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Новости Война
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США считают прекращение огня окончанием войны, - Зеленский

Владимир Зеленский о гарантиях безопасности и прекращении огня

Президент Владимир заявил, что слово диктатора Путина не может быть базисом гарантий безопасности.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"США действительно хотят прекращения огня. Я считаю, что в их пространстве они считают, что это окончание войны. Я даже уверен, что они считают, что это действительно большой успех, и что Путин не рискнет пойти снова. Мы считаем, что нужны гарантии безопасности. Да, мы понимаем, что это дорогостояще и не так просто договориться о ceasefire (прекращение огня. - Ред.). Мы хотим гарантировать безопасность для наших людей", - пояснил президент.

Это неопределенность, сказал президент. Поскольку придется держать военных на фронте в ожидании вероятной новой атаки.

"И от этого все проигрывают. Проигрываем мы, проигрывают американцы. Можно ли выглядеть победителем, если ты сделал ceasefire, а через год началась война. Ты победитель? Нет. А россияне будут готовиться и потом будет повторное наступление. Это очень опасно для всех. Поэтому если мы говорим о том или ином моменте окончания горячей стадии войны, мы должны четко понимать, как это заканчивается, какие гарантии безопасности дают нам партнеры и не надо ожидать от России... нам не нужны их (РФ. - Ред.) гарантии безопасности. Мы им не верим, мы не можем в принятии модели гарантий безопасности рассчитывать на слово РФ. Вот это моя позиция. Нельзя, чтобы базисом гарантий безопасности было слово Путина, что он не придет снова. Мы этого не будем делать", - сказал Зеленский.

Читайте: Думаю, в этом году мы придем к режиму прекращения огня, - Буданов

Автор: 

война (1414) Зеленский Владимир (21096) гарантии безопасности (141) прекращения огня (301)


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Топ комментарии
+9
трампу духе хочеться нобелівку за мир
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23.02.2025 18:01 Ответить
+9
ти вже заманав тут смердіти, зе сказав всі вірні слова
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23.02.2025 18:04 Ответить
+6
В нас війни немає, у нас військовий стан кожні 3 місяці
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23.02.2025 18:04 Ответить
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трампу духе хочеться нобелівку за мир
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23.02.2025 18:01 Ответить
хіба "золоту малину"... та й то не про нього...
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23.02.2025 18:07 Ответить
Дебіл, трамп грає в пас з земакакою. Трампа ще у 80-х завербовано й законсервовано. Але в вас, *******, ескапизм поголывно й синдром риби-гупії. Тільки пердіти у калабаню любите й рахувати бульки
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23.02.2025 19:35 Ответить
козлино, аби зе грав за пуйла, наприклад, не було би ніякої бусифікації-мобілізації, всі на цензорі були би щасливими але це був би кінець

не бігав би не випрошував різний бушний мотлох накшталт ф16, хоків ітд

не шкодив, а просто нічого би не робив.....

а ти затираєш тут різні теорії змови - попустись вже
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23.02.2025 19:40 Ответить
Гнидоза шмарката, "попустись" вилізло у сленги аж за середини 90-х. А ми у 80-х таких, як ти, опускали. Не сси, держак від шуфлі тобі точняк заб'ють хлопці. Я б і сам порвав тобі всі дири, але мені відпустки не світить. Моли Бога, би тобі тільки очко розвальцували, глиста.
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23.02.2025 19:44 Ответить
добі всі мізки відбило? по суті можеш з себе щось видушити?
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23.02.2025 19:46 Ответить
ти вже заманав тут смердіти, зе сказав всі вірні слова
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23.02.2025 18:04 Ответить
Європеиці ж сказали - якшо путлер рипнеться - тоді Украіну в НАТО
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23.02.2025 18:03 Ответить
сказали-мазали - де документ ?

і тут має бути інфраструктура нато - бо будемо за ними потім бігати і просити терміново взяти нас в нато як обіцяли - а вони будуть морозити пики бо бояться воювати
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23.02.2025 18:06 Ответить
А рижа баба Яга - проти.
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23.02.2025 18:16 Ответить
"Обіцянка - цяцянка. Дурному забава". Уявіть. ***** сунеться, стануть європейці, розведуть руки в боки і скажуть "ну от не змогла я, не змогла...", а нам вигрібати знову.
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23.02.2025 18:24 Ответить
Хтоь" сказав"?
Рішення самміту НАТО вже в тебе, чи в шафі у путіна?
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23.02.2025 21:10 Ответить
звали, ****.... ці понти ми вже проходили з будапештським меморандумом... зникни з форуму, чортяка
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23.02.2025 18:13 Ответить
Джентельмены верят на слово!

Вот тут-то мне карта и пошла!!
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23.02.2025 18:04 Ответить
В нас війни немає, у нас військовий стан кожні 3 місяці
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23.02.2025 18:04 Ответить
перші забили на Будапештський меморандум кацапи , другі це америкоси при цьому трампі . Так ось , цей договір треба писати на зворотній стороні будапештського меморандуму .
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23.02.2025 18:09 Ответить
Так само, як і ти в 19му...
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23.02.2025 18:07 Ответить
Ну Трамп это не США.
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23.02.2025 18:08 Ответить
***** завжди брехало бреше і буде брехати. Його тільки старенька бабуся з косою може зупинити.
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23.02.2025 18:08 Ответить
Які гарантії він чекає, в НАТО не беруть і не збирались, решта гарантій в твоїх руках
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23.02.2025 18:09 Ответить
очікую на імпічмент трампу.
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23.02.2025 18:09 Ответить
Припинення вогню, це один із шагів завершення війни, але у мене таке враження, що Зеленський і його 6 сильних менеджерів все роблять, щоб припинення, вогню не настало.
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23.02.2025 18:12 Ответить
США вже є союзником путіна-,тому все правильно-трампу НІ
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23.02.2025 18:26 Ответить
 
 