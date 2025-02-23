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Новости Война
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Бойцы 110 ОМБр разбили 2 колонны врага в Донецкой области: в результате неудачного прорыва уничтожено 9 единиц техники. ВИДЕО

Российские штурмовики пытались прорвать оборону 110-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области. Враг был обнаружен аэроразведкой еще до начала наступления западнее поселка Раздольное.

Вместе с первой колонной аэроразведка обнаружила движение второй колонны техники, сообщает Цензор.НЕТ.

Из-за неорганизованности штурмовая группа демаскировала себя, что позволило украинской артиллерии нанести сокрушительный удар. FPV-дроны и огонь артиллерии вывели из строя бронетехнику, заставив врага отступать.

Танк, который возглавлял колонну, застрял во время форсирования реки, а бронетранспортеры были уничтожены. В результате боя россияне потеряли 9 единиц техники из 10 и значительное количество личного состава.

Смотрите: Воины 3 ОШБр уничтожили 4 БМП, 4 танка и один грузовик российских захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19917) война (1414) штурм (540) 110 отдельная механизированная бригада (113)


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Топ комментарии
+8
Хлопці, ви найкращі. Слава ЗСУ!
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23.02.2025 16:37 Ответить
+4
💙💛❤️ !!!
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23.02.2025 16:41 Ответить
+4
Важка, але гідна робота!
110%!!! Честь ВОЇНАМ!
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23.02.2025 16:48 Ответить
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Хлопці, ви найкращі. Слава ЗСУ!
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23.02.2025 16:37 Ответить
💙💛❤️ !!!
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23.02.2025 16:41 Ответить
Важка, але гідна робота!
110%!!! Честь ВОЇНАМ!
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23.02.2025 16:48 Ответить
Такая умиротворяющая музыка, и доброе, хороше кино. Для воскресенья самое оно.
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23.02.2025 17:25 Ответить
Таке кіно дивився б і дивився. А коменти де? Якщо немає теми владу обісрати, то і не цікаво диванним військам.
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23.02.2025 17:26 Ответить
Добре споглядати в теплі дома як гасять 3,14дарів. А серце щемить за наших героїв. Ми всі в боргу перед ними на завжди. Поверніться додому рідні живими та здоровими. Нехай Ваші рідні відчують щастя бути з Вами. Бережіть себе.
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23.02.2025 17:46 Ответить
PRO LIBERTATE - за свободу !
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23.02.2025 19:44 Ответить
"Десять негритят"
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24.02.2025 13:19 Ответить
хороша робота . музика теж .
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24.02.2025 19:54 Ответить
 
 