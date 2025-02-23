Попросил разобраться, - Зеленский об условиях для военных, которые пошли в армию до появления "контракта 18-24"

Президент Владимир Зеленский заявил, что дал поручение решить проблему с 18-24-летними военными, которые пошли воевать добровольцами с начала полномасштабного вторжения РФ и на которых не действует программа "Контракт 18-24".

Об этом он сказал во время пресс-конференции 23 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я попросил разобраться с некоторыми вещами, которые не сработали в "контракте 18-24", прежде всего с теми ребятами, которые в возрасте 18-24, но которые пошли с самого начала войны, то есть они пошли добровольцами, а на них не распространяется контракт", - сказал глава государства.

По словам президента, ситуация будет урегулирована в течение двух месяцев, после чего будет принято решение относительно будущего контрактной службы для военных этой категории.

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Зеленский заявил, что привлекает к этому вопросу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого и других военных руководителей.

"Мы этот вопрос решим. Я считаю, что они (военное руководство, - ред.) еще не решили вопрос нормальных ротаций, люди действительно уставшие. Я могу поблагодарить их и сказать, что и военные, и Генштаб, и Минобороны должны в ближайшее время сделать все, чтобы помочь им, поддержать", - добавил президент.

Напомним, 11 февраля Министерство обороны Украины официально запустило формат добровольной службы "Контракт 18-24" для украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

В ведомстве отметили, что присоединение к Силам обороны по этому проекту - не мобилизация, а добровольный выбор.

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