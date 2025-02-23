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Новости Видео Война
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Воины 3 ОШБр уничтожили 4 БМП, 4 танка и один грузовик российских захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине бойцы подразделения "FATUM" из Противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили 4 БМП, 4 танка и один грузовик российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точной атаки по технике оккупантов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите: Силы обороны обнаружили укрытие оккупантов: уничтожено 4 позиции, по меньшей мере 2 захватчиков ликвидированы. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19917) война (1414) уничтожение (7400) 3-я Отдельная штурмовая бригада (456)


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Молодці. Ось що значить добровольці націоналісти! Бутусов написав, що Ваш комбриг призначений командиром корпусу. Сім футів під кілем вам на шляху до Кремля.
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23.02.2025 16:08 Ответить
Гарний буде корпус!))) Вдачі й надалі!
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23.02.2025 16:53 Ответить
ЗСУ найкращі! А диванним військам в падлу і комент написати, це їм не цікаво. Де тут Зеленського можна приплести та облаяти?
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23.02.2025 17:41 Ответить
Анавіщо Зеленського "облаювать" ? Він і так обісраний...
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23.02.2025 21:37 Ответить
 
 