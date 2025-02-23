Вражеские беспилотники зафиксированы на Киевщине, Силы ПВО работают по целям
Поздно вечером воскресенья, 23 февраля, в Киевской области работали Силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.
Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вечером 23 февраля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
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Смерть рашистам та їх агентам ригоАНАЛІвським у ВРУ!