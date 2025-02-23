Спецслужбы РФ готовили теракт в строительном гипермаркете Киева в час пик, - Малюк
С начала российского полномасштабного вторжения украинские спецслужбы обнаружили 102 агентурные сети РФ в Украине.
Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк во время выступления на форуме "Украина. Год 2025", информирует Цензор.НЕТ.
"У нас за три года выявлено 102 агентурные сети, среди которых топовые. Среди них те, которые планировали ликвидировать нашего верховного главнокомандующего, президента Украины", - отметил он.
Также по его словам, спецслужбы РФ планировали совершить теракт в одном из французских строительных гипермаркетов Киева в час пик, после 18.00.
"Там должны были взорваться взрывные устройства, расположенные в местах, где легковоспламеняющиеся смеси. Мы задокументировали на опережение", - добавил Малюк.
Кроме того, он отметил, что российские спецслужбы планировали убить его и главу ГУР Кирилла Буданова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Яка саме клепка в твоєму черепку не зійшлась між статтями 103 і 108?
вибори були?? ні. то все, крапка! . повноваження зеленого лайна скінчились в травні минулого року! новий не вступив, бо виборів не було. кожен президент вибирається на 5 років!. крапка!
пересидент повинен піти у вязницю, і стати на облік по кримінальних справах
Впрочем КСУ в 2015 году уже постановил (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14) что "Положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605 частин першої, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4610 п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років." Или КСУ должен еще разъяснить на пальцах, что "срок на пять лет означает что после пяти лет - все, конец"?
Если украинцы всерьез не понимают как пользоваться законами - может действительно еще не время для независимости. Жаль 51-м штатом не успели штать, но 52-м еще есть шанс, если быстрее эскимосов побежим. Ну или автономной республикой РФ если не повезет - даже там законы работают.
Стаття 108
Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
відставки;
неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
усунення з поста в порядку імпічменту;
смерті.
ти вперто ігноруєш іншу, невигідну тобі статтю, . - яка говорить, що президент обирається РІВНО на 5 років. не менеше і не більше!!
методичку свою кремлівську спали!!
Непотріб
Конституція:
Стаття 108: Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента.
На, ЛОШАРА:
https://kodeksy.com.ua/***********************************/19.htm
1. В умовах воєнного стану забороняються:
зміна Конституції України;
зміна Конституції Автономної Республіки Крим;
проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;
І, як би там, що не було, цієї падалі завжди буде у нас купа. Та що там у нас, ними вся Європа заражена, та й не тільки Європа.
Але звісно всі адекватні розуміють, що це чергова вигадка, на кшталт Татарова що бігав з автоматом за чеченцями та Арестовича, що з одного гранатомету
відбив 4 атаки ТЦКшників з повісткамизнищив дивізію рашистського десанту.
А ще би хотіла почути коментар стосовно великої кількості перебіженців з партії слуга народа.
Чому їх ніхто не перевіряв на вшивість ?
-Чому у лавах СБУ на початку великого вторгнення виявилось так багато зрадників?