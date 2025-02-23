Бойцы сводной стрелковой бригады взяли в плен темнокожего наемника армии РФ. ВИДЕО

Бойцы сводной стрелковой бригады ПС ВСУ взяли в плен темнокожего наемника армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в соцсети. На ней солдат благодарит Вооруженные Силы за то, что его оставили живым и захватили в плен.

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