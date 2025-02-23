Снайперы нейтрализовали российских пехотинцев, которые передвигаются по реке в Херсонской области. ВИДЕО

Снайперы спецподразделения НГУ "Омега" ликвидировали российских пехотинцев, которые передвигались по реке в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео работы опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Судя по всему, враг был на другом берегу Днепра, хотя точную дистанцию установить сложно - река там имеет разную ширину, а в устье еще и много островов. Работа снайпера в таких условиях имеет много специфических особенностей, вызванных сложностью рельефа местности", - добавили в публикации.

Смотрите также: Наши воины ликвидировали трех оккупантов и сожгли их лодку на Херсонщине. ВИДЕО