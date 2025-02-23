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Попросил разобраться, - Зеленский об условиях для военных, которые пошли в армию до появления "контракта 18-24"

Зеленский о пообещал решить вопрос условий для добровольцев 18-24 лет

Президент Владимир Зеленский заявил, что дал поручение решить проблему с 18-24-летними военными, которые пошли воевать добровольцами с начала полномасштабного вторжения РФ и на которых не действует программа "Контракт 18-24".

Об этом он сказал во время пресс-конференции 23 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я попросил разобраться с некоторыми вещами, которые не сработали в "контракте 18-24", прежде всего с теми ребятами, которые в возрасте 18-24, но которые пошли с самого начала войны, то есть они пошли добровольцами, а на них не распространяется контракт", - сказал глава государства.

По словам президента, ситуация будет урегулирована в течение двух месяцев, после чего будет принято решение относительно будущего контрактной службы для военных этой категории.

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Зеленский заявил, что привлекает к этому вопросу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого и других военных руководителей.

"Мы этот вопрос решим. Я считаю, что они (военное руководство, - ред.) еще не решили вопрос нормальных ротаций, люди действительно уставшие. Я могу поблагодарить их и сказать, что и военные, и Генштаб, и Минобороны должны в ближайшее время сделать все, чтобы помочь им, поддержать", - добавил президент.

Напомним, 11 февраля Министерство обороны Украины официально запустило формат добровольной службы "Контракт 18-24" для украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

В ведомстве отметили, что присоединение к Силам обороны по этому проекту - не мобилизация, а добровольный выбор.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21096) контракт (437) ВСУ (6738)


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Щось ефективні менеджери постійно тупят, спочатку, щось надумають, а гаранти виправлять.
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23.02.2025 19:13 Ответить
Попросив розібратися)))
Ніби воно не має стосунку до цього))))))
Як завжди перекидає відповідальність на інших. Хоча....це все одна банда і маємо розуміти, що весь цей жах почався ще з 2019 з цим ...піііі... на чолі)))
73% від 40 %, що пришли на вибори, ржете досі чи вже наржалися?
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23.02.2025 19:15 Ответить
А скільки з них загинуло? Вважаю що їх також не повинні оминути.
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23.02.2025 19:20 Ответить
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23.02.2025 19:21 Ответить
что бы с этим "разобраться" надо их отпустить домой, выплатив миллион....
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23.02.2025 19:22 Ответить
Оно оторваное,попросил разобраться.Мародер зелёный.
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23.02.2025 19:34 Ответить
тим хлопцями хто вже служить повинні дати можливість заключити контракт за новим законом.
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23.02.2025 19:44 Ответить
Ей, ти там хтось! Розберись там у всьому!
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23.02.2025 22:03 Ответить
 
 