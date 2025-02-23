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ХДС/ХСС во главе с Мерцем побеждает на выборах в Бундестаг в Германии, - экзитполы

В Германии на досрочных выборах лидирует блок ХДС/ХСС

На досрочных выборах в Бундестаг, которые состоялись в воскресенье, 23 февраля, лидирует консервативный блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), который набирает 29% голосов избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты экзитполов ARD/infratest dimap, обнародованные сразу после закрытия избирательных участков, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

На втором месте – ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдН) – с 19,5%.Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца на третьем месте с результатом 16%. Леволиберальная партия "Союз-90/Зеленые" набирает 13,5%.

Кроме этого, Левая партия получает 8,5%, левопопулистская политсила "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) - 4,7%, либеральная Свободная демократическая партия (ВДП) - 4,9%.

Досрочные парламентские выборы в Германии были назначены после развала правящей коалиции в начале ноября 2024 г., когда из нее вышла Свободная демократическая партия.

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Автор: 

выборы (24765) Германия (7106) Бундестаг (224)


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Топ комментарии
+16
Це екзіт-поли, і вони не надихають, оскільки друзі Х-уйла набирать третину голосів, після трьох років страшної війни у Європі, третина виборців Німеччини симпатизую Фашистській Мордорщині і Гітлеру 21 століття.
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23.02.2025 19:26 Ответить
+13
головне не буде нацистів в уряді
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23.02.2025 19:27 Ответить
+10
в дорозі
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23.02.2025 19:21 Ответить
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