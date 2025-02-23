Бойцы сводной стрелковой бригады взяли в плен темнокожего наемника армии РФ. ВИДЕО
Бойцы сводной стрелковой бригады ПС ВСУ взяли в плен темнокожего наемника армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в соцсети. На ней солдат благодарит Вооруженные Силы за то, что его оставили живым и захватили в плен.
Топ комментарии
+31 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий23.02.2025 10:55 Ответить Ссылка
+20 Александр Иванов #442761
показать весь комментарий23.02.2025 10:56 Ответить Ссылка
+15 olko11 olko
показать весь комментарий23.02.2025 10:56 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мабуть, механік - водій, трошки закоптився в танку!!!
Етнос, це про націоналізм. Расизм, це трохи інше.
Хотьпаржом напослєдок
- стрелялі