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ВС РФ хотят захватить всю Украину. Наша задача - воевать, - Сырский

сирський

ВС РФ хотят захватить всю Украину. Наша задача - воевать.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время выступления на форуме "Украина. Год 2025", информирует Цензор.НЕТ.

"Конечный замысел россиян - захватить всю страну. По состоянию на сейчас они стремятся оттеснить подразделения ВСУ за пределы восточных и южных областей и выйти на их админграницы", - подчеркнул он.

"Наша задача - воевать и бить врага. На наших воинов сегодня равняется весь цивилизованный мир", - добавил он.

Также Сырский акцентировал внимание, что ситуация с обеспечением украинских войск оружием и техникой остается сложной.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сырский обсудил с генинспектором Бундесвера Броером оборонные потребности Украины и подготовку наших военных. ФОТО

"Мы надеемся на принятие необходимых решений для обеспечения критических потребностей Сил обороны в вооружении и военной технике. Мы должны учитывать все существующие вызовы, усиливать свою армию изнутри", - добавил он.

Автор: 

армия РФ (19917) Александр Сырский (641) война в Украине (5001)


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Топ комментарии
+23
Як добре, що ти, наш захисник, героїчно під кабами і обстрілами день і ніч, маєш час тут в коментарях наставляти інших на путь істінний. Дякую тобі, невідомий герою!)
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23.02.2025 15:28 Ответить
+12
Не вгадав до останнього кацапа по всій землі бо то не люди а ********* новий вид плазунів
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23.02.2025 15:30 Ответить
+10
Так і я ж так пишу: дякую тобі за те, що можеш писати під час обстрілів. Це ж так важко, писати і про браковані міни і про ухилянтів. Як тільки все встигаєш... Прям надлюдина, а не просто солдат.
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23.02.2025 15:41 Ответить
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Генерал прозрів
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23.02.2025 15:22 Ответить
а раніше він інше говорив ?
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23.02.2025 15:29 Ответить
Він тільки останні пів року почав частенько на публіці з'являтися.
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23.02.2025 15:31 Ответить
чо чого Ви вирішили що він раптово прозрів ?
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23.02.2025 15:32 Ответить
Може тому, що коли генерал бачить кінцеву мету ворога то якось по іншому , більш раціонально, використовував наші ресурси. А не в кінці 2024 початок 2025 тільки будують лінії оборони.
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23.02.2025 15:35 Ответить
може ще навчите військових як воювати?
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23.02.2025 17:31 Ответить
Конечно, а ты как думал, что военные будут гнать гражданских на смерть, а гражданские не будут иметь право возразить и не умирать? Вы тут решили КНДР переплюнуть что ли?
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23.02.2025 17:43 Ответить
Какая пилять неожиданность для командующего слава богу помнит какой стране служит .
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23.02.2025 15:36 Ответить
Як добре, що ти, наш захисник, героїчно під кабами і обстрілами день і ніч, маєш час тут в коментарях наставляти інших на путь істінний. Дякую тобі, невідомий герою!)
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23.02.2025 15:28 Ответить
"Путь істінний"? Та ваш "путь" один. За "русскім корабльом".
Що ви онукам своїм розкажете, чмошники?
******
І це ж воно на повному серйозі вважає, що умови на фронті - постійно жити в окопі. От тупо постійно. Надивилося фільмів за 1-шу світову і думає, що воно саме так.
ВОно настільки інфантильне, що не здатне виживати в наших умовах.
А ми шо?
Ми з любого бліндажа, з любого погріба, розбитої хати за декілька годин робимо абсолютно придатне житло.
Пенопласт, плівка, кабель, генератор та старлінк. Бензопилка та степлер ))
В усіх та кожного ноутбуки, планшети.
Так і живемо.
Під обстрілами та КАБами ))
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23.02.2025 15:37 Ответить
Так і я ж так пишу: дякую тобі за те, що можеш писати під час обстрілів. Це ж так важко, писати і про браковані міни і про ухилянтів. Як тільки все встигаєш... Прям надлюдина, а не просто солдат.
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23.02.2025 15:41 Ответить
Ні фіга себе тебе порвало. Змаж дупу фастум-гелем. Має полегшати.
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23.02.2025 15:58 Ответить
Треба таки після війни фільтрацію робити і хто ховався, того в тюрягу і на будівництво за жратву.
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23.02.2025 16:31 Ответить
Цікаво дізнатися який у вас глушник на генераторі та бензопилці, бо у нас прилітає одразу туди де щось дирчить, вже не кажучи про тарілку Старка біля позицій.
Про "Ми з любого бліндажа..." будь ласка роскажи, де це ще лишилася лінія оборони де є бліндажі, біля Овруча чи Північ Рівненщини????
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23.02.2025 15:52 Ответить
Ви звичайний троль і не уявляєте собі армійській побут
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23.02.2025 15:49 Ответить
Чітко по зеленій методичці: неугодних називати тролями, зрадниками, ухилянтами. А щось нове придумаєте, чи так по вже затверджені методичці і далі працюватимете?
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23.02.2025 15:51 Ответить
Ну і у мене на війні теж був і інтернет і зв'язок. Я нікого не називаю "ухилянтами", бо тільки суд може винести вирок
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23.02.2025 16:49 Ответить
Співчуваю... 🥺 Ну, у мене до такого не дійшло - бог милував, але військову романтику сам не люблю. Але мені здається він просто відповів людині, що військові іноді теж мають змогу виходити на зв'язок... 😐
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23.02.2025 15:59 Ответить
Та це якісь штабний, який не виходить на ЛБЗ, каву готує КомБату та стріми дивиться на КСП. Забей.
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23.02.2025 16:03 Ответить
бути настільки гнидою і цим пишатися. Йди, скажи це на вулиці. Скажи своїм знайомим, колегам.
Ляпни десь куму по пьяні.
Тобі не жити.
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23.02.2025 15:39 Ответить
Таке враження що тебе анально згвалтували.
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23.02.2025 16:00 Ответить
Если придут московиты, то фарионщики немедленно вспомнят русский язык и скажут, что все это время они засыпали с Пушкиным на устах. А тцкуны продолжат ловить людей - но уже для орды Вовы вовыча
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23.02.2025 15:43 Ответить
Ну да, будут они тратить лавэ на оккупированных туземцев, если есть налаженная система вылова людей, которые будут умирать бесплатно
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23.02.2025 15:49 Ответить
я попрошу автомата,пістолета,танка,винищувача або на крайняк атомну бімбу)) іди проспись, павєл
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23.02.2025 16:31 Ответить
Тільки будьте чесним перед самим собою: не кажіть, що не хочете демобілізуватися А так званих "ухилянтів" всього декілька тисяч, а переважна більшість отримує повістки і мовчки мобілізується і так само мовчки гине. Тільки в пропаганді влади всі записані ледь не ворогами
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23.02.2025 15:42 Ответить
Слова не МАЛЬЧІКА ПРи ОПУ а МУЖА! Бо вовка в якісь там пози ставить завдання для Сибіги!!!
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23.02.2025 15:26 Ответить
Не вгадав до останнього кацапа по всій землі бо то не люди а ********* новий вид плазунів
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23.02.2025 15:30 Ответить
До последнего рашистского оккупанта
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23.02.2025 15:31 Ответить
Водкі нєтуті! Дамой іді, ваня.
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23.02.2025 16:33 Ответить
головне є чім воювати! "Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами" - Кулеба
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23.02.2025 15:28 Ответить
в нас чудово виходить воювати, особливо, беручи до уваги розклад сил
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23.02.2025 15:31 Ответить
Порівняно з 2022 співвідношення по бронетехніці і авіації покращилось
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23.02.2025 15:41 Ответить
Сирський вже усе.Незабаром квартал 95 очолить Генштаб.
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23.02.2025 16:05 Ответить
Нічого нового - зброі в нас мало а путлєр плани не міняє
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23.02.2025 15:31 Ответить
Весь цивілізований світ на половину засунув своє рило у пісок.
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23.02.2025 15:32 Ответить
весь "цивілізований" світ з тім у кого більше бабла та зброї. так що єуропейскі ціності демократія та право виявилась лабуда для лохів
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23.02.2025 15:36 Ответить
Потужный весь в работе т- форум, ставка...

Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський на Ставці визначив склад армійських корпусів та призначив командирів - зміни відбудуться протягом місяця.
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23.02.2025 15:32 Ответить
Свинособаки досі не зрозуміли, що ми їх всіх обірванців знищимо!?
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23.02.2025 15:35 Ответить
Где-нибудь под Львовом - уж точно знищимо))
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23.02.2025 17:48 Ответить
Под мацквой
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23.02.2025 19:04 Ответить
наше та ваше, поняття розтягнуте.
наше це чиє???
ми, народ, воюємо, чи наші діти, батьки діди воюють.
тож воюють наші!!!
ваші де????? діти батьки брати!!!!!
наші, тобто мої, кажуть мені з фронту, що ваших там нема *****!!!
отримую таку інфу з трох сторін, північ південь та схід..
моїх там троє наразі і ще є тимчасово не воюючі, які теж воювали і будуть воювати
тож ваших там нема не було і не збираються воювати.
тому пишіть правильно!!!
народ!!! нас хочуть захопити повністтю, тож Ваше завдання нас захищати, гинути та ставати каліками.
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23.02.2025 15:36 Ответить
Як при Вердені? ******* ти, сирОк, Генерала підсидів? Скільки кв.км української території звільнив, з 08.02.2024?
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23.02.2025 15:36 Ответить
А нас цікавить що хоче Зеленський. Навіщо він літав в Оман?
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23.02.2025 15:53 Ответить
Про людський ресурс не згадував?
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23.02.2025 16:08 Ответить
Так як ви воюєте, то скоріш купу народу задарма покладете.
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23.02.2025 16:12 Ответить
Наше завдання - воювати, - Сирський Джерело: https://censor.net/ua/n3537431
Все правильно, воювати і не перемагати, бо тільки війна забезпечує ішаку і зеленій банді можливість залишатись при владі. З обкуреним ішаком будемо воювати вічно, імітуючи захист без жодних успіхів. Завдання ішака навязати суспільству думку - усі проти України і тільки він забезпечує захист. Як "воює" це чмо бачимо на карті DeepStateMap.
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23.02.2025 16:16 Ответить
З особистих спостережень суто по ЗСУ:

Хто за війну - офіцери ,штабні , тиловики , а також більшість з тих ,хто в бойових частинах ,але не є безпосередньо на лінії зіткнення - ті так готові воювати роками.

Хто проти - прості солдати, які безпосередньо перебувають періодично на лінії вогню - там де найбільші втрати .

Є ще окрема малочисельна категорія людей ,які живуть війною і не мислять себе без неї, беручи участь безпосердньо в бойових зіткнененнях .

Тому можна зробити простий висновок - війна потрібна в основному генєралам ,штабним та тиловикам - бо вони отримують найбільший профіт , а найбільше втрат несуть прості солдати.

Це про те,що говорив Черчіль: Що якщо у війні не беруть участь діти чиновників , така війна перетворюється на бізнес.

Тому ,коли хтось говорить ,що він в ЗСУ і готовий воювати роками - було б добре ,якби він чесно сказав, в якому саме він ЗСУ - в тому - де не знаєш чи завтра вийдеш з позиції чи в тому ,що за 20 км і більше від лінії зіткнення ....
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23.02.2025 16:17 Ответить
Оооо!!! Нарешті прозрів!
А для того, щоб ЗС РФ не зробили того, про що ти писав, треба абсолютно всі грошові ресурси
спрямувати не на тротуарні плитки, культуру, спорт, освіту, виховання, науку, а на закупівлю та виготовлення зброї, ***********, а також поставити на мінімум бюджетні видатки.
Інакше, русня після захоплення, все і всіх перетоворить на попіл.
Тоді вже буде не до того всього, а пенсіонерів вони просто розстріляють, бо навіщо годувати ці зайві роти.
Тому, зважаючи на позицію США, всі заклади освіти, культури, науки, виховання, спотру вже з наступного тижня в економ режим.
Бо США не дадуть ні патрона, ні ракети, ні снаряда.
Трамп все ж пояснив - політика тарифів. Є товар, купуй і воюй!
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23.02.2025 16:23 Ответить
А в Трампона спросіл? Чи чекаєш,коли Ілона Маскова глушане Старлінки???
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23.02.2025 16:25 Ответить
Але Сирський буде воювати у кабінеті Генштабу, а хтось в холодному окопі.
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23.02.2025 16:26 Ответить
Когда держслужбовцив на фронт отправлять начнете? в Аргентине их сокращают,в штатах сокращают,а в Украине их раздувают,увеличивают им зарплаты и премии плюс блатная бронь от армии.
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23.02.2025 16:31 Ответить
А твоя зелена жОПа пан Сирський ,просрала всі дипломатичні відносини з США , від якої нам найбільше було військової допомоги . І не кажіть що у всьому Трамп винен , не треба було бикувати як рекет в 90х .
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23.02.2025 16:57 Ответить
тварожнікав, а якщо ти хйово воюєш-може тобі піти нахй.
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23.02.2025 17:05 Ответить
А таки да! Іншого виходу в мокшей нема, інакше їм писець
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23.02.2025 17:13 Ответить
Ти вже навоював, імбецил зелений, що втратив більше територій та вбив більше людей, ніж за всі роки війни.
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23.02.2025 17:18 Ответить
 
 