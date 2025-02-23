США считают прекращение огня окончанием войны, - Зеленский
Президент Владимир заявил, что слово диктатора Путина не может быть базисом гарантий безопасности.
Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"США действительно хотят прекращения огня. Я считаю, что в их пространстве они считают, что это окончание войны. Я даже уверен, что они считают, что это действительно большой успех, и что Путин не рискнет пойти снова. Мы считаем, что нужны гарантии безопасности. Да, мы понимаем, что это дорогостояще и не так просто договориться о ceasefire (прекращение огня. - Ред.). Мы хотим гарантировать безопасность для наших людей", - пояснил президент.
Это неопределенность, сказал президент. Поскольку придется держать военных на фронте в ожидании вероятной новой атаки.
"И от этого все проигрывают. Проигрываем мы, проигрывают американцы. Можно ли выглядеть победителем, если ты сделал ceasefire, а через год началась война. Ты победитель? Нет. А россияне будут готовиться и потом будет повторное наступление. Это очень опасно для всех. Поэтому если мы говорим о том или ином моменте окончания горячей стадии войны, мы должны четко понимать, как это заканчивается, какие гарантии безопасности дают нам партнеры и не надо ожидать от России... нам не нужны их (РФ. - Ред.) гарантии безопасности. Мы им не верим, мы не можем в принятии модели гарантий безопасности рассчитывать на слово РФ. Вот это моя позиция. Нельзя, чтобы базисом гарантий безопасности было слово Путина, что он не придет снова. Мы этого не будем делать", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не бігав би не випрошував різний бушний мотлох накшталт ф16, хоків ітд
не шкодив, а просто нічого би не робив.....
а ти затираєш тут різні теорії змови - попустись вже
і тут має бути інфраструктура нато - бо будемо за ними потім бігати і просити терміново взяти нас в нато як обіцяли - а вони будуть морозити пики бо бояться воювати
Рішення самміту НАТО вже в тебе, чи в шафі у путіна?
Вот тут-то мне карта и пошла!!