы невозможны по Конституции и решению КСУ Зеленский имеет срок 5 лет далее военное положение запрещает внесения изменений в Конституцию, и выборы а ответа что делать в правовом поле с президентом войной выборами ответа нет ну ушел бы Вова с 22 мая 2023 года и что стал бы глава Рады с теми же проблемами в статусе и.о. президента без полномочий выборы досрочные назначит рада может а провести нет есть шанс в эти два дня выборов забыть объявить продлить военный стан так где гарантия что фронт не рухнет от само демобилизации ВСУ!? Так что хотелки Путина и Трампа про выборы есть розовая мечта если мы путем майдана по отменяем власть есть шанс на 50% утратить легитимность от Евросоюза..и иных стран короче правовой тупик...выборы только после окончания войны и железобетонных гарантий безопасности для Украины что проспали и Путин и Трамп раз мошонку рвут про выборы у нас а ты свой рот то прикрой и повтори для начала букварь абетку дурачок ты павианский
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23.02.2025 15:32 Ответить
Все набагато простіше.

Стаття 108

Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.

Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:

відставки;

неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

усунення з поста в порядку імпічменту;

смерті.
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23.02.2025 15:33 Ответить
Мене влаштує любий пункт.
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23.02.2025 16:26 Ответить
дурнувата, це стосується варіанту, якщо вибори відбулись, є новообраний.. але поки ще не вступив "на службу".. то не має права "керувати", то продовжує керувати старий!!
ти вперто ігноруєш іншу, невигідну тобі статтю, . - яка говорить, що президент обирається РІВНО на 5 років. не менеше і не більше!!
методичку свою кремлівську спали!!
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23.02.2025 17:07 Ответить
Як як юрист, скажу точно, що ви тут обидва не юристи, а пропагандисти та гавноїди. іІ дурню зроуміло, що без проведення виборів не моживий вступ на посаду новообраного, а військовий стан Конституцією не подовжує термін, тому більше 5 років це узурпація влади і вигадані вами причини продовження перебуванння у владі безпідставні і порушують як Конституцію так і рішення Конституційного суду, який визначив 5 річний термін як єдиноо можливий
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23.02.2025 15:57 Ответить
Громадяни України чомусь повинні виконувати Конституцію України та Закони і під час военного стану, але Зе навіть не озвучив на якій підставі він залишився більше 5 річного терміну і це за нього роблять усілякі ***** і тут на Цензорі теж
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23.02.2025 16:03 Ответить
зеленский или ШОБЛА ЗЕЛЕНОМОРДАЯ ПЕРЕЛОГИНЬСЯ КРЕТИН тупой не поймет ---что тупой-по причине своей тупости...
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23.02.2025 16:31 Ответить
краще придбай собі вогнегасник, і загаси пожежу в ротовій порожнині.
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23.02.2025 17:09 Ответить
Таких "юристів" кожна бурса навипускала десятки тисяч вже)
Непотріб
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23.02.2025 17:14 Ответить
ну давай непотріб, спростуй, тільки обґрунтовано з покликанням на норми Законів, Конституції, .рішень Конституційного суду, давай, чи тільки п...ди ротом можеш?
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23.02.2025 18:05 Ответить
Та кому ти треба, лох, ще на тебе час тратити
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23.02.2025 22:15 Ответить
сорян, то я не тобі мав написати,, а тому д..бу кан кану, промахнувся кніпкою я це все,, що ти напписав вкурсі не гірше за тебе.
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23.02.2025 22:45 Ответить
Ти позор нашої освіти.

Конституція:
Стаття 108: Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента.
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23.02.2025 22:20 Ответить
КУ забороняє проводити вибори під час воєнного стану до ВР, а щодо виборів президента немає заборони, але КУ містить відсилку про те,, що вибори президента проводяться згідно закону а Іиборчий кодекс каже, що виборчий процес зупиняється, тому вибори провести неможливо і як не прикро, яле цей ще президент.
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23.02.2025 18:04 Ответить
З якої бурси ти вилізло, ЮРИСТ))
На, ЛОШАРА:

https://kodeksy.com.ua/***********************************/19.htm

1. В умовах воєнного стану забороняються:

зміна Конституції України;

зміна Конституції Автономної Республіки Крим;

проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;
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23.02.2025 22:17 Ответить
ну а я про, що написав? що можна?
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23.02.2025 22:46 Ответить
Виявлені і ліквідовані, сподіваюсь?
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23.02.2025 15:12 Ответить
Ееее... у СІЗО померли... гостра серцева недостатність... у всіх разом... Такі справи..,
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23.02.2025 15:46 Ответить
Та давно вже по супермаркету не запускають, "нескінченні" запаси тойво, виявились не такі вже й нескінченні.
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23.02.2025 15:20 Ответить
тетя Аня ви дурак?
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23.02.2025 15:26 Ответить
Яе він і це сволота
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23.02.2025 15:29 Ответить
Логічно, бо ти з такої точки зору тоді баба
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23.02.2025 15:38 Ответить
Ананій , ти дирка ссучена
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23.02.2025 16:07 Ответить
Ракета коштує мільйони дол , а місцеві дурачки що шукають заробітку в тг , можуть встановити вибухівку в супермаркеті - задарма . Що ж тут не зрозумілого .!?
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23.02.2025 15:52 Ответить
СБУ Герегам ларьок спасли?
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23.02.2025 15:15 Ответить
Це мабуть Леруа мерлен, не Герега. (теракт у одному з французьких будівельних гіпермаркетів Джерело: https://censor.net/ua/n3537429)
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23.02.2025 15:29 Ответить
Бубочку береги, башкой отвечаешь
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23.02.2025 15:16 Ответить
"Ми задокументували на випередження"-??? "Окрім того, він зауважив, що російські спецслужби планували вбити його та очільника ГУР Кирила Буданова"-та ничего бы не изменилось."Серед них ті, які планували ліквідувати нашого верховного головнокомандувача, президента України"- большинство внеямемых этого хотят,только возможностей нема.
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23.02.2025 15:16 Ответить
Агентурна мережа в Україні була з часів срср, з покоління в покоління. Плюс нові заходили; хто на офіційній основі, легально, а кого засилали. КДБісти працювали завжди славно.
І, як би там, що не було, цієї падалі завжди буде у нас купа. Та що там у нас, ними вся Європа заражена, та й не тільки Європа.
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23.02.2025 15:17 Ответить
СБУ на основе чего образовали?Сменили вывеску "КГБ" на "СБУ",персонал остался тот же.Не надо никаких кротов.
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23.02.2025 15:24 Ответить
Так і ФСБ не саме по собі.
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24.02.2025 12:37 Ответить
На те він і очільник Служби, щоб власноруч самих головних агентів фсб ловити та верховного головнокомандувача рятувати від замахів. Але щось ми досі не чули про високу та почесну нагороду йому за це; чи то я помиляюся?
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23.02.2025 15:53 Ответить
А ти, їх за вухо???
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23.02.2025 15:28 Ответить
малюк, буданов и зеленский. Как три богатыря Украину спасали. Сказка.
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23.02.2025 15:32 Ответить
Там ще татаров усіх чеченців убив до останього
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23.02.2025 16:02 Ответить
А Стефанчук? Якщо його не хотіли вбити, значить він або замовник, або рашистський агент!
Але звісно всі адекватні розуміють, що це чергова вигадка, на кшталт Татарова що бігав з автоматом за чеченцями та Арестовича, що з одного гранатомету відбив 4 атаки ТЦКшників з повістками знищив дивізію рашистського десанту.
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23.02.2025 15:36 Ответить
Російська ботва активізувалась, значить у орківських спецслужб підгоріло
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23.02.2025 15:40 Ответить
Не можу серйозно ставитись до керівництва СБУ, допоки явні зрадники буквально скрізь.
А ще би хотіла почути коментар стосовно великої кількості перебіженців з партії слуга народа.
Чому їх ніхто не перевіряв на вшивість ?
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23.02.2025 15:51 Ответить
Друже Малюк, у мене таке питання:
-Чому у лавах СБУ на початку великого вторгнення виявилось так багато зрадників?
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23.02.2025 15:55 Ответить
Скільки зараз ми вже не знаємо. Але пройде деякий час !
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23.02.2025 16:10 Ответить
Потрібні жорсткіші дії відносно всяких ворожих агентів! Поштовх та наслідки цьому дало вбивство І.Фаріон!
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23.02.2025 16:05 Ответить
Фаріон ? Та це ж наші "патріоти"!
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23.02.2025 16:09 Ответить
швейцарець? чи кацап? вбивця Фаріон адепт російських расистських та антиукраїнських сект
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23.02.2025 17:13 Ответить
Жорсткі дії почнуться тоді, коли при владі будуть справжні патріоти.
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23.02.2025 16:14 Ответить
Поштовх та наслідки чому дало вбивство Фаріон?
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23.02.2025 21:21 Ответить
А до чого тут теракт в Лєруа мерлєні до замахів на бубочку ?
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23.02.2025 16:16 Ответить
Вася чомусь мовчить ,яка доля учасників цих 102 агентурних мереж...Розстріляні,відпущені в Рашку,на них посварилися пальчиком,їм Вася виписав грамоти...Мовчить Вася як партизан...Щось мені говорить,що ми будемо чути ще багато героїчних історій про замахи і лицарів плаща та кинжала..Колись таке вже було,коли цілі натовпи агентів розвідок усіх країн хотіли убіть таваріща Сталіна і члєнов Політбюро...
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23.02.2025 17:12 Ответить
Якщо ви такі розумні напишіть яке майбутнє України після війни. Писати дурні коментарі розуму не потрібно.
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23.02.2025 20:42 Ответить
 
 