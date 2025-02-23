Бойцы 110 ОМБр разбили 2 колонны врага в Донецкой области: в результате неудачного прорыва уничтожено 9 единиц техники. ВИДЕО

Российские штурмовики пытались прорвать оборону 110-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области. Враг был обнаружен аэроразведкой еще до начала наступления западнее поселка Раздольное.

Вместе с первой колонной аэроразведка обнаружила движение второй колонны техники, сообщает Цензор.НЕТ.

Из-за неорганизованности штурмовая группа демаскировала себя, что позволило украинской артиллерии нанести сокрушительный удар. FPV-дроны и огонь артиллерии вывели из строя бронетехнику, заставив врага отступать.

Танк, который возглавлял колонну, застрял во время форсирования реки, а бронетранспортеры были уничтожены. В результате боя россияне потеряли 9 единиц техники из 10 и значительное количество личного состава.

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