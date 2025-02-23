Снайперы нейтрализовали российских пехотинцев, которые передвигаются по реке в Херсонской области. ВИДЕО
Снайперы спецподразделения НГУ "Омега" ликвидировали российских пехотинцев, которые передвигались по реке в Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео работы опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
"Судя по всему, враг был на другом берегу Днепра, хотя точную дистанцию установить сложно - река там имеет разную ширину, а в устье еще и много островов. Работа снайпера в таких условиях имеет много специфических особенностей, вызванных сложностью рельефа местности", - добавили в публикации.
Топ комментарии
+14 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий23.02.2025 12:05 Ответить Ссылка
+13 три - пятнадцать
показать весь комментарий23.02.2025 12:09 Ответить Ссылка
+12 govtva
показать весь комментарий23.02.2025 12:02 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
снайперу плече в плече,
а як дівчина - цьом без поползновеній...