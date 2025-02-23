ВС РФ хотят захватить всю Украину. Наша задача - воевать, - Сырский
ВС РФ хотят захватить всю Украину. Наша задача - воевать.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время выступления на форуме "Украина. Год 2025", информирует Цензор.НЕТ.
"Конечный замысел россиян - захватить всю страну. По состоянию на сейчас они стремятся оттеснить подразделения ВСУ за пределы восточных и южных областей и выйти на их админграницы", - подчеркнул он.
"Наша задача - воевать и бить врага. На наших воинов сегодня равняется весь цивилизованный мир", - добавил он.
Также Сырский акцентировал внимание, что ситуация с обеспечением украинских войск оружием и техникой остается сложной.
"Мы надеемся на принятие необходимых решений для обеспечения критических потребностей Сил обороны в вооружении и военной технике. Мы должны учитывать все существующие вызовы, усиливать свою армию изнутри", - добавил он.
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Що ви онукам своїм розкажете, чмошники?
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І це ж воно на повному серйозі вважає, що умови на фронті - постійно жити в окопі. От тупо постійно. Надивилося фільмів за 1-шу світову і думає, що воно саме так.
ВОно настільки інфантильне, що не здатне виживати в наших умовах.
А ми шо?
Ми з любого бліндажа, з любого погріба, розбитої хати за декілька годин робимо абсолютно придатне житло.
Пенопласт, плівка, кабель, генератор та старлінк. Бензопилка та степлер ))
В усіх та кожного ноутбуки, планшети.
Так і живемо.
Під обстрілами та КАБами ))
Про "Ми з любого бліндажа..." будь ласка роскажи, де це ще лишилася лінія оборони де є бліндажі, біля Овруча чи Північ Рівненщини????
Ляпни десь куму по пьяні.
Тобі не жити.
Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський на Ставці визначив склад армійських корпусів та призначив командирів - зміни відбудуться протягом місяця.
наше це чиє???
ми, народ, воюємо, чи наші діти, батьки діди воюють.
тож воюють наші!!!
ваші де????? діти батьки брати!!!!!
наші, тобто мої, кажуть мені з фронту, що ваших там нема *****!!!
отримую таку інфу з трох сторін, північ південь та схід..
моїх там троє наразі і ще є тимчасово не воюючі, які теж воювали і будуть воювати
тож ваших там нема не було і не збираються воювати.
тому пишіть правильно!!!
народ!!! нас хочуть захопити повністтю, тож Ваше завдання нас захищати, гинути та ставати каліками.
Все правильно, воювати і не перемагати, бо тільки війна забезпечує ішаку і зеленій банді можливість залишатись при владі. З обкуреним ішаком будемо воювати вічно, імітуючи захист без жодних успіхів. Завдання ішака навязати суспільству думку - усі проти України і тільки він забезпечує захист. Як "воює" це чмо бачимо на карті DeepStateMap.
Хто за війну - офіцери ,штабні , тиловики , а також більшість з тих ,хто в бойових частинах ,але не є безпосередньо на лінії зіткнення - ті так готові воювати роками.
Хто проти - прості солдати, які безпосередньо перебувають періодично на лінії вогню - там де найбільші втрати .
Є ще окрема малочисельна категорія людей ,які живуть війною і не мислять себе без неї, беручи участь безпосердньо в бойових зіткнененнях .
Тому можна зробити простий висновок - війна потрібна в основному генєралам ,штабним та тиловикам - бо вони отримують найбільший профіт , а найбільше втрат несуть прості солдати.
Це про те,що говорив Черчіль: Що якщо у війні не беруть участь діти чиновників , така війна перетворюється на бізнес.
Тому ,коли хтось говорить ,що він в ЗСУ і готовий воювати роками - було б добре ,якби він чесно сказав, в якому саме він ЗСУ - в тому - де не знаєш чи завтра вийдеш з позиції чи в тому ,що за 20 км і більше від лінії зіткнення ....
А для того, щоб ЗС РФ не зробили того, про що ти писав, треба абсолютно всі грошові ресурси
спрямувати не на тротуарні плитки, культуру, спорт, освіту, виховання, науку, а на закупівлю та виготовлення зброї, ***********, а також поставити на мінімум бюджетні видатки.
Інакше, русня після захоплення, все і всіх перетоворить на попіл.
Тоді вже буде не до того всього, а пенсіонерів вони просто розстріляють, бо навіщо годувати ці зайві роти.
Тому, зважаючи на позицію США, всі заклади освіти, культури, науки, виховання, спотру вже з наступного тижня в економ режим.
Бо США не дадуть ні патрона, ні ракети, ні снаряда.
Трамп все ж пояснив - політика тарифів. Є товар, купуй і воюй!