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Новости Видео Война
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Снайперы нейтрализовали российских пехотинцев, которые передвигаются по реке в Херсонской области. ВИДЕО

Снайперы спецподразделения НГУ "Омега" ликвидировали российских пехотинцев, которые передвигались по реке в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео работы опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Судя по всему, враг был на другом берегу Днепра, хотя точную дистанцию установить сложно - река там имеет разную ширину, а в устье еще и много островов. Работа снайпера в таких условиях имеет много специфических особенностей, вызванных сложностью рельефа местности", - добавили в публикации.

Смотрите также: Наши воины ликвидировали трех оккупантов и сожгли их лодку на Херсонщине. ВИДЕО

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война (1414) ликвидация (3775) снайперы (488) Херсонская область (4962)


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Топ комментарии
+14
Раки є там?
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23.02.2025 12:05 Ответить
+13
будуть
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23.02.2025 12:09 Ответить
+12
Браконьеров постреляли..
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23.02.2025 12:02 Ответить
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Браконьеров постреляли..
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23.02.2025 12:02 Ответить
Раки є там?
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23.02.2025 12:05 Ответить
будуть
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23.02.2025 12:09 Ответить
По пів кіло вагою.
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23.02.2025 12:12 Ответить
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23.02.2025 12:14 Ответить
і це тільки ті шо по три....
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23.02.2025 12:19 Ответить
...будуть і по п'ять, але на другий рік - нехай підростуть
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23.02.2025 13:21 Ответить
раки тепер будуть ситі, так як і песики на Курщині делікатесними кндрівцями!
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23.02.2025 12:13 Ответить
місце прикормлено, але я б там не рибачів....
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23.02.2025 12:23 Ответить
поки раки прокинуться, то соми раніше зїдять.
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23.02.2025 12:18 Ответить
Рибкам теж жерти треба...
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23.02.2025 12:42 Ответить
Сезон охоты на рашистов открыт круглогодично, мочите их, наши дорогие воины!
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23.02.2025 12:06 Ответить
А головне - ліцензії не потрібно!
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23.02.2025 12:43 Ответить
Слава ЗСУ!
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23.02.2025 12:11 Ответить
Нехай щастить!
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23.02.2025 12:24 Ответить
Піхотинець? Ось і не ліз у річку ...
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23.02.2025 12:28 Ответить
і не кажіть мені, шо водою стече - все одно огидно...
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23.02.2025 12:28 Ответить
тут убили москаля...
снайперу плече в плече,
а як дівчина - цьом без поползновеній...
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23.02.2025 12:32 Ответить
Нейтралізовані отримують право виступати під нейтральним прапором на олімпіадах.
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23.02.2025 13:07 Ответить
👌
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23.02.2025 19:08 Ответить
 
 