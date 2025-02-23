Украину атакуют российские "шахеды", - Воздушные Силы (обновлено)
Вечером 23 февраля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных БпЛА
- Сумская область - угроза применения ударных БпЛА.
- Черниговская область - угроза применения ударных БпЛА.
Обновленная информация
Впоследствии ВС сообщили:
- Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА;
- БПЛА в Сумской, Полтавской и Черниговской области двигаются в юго-западном направлении;
- Внимание! г.Миргород (Полтавщина)! В вашем направлении вражеский БпЛА с севера!;
- Внимание! Киевская область, Черкасская область (Черкасский и Золотоношский районы) – угроза применения врагом ударных БпЛА;
- Одесская область – угроза применения ударных БпЛА.
"Группа БпЛА в акватории Черного моря на Черноморск/Одессу", - сообщалось в 21:34.
"Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА", - сообщалось в 21:39.
"Внимание! г. Чернигов! В вашем направлении вражеский БпЛА с востока!", - сообщалось в 21:56.
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