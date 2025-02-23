Украину атакуют российские "шахеды", - Воздушные Силы (обновлено)

Вечером 23 февраля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных БпЛА

Сумская область - угроза применения ударных БпЛА.

Черниговская область - угроза применения ударных БпЛА.

Обновленная информация

Впоследствии ВС сообщили:

Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА;

БПЛА в Сумской, Полтавской и Черниговской области двигаются в юго-западном направлении;

Внимание! г.Миргород (Полтавщина)! В вашем направлении вражеский БпЛА с севера!;

Внимание! Киевская область, Черкасская область (Черкасский и Золотоношский районы) – угроза применения врагом ударных БпЛА;

Одесская область – угроза применения ударных БпЛА.

"Группа БпЛА в акватории Черного моря на Черноморск/Одессу", - сообщалось в 21:34.

"Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА", - сообщалось в 21:39.

"Внимание! г. Чернигов! В вашем направлении вражеский БпЛА с востока!", - сообщалось в 21:56.

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