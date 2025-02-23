Воины 3 ОШБр уничтожили 4 БМП, 4 танка и один грузовик российских захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине бойцы подразделения "FATUM" из Противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили 4 БМП, 4 танка и один грузовик российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точной атаки по технике оккупантов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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