Пресс-конференция президента Украины Зеленского. ВИДЕО
После форума "Украина. Год 2025" начинается пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Цензор.НЕТ предлагает вашему вниманию прямую трансляцию пресс-конференции главы государства.
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+19 Kan Kan #518965
показать весь комментарий23.02.2025 16:38 Ответить Ссылка
+16 Першегуб Андрей #577021
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+16 gr1959
показать весь комментарий23.02.2025 16:44 Ответить Ссылка
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більш брехливої та зрадливої істоти не бачив.
але це моя проблема,
трошки почекаю до кращих змін
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Чи поїде пес Патрон послом в Південну Корею?
Хто сильніший: Кін-Конг, Халк, Бетмен чи Микола Тищенко?
Максимально актуальні та незручні запитання!
Я не чекаю від Вас розумної відповіді... Але ж цікаво... до якого рівня можна впасти розумово ... !!!
мене цікавить наскільки вони низькі
потім поговоримо про пам'яники героїчним розміновувачам Чонгара та прокладальникам нового асфальта від Чорнобильської АЕС до кордонів росії
сумніваюсь, що ви з таким IQ могли мати хоч якийсь стосунок до визволення Харківщини, Чернігівщини, Херсонщини
це видно не тільки мені
перевірте по довідникам як правильно писати "щови" - разом чи окремо
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Хоть одно из желаемого ....
пАржом....
Выбор мудрого народа...
Избрали верховным во время войны!!!!
Зелю...
Где мозги?? Никто из 73 процента!!!!
Не представил это с роялем и что это будет правителем судеб!!!
..к стати !!! Яйца килограммами...
Это как первый закон Ньютона!!!