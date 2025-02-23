Наши воины ликвидировали трех оккупантов и сожгли их лодку на Херсонщине. ВИДЕО
Украинские защитники ликвидировали трех российских захватчиков и сожгли их лодку на временно оккупированной территории Херсонщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в соцсети.
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А их ли эта лодка? Мне почему-то кажется, что она чья-то.