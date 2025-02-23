США считают прекращение огня окончанием войны, - Зеленский

Президент Владимир заявил, что слово диктатора Путина не может быть базисом гарантий безопасности.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"США действительно хотят прекращения огня. Я считаю, что в их пространстве они считают, что это окончание войны. Я даже уверен, что они считают, что это действительно большой успех, и что Путин не рискнет пойти снова. Мы считаем, что нужны гарантии безопасности. Да, мы понимаем, что это дорогостояще и не так просто договориться о ceasefire (прекращение огня. - Ред.). Мы хотим гарантировать безопасность для наших людей", - пояснил президент.

Это неопределенность, сказал президент. Поскольку придется держать военных на фронте в ожидании вероятной новой атаки.

"И от этого все проигрывают. Проигрываем мы, проигрывают американцы. Можно ли выглядеть победителем, если ты сделал ceasefire, а через год началась война. Ты победитель? Нет. А россияне будут готовиться и потом будет повторное наступление. Это очень опасно для всех. Поэтому если мы говорим о том или ином моменте окончания горячей стадии войны, мы должны четко понимать, как это заканчивается, какие гарантии безопасности дают нам партнеры и не надо ожидать от России... нам не нужны их (РФ. - Ред.) гарантии безопасности. Мы им не верим, мы не можем в принятии модели гарантий безопасности рассчитывать на слово РФ. Вот это моя позиция. Нельзя, чтобы базисом гарантий безопасности было слово Путина, что он не придет снова. Мы этого не будем делать", - сказал Зеленский.

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