Силы обороны обнаружили укрытие оккупантов: уничтожено 4 позиции, по меньшей мере двое захватчиков ликвидированы. ВИДЕО
На Сумском направлении бойцы бригады "Стальной кордон" с помощью дронов обнаружили несколько укрытий оккупантов. Отработали мгновенно: уничтожено 4 вражеские позиции, по меньшей мере два захватчика ликвидированы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале Госпогранслужбы.
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