ВС РФ хотят захватить всю Украину. Наша задача - воевать, - Сырский

ВС РФ хотят захватить всю Украину. Наша задача - воевать.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время выступления на форуме "Украина. Год 2025", информирует Цензор.НЕТ.

"Конечный замысел россиян - захватить всю страну. По состоянию на сейчас они стремятся оттеснить подразделения ВСУ за пределы восточных и южных областей и выйти на их админграницы", - подчеркнул он.

"Наша задача - воевать и бить врага. На наших воинов сегодня равняется весь цивилизованный мир", - добавил он.

Также Сырский акцентировал внимание, что ситуация с обеспечением украинских войск оружием и техникой остается сложной.

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"Мы надеемся на принятие необходимых решений для обеспечения критических потребностей Сил обороны в вооружении и военной технике. Мы должны учитывать все существующие вызовы, усиливать свою армию изнутри", - добавил он.