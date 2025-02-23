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Наши воины ликвидировали трех оккупантов и сожгли их лодку на Херсонщине. ВИДЕО

Украинские защитники ликвидировали трех российских захватчиков и сожгли их лодку на временно оккупированной территории Херсонщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в соцсети.

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Автор: 

армия РФ (19917) война (1414) ликвидация (3775) Херсонская область (4962)


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23.02.2025 12:26 Ответить
Ну й на чому тепер Хорон кацапів до пекла возитиме?
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23.02.2025 12:48 Ответить
Самі кролем погребуть
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23.02.2025 14:55 Ответить
На красном бублике)
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23.02.2025 14:10 Ответить
😍
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23.02.2025 14:51 Ответить
"их лодку"

А их ли эта лодка? Мне почему-то кажется, что она чья-то.
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23.02.2025 15:41 Ответить
 
 