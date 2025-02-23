РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11923 посетителя онлайн
Новости
7 488 72

Пресс-конференция президента Украины Зеленского. ВИДЕО

После форума "Украина. Год 2025" начинается пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Цензор.НЕТ предлагает вашему вниманию прямую трансляцию пресс-конференции главы государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский сегодня проведет пресс-конференцию

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) пресс-конференция (324)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
Завтра вилізуть пропагандони і будуть пояснювати що він сказав
показать весь комментарий
23.02.2025 16:38 Ответить
+16
Цікаво він ніс пудрить, чи вже по венам ганяє.
показать весь комментарий
23.02.2025 16:34 Ответить
+16
Цей негідник не спойлер. Він точно удає, що він не казав про шашлики, про хаос, про подивлюсь в очі ... розбійнику. Йди геть ! З України. З Банкової. Чого він після провалу всієї каденції ще намагається знову продовжити своє "існування". Україна вже на дні. Завдяки йому. І він гадає, що тільки він може все виправити ? Нічого не роблячи або сподіваючись на своїх пАмощьніков !!
показать весь комментарий
23.02.2025 16:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в тюрмі хто буде сидів ? Ермак чи шо.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:19 Ответить
Цікаво він ніс пудрить, чи вже по венам ганяє.
показать весь комментарий
23.02.2025 16:34 Ответить
🤢🤮🤮🤮🤮
показать весь комментарий
23.02.2025 16:36 Ответить
що рудий що зелений генератори слів
показать весь комментарий
23.02.2025 16:37 Ответить
Рудий Доні може говорити без суфлера.
показать весь комментарий
23.02.2025 16:38 Ответить
Повідомив що їде у відставку?
показать весь комментарий
23.02.2025 16:37 Ответить
Завтра вилізуть пропагандони і будуть пояснювати що він сказав
показать весь комментарий
23.02.2025 16:38 Ответить
От якби стрелився у прямому ефірі, оце був би "звьоздний час"...
показать весь комментарий
23.02.2025 16:39 Ответить
Не можна. А хто ж буде працювати в країні? Це ж тиждень свят та гулянь буде, і нарід посиніє від горілки
показать весь комментарий
23.02.2025 16:44 Ответить
Памперс під штанами заглушає сморід обісратості?

Вікторія Спартц: «Диктатурі Зе і Єрмака настав кінець» -ютуб
показать весь комментарий
23.02.2025 16:41 Ответить
Там з ОПУ сказали- Свириденко везе Єрмака до США? На наступний раунд пермовин Рівень З КИМ Й КОГО ???
показать весь комментарий
23.02.2025 16:42 Ответить
Вікторія Спартц- це ще конкретне хохлобидло. Ця мерзота виступала проти н7адання Україні зброї в найкритичніший момент осені 2023 - весни 2024 років.
показать весь комментарий
24.02.2025 00:32 Ответить
Бутусов в залі?
показать весь комментарий
23.02.2025 16:41 Ответить
Ні, він нашого бубочку образив !
показать весь комментарий
23.02.2025 16:55 Ответить
Цей негідник не спойлер. Він точно удає, що він не казав про шашлики, про хаос, про подивлюсь в очі ... розбійнику. Йди геть ! З України. З Банкової. Чого він після провалу всієї каденції ще намагається знову продовжити своє "існування". Україна вже на дні. Завдяки йому. І він гадає, що тільки він може все виправити ? Нічого не роблячи або сподіваючись на своїх пАмощьніков !!
показать весь комментарий
23.02.2025 16:44 Ответить
беру на сьогодні вихідний .. просто бридко слухати та коментувати обкуреного обмудка Зенелоха

більш брехливої та зрадливої істоти не бачив.
показать весь комментарий
23.02.2025 16:55 Ответить
Тощо
показать весь комментарий
23.02.2025 17:08 Ответить
Хватило 5 сек !
показать весь комментарий
23.02.2025 17:14 Ответить
Господи, боже..невже він повинен і ми всі балакать про якісь гроші? яке стидобисько Америці, бажаю їм все відчути...
показать весь комментарий
23.02.2025 17:29 Ответить
якийсь підсумок би почути пресконференції, бо слухати це неможливо!
показать весь комментарий
23.02.2025 17:43 Ответить
Особисто в мене , він своєю мовою викликає рвотний рефлекс ,
але це моя проблема,
трошки почекаю до кращих змін

показать весь комментарий
23.02.2025 17:44 Ответить
Не забудьте запитати гаранта про сім"ю, про здоров"я!
Хто переможе на Євробаченні?
Що краще Daewoo Lanos чи Daewoo Sens?
Чи поїде пес Патрон послом в Південну Корею?
Хто сильніший: Кін-Конг, Халк, Бетмен чи Микола Тищенко?
Максимально актуальні та незручні запитання!
показать весь комментарий
23.02.2025 17:47 Ответить
кому не подобається слухати українського президента йдіть слухайте кацапського.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:51 Ответить
... Сподобався фільм Слуга Народа з президентом Голобородько? Другий фільм... (реальний) з Вашою участью і президентом Зеленським теж подобається? То дивіться... хоч вдавіться... З такими як Ви і третій фільм буде... Але вже без участі Зеленського..але з Вашою... участю і з кацапами навкруги. І він буде дивитися цей третій ..фільм з теплої країни...
показать весь комментарий
23.02.2025 17:59 Ответить
я не дивлюся серіали, і за Зе не голосувала. Охолонь. Але сьогодні він Президент моєї країни. Та вам цього не зрозуміти НІКОЛИ, бо "єдність" це не про вас. Про вас це срач, скавуління та зрадойобство.
показать весь комментарий
24.02.2025 11:43 Ответить
Дитяча слабенька відмазка... Не дивилися.. не голосувала..))) Про яку єдність Ви тут мелете? Єдність ..це як раз про нас. Так... розумним не зрозуміти, як можна вибрати на таку посаду...відвертого невігласа? Я впевнений... що Ви ніколи не слухали виступи Зеленського..бо нічого не розумієте. Але якщо б Ви хоч щось розуміли... то волосся дибки стає! Він меле таку нисенитницю... таку дурість демонструє... коли нема бомажки..і питання неочікуване. Ви мелете про єдніть і Зеленого? Я не буду задавати питання про дії його до війни... про розвал армії... тощо. Але тільки дурні не бачать.. що зняття військового керівництва ... арешти генералів... повна відсутність боротьби з корупцією серед влади... маячливе переслідування опозиції... !!! Ви навіть не знаєте...що у нас парламентсько-президентська республіка..а не президентсько-парламентська.. Чи чуєте Ви голос парламенту? Він мовчить і виконує забаганки президента. То що Ви... розумовообмежена... видно по Вашому допису. Такі , як Ви.. коли йдуть вибирати... не думають абсолютно!! Вони не розуміють... що казки розповідає кандидат... але їм це подобається... бо ХОЧУТЬ!!! Вам подобається слухати Зеленського? Слухайте.. Вам однаково..що він меле... бо нічого не розумієте. А свій печерний патриотизм... про єдність... пишість дурням. Поки зелене лайно при владі...то воно НІКОЛИ не пійде на єдність...бо це для них смерть.
показать весь комментарий
24.02.2025 16:32 Ответить
Так я дурням і відповідаю, от прямо зараз в цьому коментарі)), бо їх тут занадто багато.
показать весь комментарий
24.02.2025 18:00 Ответить
.. а тоді розумній питання!? Так чого Ваш улюбленець ..президент... робить все...аби не об*єднати політичні сили та патріотичні ? Чому зняли ефективних командуючих... заарештували багатьох... закрили опозиійні канали... накладають санкції на лідера опозиції... ( навіть не згадую початок війни... де НІЧОГО не робили зелені) ....
Я не чекаю від Вас розумної відповіді... Але ж цікаво... до якого рівня можна впасти розумово ... !!!
показать весь комментарий
24.02.2025 18:17 Ответить
ти читати не вмієш? Я сказала, що за Зелю НЕ голосувала, але зараз він Президент моєї країни. Чи тобі кацапською перекласти?
показать весь комментарий
24.02.2025 23:45 Ответить
я тобі скажу до "якого рівня" - до дзеркала підійди.
показать весь комментарий
24.02.2025 23:46 Ответить
..ну останні питання дурноголовій!!!))) Тебе влаштовує діяльність Хрипатого на посту президента? Чи є у діях Хрипатого ознаки державної зради? Що ЗЕленський робив у Омані? І просте..питання ..для дитини!!! ДЕ. і коли ..Президент воюючої країни скорочує свої збройні сили... маючі всі підвердженні дані про напад... не розгортує збройні сили..і не вводить военний стан...не оголошує мобілізацію? Маю сумнів.. що ти щось зрозуміло..але може хоч щось блисне у пустій коробці!?
показать весь комментарий
25.02.2025 00:48 Ответить
як завжди - бла-бла-бла.
показать весь комментарий
25.02.2025 10:28 Ответить
.. ну що..щур жіночої статі! Ніяких сумнівів у твоїй дурноголовості нема! Відповісти тобі нічого. Скоріш за все ти навіть нічого у моїх питаннях не змогла зрозуміти. Тому... народилася ти дурепою... живеш дурепа... і здохнеш дурепою... )))) Тебе ..розумововідсталу .. навть провокатором не назвеш. ))))
показать весь комментарий
25.02.2025 11:23 Ответить
продовжуй. Ти мені не заважаєш. Не захлинись тільки отрутою власною ))))
показать весь комментарий
25.02.2025 11:38 Ответить
а як ви відрізняєте цих двох га ндонів одне від одного?
показать весь комментарий
23.02.2025 19:30 Ответить
елементарно. Один це Президент моєї країни, а інший це нафталіновий сцар країни яка напала на мою.
показать весь комментарий
24.02.2025 11:45 Ответить
який у вас IQ?
показать весь комментарий
24.02.2025 12:03 Ответить
навіть з низькими показниками людина в змозі відрізняти свого президента від президента країни-загарбника. Звісно, при умові, якщо вона любить свою країну а не країну терориста.
показать весь комментарий
24.02.2025 12:29 Ответить
я ж не сумніваюсь, що в вас низькі показники

мене цікавить наскільки вони низькі

потім поговоримо про пам'яники героїчним розміновувачам Чонгара та прокладальникам нового асфальта від Чорнобильської АЕС до кордонів росії
показать весь комментарий
24.02.2025 12:31 Ответить
з такими розумовими здібностями як в вас, ви можете працювати в бюро прогнозів)). Я можу написати 148, а можу написати 70. Все одно перевірити немає змоги. В вас якась однобічна "розвиненість". Може про визволені Харківщину, Чернігівщину, Херсонщину, Київщину поговоримо?? Ааа, ну да, забула в вас же ж дуже "високий" показник IQ.
показать весь комментарий
24.02.2025 12:55 Ответить
я бачу, що в вас IQ = 70

сумніваюсь, що ви з таким IQ могли мати хоч якийсь стосунок до визволення Харківщини, Чернігівщини, Херсонщини
показать весь комментарий
24.02.2025 20:11 Ответить
мені начхати щови там з під дивану "бачите".
показать весь комментарий
24.02.2025 20:33 Ответить
я вже писав, що в вас IQ = 70

це видно не тільки мені

перевірте по довідникам як правильно писати "щови" - разом чи окремо
показать весь комментарий
24.02.2025 20:43 Ответить
окремо, мені не потрібно перевіряти. Це просто друкарська помилка. По вашому, по кацапські - "опєчатка".
показать весь комментарий
24.02.2025 23:40 Ответить
чи чого, імбе циліна зелена, взялося тут визначати хто ка цап, а хто не ка цап?

навчись без помилок писати спочатку
показать весь комментарий
25.02.2025 18:03 Ответить
і перевіряти потрібно не по "довідникам" на вашій кацапскій - "справочнікам" а в словнику. Чи в перекладачі. Ну ти в курсі, бо ви ті перекладачі на українську вже згвалтували )))))
показать весь комментарий
24.02.2025 23:42 Ответить
тобі, імбе циліна зелена, аби щось згва лтув ати
показать весь комментарий
25.02.2025 18:05 Ответить
... може навіть зі знаком ..мінус... Але візуально може відрізняти одне від одного!!! І скоріш за все тільки з надписом... Президент України... президент...... (нудить)
показать весь комментарий
24.02.2025 16:37 Ответить
які ж ви кумедні ))))
показать весь комментарий
24.02.2025 17:58 Ответить
А що тут кумедного? Може Ви будете першою .. у якої IQ зі знаком МІНУС!!!))) У нас же невіглас зміг стати президентом з допомогою 73 відсотків ідіотів...?! То чому ті... хто за роки війни так і не порозумнійшав... продовжує підтримувати того..хто притягнув війну в Україну... не мають навіть мінусове IQ?? Будете новим правилом для рахування IQ.... )))) Вас же..ідіотів... ніяк менше не стає....
показать весь комментарий
24.02.2025 18:25 Ответить
)))))))) Лідери світових держав зустрічають Українського Президента стоячи і аплодисментами, і тільки цензорівські аналітєхі вже три роки в зелі бруд з під нігтів виколупують. Я ж кажу - КУ-МЕД-НІ.
показать весь комментарий
24.02.2025 21:28 Ответить
Що ти.. нещасна скажеш... коли після війни того... кого з аплодисментами зустрічають лідери світових держав..... арештують..і за державну зраду на десяток років засадять у клітку? Януковича теж зустрічали..як лідера... ..)))) Каддафі... теж зустрічали почесні караули....))) Чаушеску за три дня до розстрілу мав 90 відсотків підтримки... ))) Ти ж..тупе..з мінусовим IQ.. навіть не розумієш... що дії зеленого до початку війни тягнуть по любому на великий строк. Повна бездіяльність і відсутність будь яких дій стосовно підготовки країни до війни.... ЦЕ СТРОК! Тобі цього не зрозуміти. Розумовообмежені люди не мають хисту аналізувати дії і робити висновки. Це звичайні пусті черепні коробки... з трьома П Пожрати... Поспати..Посрати... ну ще й вам зеленим Поржати!!! Тому щось тобі... дурноголовій пояснювати... абсолютно даремно!! Тільки шкода...що ви...паскуди притягнули сюди війну... і гинуть достойні та невинні. З за вас... які НЕ ГОЛОСУВАЛИ за зеленого і ті які голосували. Стовідсотково ти.. дурноголова ... голосувати чи не ходила..чи проголосувала за якогось небудь... стовідсотково невибірного! Мозку то НЕМА!..))
показать весь комментарий
25.02.2025 00:34 Ответить
Кому не подобається не слухають їх обох, але ти все одно ідеш нх провокатор!
показать весь комментарий
24.02.2025 02:43 Ответить
не можу я туди йти, бо там вже ти зайняв місце.
показать весь комментарий
24.02.2025 11:46 Ответить
Не важливо зешлпок - ти вже пішов нх! Подібні до тебе зессикуни, які сидять на дивані і воюють в тирнеті, достойні тільки постійно йти нх!
показать весь комментарий
24.02.2025 18:15 Ответить
мій то чоловік в березні буде як вже три роки воює. А ти, пабєдун диванний, точно на дивані весь цей час побздикуєш. Не відсвічуй вже тут.
показать весь комментарий
24.02.2025 20:36 Ответить
Не вірю! Я з 1ших днів! І буду "відсвічувати"!
показать весь комментарий
24.02.2025 23:55 Ответить
та мені якось байдуже чи віриш ти чи ні.
показать весь комментарий
25.02.2025 00:02 Ответить
Йди дивись бидломарафон,а то пропустиш молитву на невтіклі яйця янелоха,покровителя імбецилів та безмозгих істот.
показать весь комментарий
24.02.2025 07:35 Ответить
Ну и что не ржачно??
Хоть одно из желаемого ....
пАржом....
Выбор мудрого народа...
Избрали верховным во время войны!!!!
Зелю...
Где мозги?? Никто из 73 процента!!!!
Не представил это с роялем и что это будет правителем судеб!!!
..к стати !!! Яйца килограммами...
Это как первый закон Ньютона!!!
показать весь комментарий
23.02.2025 21:21 Ответить
Черговий зрежисований відосік для лохів
показать весь комментарий
24.02.2025 08:17 Ответить
Запросив всіх кого треба,...відповіді вивчив!
показать весь комментарий
24.02.2025 13:39 Ответить
 
 