РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11050 посетителей онлайн
Новости Видео Война
13 168 90

Бойцы сводной стрелковой бригады взяли в плен темнокожего наемника армии РФ. ВИДЕО

Бойцы сводной стрелковой бригады ПС ВСУ взяли в плен темнокожего наемника армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в соцсети. На ней солдат благодарит Вооруженные Силы за то, что его оставили живым и захватили в плен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны уничтожили дронами замаскированный российский "Град" на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19917) война (1414) плен (2653)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+31
В Україні банани не ростуть мавпа недорозвинена.
показать весь комментарий
23.02.2025 10:55 Ответить
+20
Буде казати що переплутав бананову плантацію з Україною?
показать весь комментарий
23.02.2025 10:56 Ответить
+15
Дайте йому банана.
показать весь комментарий
23.02.2025 10:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тумбо Юмбо?
показать весь комментарий
23.02.2025 10:55 Ответить
Опол-Члєнєц новососії
показать весь комментарий
23.02.2025 12:54 Ответить
В Україні банани не ростуть мавпа недорозвинена.
показать весь комментарий
23.02.2025 10:55 Ответить
Він м*впа чорна, а ви біла. Наші далекі пращури усі були чорні, тому що всі вийшли з Африки. Отже не показуйте свого расизму.
показать весь комментарий
23.02.2025 21:52 Ответить
Дайте йому банана.
показать весь комментарий
23.02.2025 10:56 Ответить
Салупу йому, а банан у дупу
показать весь комментарий
23.02.2025 11:39 Ответить
От! Хто казав що мавпи не говорять українською ! Бійці швидко навчили мавпу розмовляти !
показать весь комментарий
23.02.2025 11:49 Ответить
Бананом.
показать весь комментарий
23.02.2025 14:45 Ответить
Буде казати що переплутав бананову плантацію з Україною?
показать весь комментарий
23.02.2025 10:56 Ответить
Хвіст обрубати й на дерево!
показать весь комментарий
23.02.2025 10:56 Ответить
Заблудившийся в Африке потомок чумаков.
показать весь комментарий
23.02.2025 10:57 Ответить
Ну-ну, розкажи нам про чумаків?
показать весь комментарий
23.02.2025 11:13 Ответить
Ти теж ся заблукала?
показать весь комментарий
23.02.2025 11:30 Ответить
хто такий В.В.Х?
показать весь комментарий
23.02.2025 11:41 Ответить
Москалик ти щось переплутав цей темношкірий хоч повторює українську а ти своєї мови історії і рідних не знаєш байстрюк
показать весь комментарий
23.02.2025 11:35 Ответить
Людина без почуття гумору інвалід.
показать весь комментарий
23.02.2025 12:01 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2025 10:58 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2025 11:05 Ответить
Репер? Чи баскетболіст-лузер?
показать весь комментарий
23.02.2025 10:59 Ответить
хіп-хопер.
показать весь комментарий
23.02.2025 11:50 Ответить
Щось цей чорний мальчік в трусіках такий чистенький, вгодований..то наші вже відмили, перевдягли й відкормили??
показать весь комментарий
23.02.2025 11:00 Ответить
Та воно чорняве взагалі не розуміє куди він попав та шо з ним відбувається
показать весь комментарий
23.02.2025 11:06 Ответить
Ага, " ....єхалінаучєнія, насабманулі, мінязаставілі...", тільки довпойопи, можуть в це повірити.
показать весь комментарий
23.02.2025 11:11 Ответить
Воно мріяло стати "білим"? Треба допомогти. Хлоркою.
показать весь комментарий
23.02.2025 11:10 Ответить
через рота ))
показать весь комментарий
23.02.2025 11:55 Ответить
Тоді воно стане прозорим. А треба - білим, ззовні.
показать весь комментарий
23.02.2025 12:53 Ответить
уся справа в дозуванні та пропорціях ))
показать весь комментарий
23.02.2025 13:59 Ответить
А ще температура, тиск та час витримки.
показать весь комментарий
23.02.2025 15:35 Ответить
а де банан?? бандерівці влаштовують апартеїд!!!!! )))))))))))
показать весь комментарий
23.02.2025 11:15 Ответить
Ку-клукс-кланівці з ЗСУ проводять тех.навчання та ідейне вдосконалення негра.
показать весь комментарий
23.02.2025 11:53 Ответить
Приезжайте к нам в Африка,ми падарим вам пальма.
показать весь комментарий
23.02.2025 11:15 Ответить
Навіщо? Хто і на що його обміняє?
показать весь комментарий
23.02.2025 11:15 Ответить
Може він афроамериканець🤔
показать весь комментарий
23.02.2025 11:21 Ответить
ні він просто ніґґа
показать весь комментарий
23.02.2025 18:17 Ответить
🤣
показать весь комментарий
23.02.2025 18:20 Ответить
Видно, що не москаль, але все одно мудак.
показать весь комментарий
23.02.2025 11:16 Ответить
та то москаль,
мабуть, механік - водій, трошки закоптився в танку!!!
показать весь комментарий
23.02.2025 11:22 Ответить
дуже схожий на трампа..
показать весь комментарий
23.02.2025 11:18 Ответить
попка-дурачок
показать весь комментарий
23.02.2025 11:20 Ответить
Ну от для чого це? Що воно дасть? Те що ЗСУ гуманісти ніхто не оцінить. Тихенько пристрелили і злегка прикопали,а тепер треба його обігрівати посилено,годувати бананами,лікувати...У нас середня пенсія 5000 а на 1 росполоненого незламний Зюзя і так витрачає 10000,як не більше
показать весь комментарий
23.02.2025 11:22 Ответить
можна на розмунування відправити чи розбір завалів ... він жеж ніхто, іхтамнєт ... жодна країна за нього не впишеться ...
показать весь комментарий
23.02.2025 11:57 Ответить
Цей теж прийшов захищать рускій язик?
показать весь комментарий
23.02.2025 11:23 Ответить
Рускієзик на дамбасє.
показать весь комментарий
23.02.2025 12:56 Ответить
кацапи в своїх помийках говорять шо вже відкрили під 40 рекрутингових по світу навіть в країнах єс десь в подвалах
показать весь комментарий
23.02.2025 11:23 Ответить
ніколи не вір кацапу, від слова "зовсім"
показать весь комментарий
23.02.2025 11:27 Ответить
Орбан-фатерлянд теж формально країна ЕС
показать весь комментарий
23.02.2025 14:00 Ответить
хлопці , а шо там горіло ?
показать весь комментарий
23.02.2025 11:23 Ответить
Горила.
показать весь комментарий
23.02.2025 14:48 Ответить
Гарно його наші воїни підкоптили.
показать весь комментарий
23.02.2025 11:25 Ответить
Кого тут, в Україні тільки не було. Ще трішки і українську будуть знати усі. Зробимо українську мову міжнародною!
показать весь комментарий
23.02.2025 11:28 Ответить
Мавпи, для вас в Україні бананів нема.
показать весь комментарий
23.02.2025 11:33 Ответить
це удмуртський масай.
показать весь комментарий
23.02.2025 11:36 Ответить
Зразу з приходом трампа ми вже воюємо з афроамериканцями
показать весь комментарий
23.02.2025 11:40 Ответить
Нічого ви не розумієте це настоящій скрєпний рускій вітязь
показать весь комментарий
23.02.2025 11:37 Ответить
Темношкіра папуга якась. Повторяти навчилася, а що говорить, не розуміє...
показать весь комментарий
23.02.2025 11:39 Ответить
ЗСУ полонили самалійського пірата🤣🤣🤣🤣🤣🏴‍☠️
показать весь комментарий
23.02.2025 11:40 Ответить
А в Африке есть племена канибалы?
показать весь комментарий
23.02.2025 11:41 Ответить
"А хто цей ні@@ер верхи на кобилі?" -"Гей, сніжок, якщо ти хочеш знати моя ім'я чи ім'я моєї кобили, то запитай мене! -"Це ти мені сказав? Я зараз підійду, стягну тебе з коня і надеру твою чорну дупу!"-"Гей, гей, Стівен, спокійно, це Джанґо, він вільна людина..." -"Оцей ні@@ер?!!" -"Так, оцей самий ні@@ер!"(с)
показать весь комментарий
23.02.2025 11:51 Ответить
а відколи негра не можна називати негром?
показать весь комментарий
23.02.2025 18:18 Ответить
Відтоді, як на Ютубі такі коментарі видаляють, а на Твічі і в соцмережах банять...На Цензорі теж можуть забанити
показать весь комментарий
23.02.2025 20:56 Ответить
але ж негр від того не перестане бути негром.
показать весь комментарий
23.02.2025 22:48 Ответить
Чтобы не зря его кормить, а он сам смог зарабатывать себе еду, отдайте его в Киевский зоопарк, там ему самое место.
показать весь комментарий
23.02.2025 11:57 Ответить
він ще може трупи орків сортирувати по мішках чи закопувати ))
показать весь комментарий
23.02.2025 11:59 Ответить
А в київському зоопарку є крокодили?
показать весь комментарий
23.02.2025 14:50 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2025 11:58 Ответить
а почему сразу "темнокожий" ? почему такая предвзятость? может он просто - негр !!!
показать весь комментарий
23.02.2025 12:29 Ответить
Даремно смієтесь, це і є корінний мешканець динири...
показать весь комментарий
23.02.2025 12:29 Ответить
Нащадок пушкіна, або патрис лумумба !
показать весь комментарий
23.02.2025 12:50 Ответить
Почитав коментарі - більшість расистські. Зі Шатами вже не зрозумілі подальше відносини. То тепер щоб закріпити це, треба ще й на расистській темі розісратись з цивілізованим світом. Наприклад французів або англійців темношкірих, здається, досить багато.
показать весь комментарий
23.02.2025 12:50 Ответить
А у нас хозарів до біса. Хозарохохлів та інших хитрозадих, яким "какаяразніца". Так що ми теж далеко не моноетнічна спільнота
показать весь комментарий
23.02.2025 12:57 Ответить
Так що ми теж далеко не моноетнічна спільнота

Етнос, це про націоналізм. Расизм, це трохи інше.
показать весь комментарий
23.02.2025 13:20 Ответить
А всім пофуй! Світовий правопорядок котиться геть...
Хотьпаржом напослєдок
показать весь комментарий
23.02.2025 14:06 Ответить
дура нагуляна, я наприклад єврей-націоналіст, ще трошки "расист", відносно кацапів, арабів, персів, північних корейців та іншої подібної гидоти
показать весь комментарий
23.02.2025 21:24 Ответить
хрюзге, а що, як нігер, то до нього має бути толерастне відношення, в Європі вже толерастністю наїлися
показать весь комментарий
23.02.2025 18:20 Ответить
Та пішов ти *****! Захисник ти наших братів унтерменших
показать весь комментарий
23.02.2025 21:21 Ответить
Как ти тут оказался?
- стрелялі
показать весь комментарий
23.02.2025 12:55 Ответить
"В бан тупорилоє животноє" (с).
показать весь комментарий
23.02.2025 13:12 Ответить
ця мавпа нас теж визволяти прийшла? давно з пальми злізло?
показать весь комментарий
23.02.2025 13:47 Ответить
Впало ненароком.
показать весь комментарий
23.02.2025 14:51 Ответить
для чого?!
показать весь комментарий
23.02.2025 14:49 Ответить
І де цей кацап засмагав ??? Невже в Магадані ???
показать весь комментарий
23.02.2025 16:31 Ответить
Куплю мавпу.Недорого.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:34 Ответить
тю, он безкоштовно можна впіймати і амуніцію всю необхідну для того дають, адресу ТЦК найближчу можу підказати.
показать весь комментарий
23.02.2025 18:21 Ответить
Коли я з автоматом в пригороді Чернігова був там тільки мавпи з Туви чи Бурятії смерділо.Ще й чорножопі з Дагестану траплялись.
показать весь комментарий
23.02.2025 22:14 Ответить
уголек думал тут бананы растут. да не тут то было. надо ему башку отрезать, засолить и отослать к соплеменникам, шоб другие сюда не ехали.
показать весь комментарий
23.02.2025 20:26 Ответить
Абабала Бубала ******! Не седілося десь у себе в Негростані на пальмі!
показать весь комментарий
23.02.2025 21:17 Ответить
Таку чорносраку обізяну можна купити в любому воєнторгє на бамбасе!
показать весь комментарий
23.02.2025 22:02 Ответить
А чому наші не пропонують в бідних країнах зарплату 4 тисячі доларів та можливість отримати громадянство України, яка в майбутньому рано чи пізно буде в ЕС. Чому у Путіна виходить заманювати, а наші навіть не намагаються?
показать весь комментарий
23.02.2025 23:06 Ответить
Абізяну заловили, тепер трампабамі її віддайте. Хай подивиться їй в очі та знайде там мир
показать весь комментарий
24.02.2025 00:42 Ответить
 
 