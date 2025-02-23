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Украину атакуют российские "шахеды", - Воздушные Силы (обновлено)

шахеди

Вечером 23 февраля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных БпЛА

  • Сумская область - угроза применения ударных БпЛА.
  • Черниговская область - угроза применения ударных БпЛА.

Обновленная информация

Впоследствии ВС сообщили:

  • Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА;
  • БПЛА в Сумской, Полтавской и Черниговской области двигаются в юго-западном направлении;
  • Внимание! г.Миргород (Полтавщина)! В вашем направлении вражеский БпЛА с севера!;
  • Внимание! Киевская область, Черкасская область (Черкасский и Золотоношский районы) – угроза применения врагом ударных БпЛА;
  • Одесская область – угроза применения ударных БпЛА.

"Группа БпЛА в акватории Черного моря на Черноморск/Одессу", - сообщалось в 21:34.

"Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА", - сообщалось в 21:39.

"Внимание! г. Чернигов! В вашем направлении вражеский БпЛА с востока!", - сообщалось в 21:56.

Смотрите: Россияне применили против Украины почти 1150 ударных беспилотников, более 1400 КАБов и 35 ракет за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Воздушные силы (2481) воздушная тревога (816) Шахед (1243) война в Украине (5001)


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Топ комментарии
+5
Здивувався якби була хоч одна ніч що б рашисти не запускали, в цьому році я не памятаю такого ,але потрібна відповідь як по рашиській території по порту новоросійсійськ так і лднр ,тому що ворог відчуває свою безкарність.
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23.02.2025 21:12 Ответить
+5
припиніть ілюстраціі ворожої зброї у мажорно-романтичних тонах
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23.02.2025 22:47 Ответить
+4
Знову ця патріотична картинка іранського військпрому в 🤬
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23.02.2025 20:48 Ответить
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Знову ця патріотична картинка іранського військпрому в 🤬
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23.02.2025 20:48 Ответить
Україну атакують російські "шахеди" - ну так що? Частину зіб'ють, частина буде втрачена локаційно.
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23.02.2025 20:51 Ответить
а, можливо, частина повернеться в бульбостан, частина впаде в Молдові або в Румунії...
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23.02.2025 22:16 Ответить
Можливо, однак це називається втрачені локаційно.
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23.02.2025 22:23 Ответить
А могли самі скопіювати те саме і кожну ніч назустріч руснявим відправляти на мацкву і далі на 2500км ,а не видумувати якийсь зоопарк і всіляких "героїв" з дитячих казок.
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23.02.2025 20:57 Ответить
Здивувався якби була хоч одна ніч що б рашисти не запускали, в цьому році я не памятаю такого ,але потрібна відповідь як по рашиській території по порту новоросійсійськ так і лднр ,тому що ворог відчуває свою безкарність.
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23.02.2025 21:12 Ответить
Тільки по НПЗ, і то останніми днями не чути...
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23.02.2025 22:19 Ответить
Та під Одесою вже з півгодини триває бій...
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23.02.2025 22:18 Ответить
Производят 2к+ шахедов в месяц и выпуск растет. Так шо это теперь как маршрут троллейбуса уже.
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23.02.2025 22:20 Ответить
"на маршрутах руху тролейбуса" потрібно виставляти МВГ - іншого виходу немає!
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23.02.2025 22:30 Ответить
припиніть ілюстраціі ворожої зброї у мажорно-романтичних тонах
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23.02.2025 22:47 Ответить
 
 