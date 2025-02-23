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Новости Война
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Вражеские беспилотники зафиксированы на Киевщине, Силы ПВО работают по целям

Силы ПВО работают по шахедам на Киевщине

Поздно вечером воскресенья, 23 февраля, в Киевской области работали Силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.

Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером 23 февраля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Читайте также: Украину атакуют российские "шахеды", - Воздушные Силы

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Киевская область (4239) ПВО (2897) Воздушные силы (2481) война в Украине (5001)


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Смерть рашистам та їх агентам ригоАНАЛІвським у ВРУ!
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23.02.2025 22:02 Ответить
 
 