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Новости Оккупация Крыма
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Турция подтвердила поддержку Украины и непризнание оккупации Крыма

туреччина

Турция решительно поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым, и надеется, что в следующем году мир будет отмечать годовщину мира, а не войны.

Об этом заявило посольство Турции в Украине по случаю 11-й годовщины сопротивления оккупации Крыма, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс Украина".

"На этой неделе мы вступили в 4-й год войны, а сегодня проходит 11-й год оккупации Крыма. Турция, как верный друг и стратегический партнер Украины, приняла четкую и последовательную политику, которая отрицает оккупацию и последующую аннексию Крыма в 2014 году", - говорится в сообщении.

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В посольстве отметили, что для Анкары это - принципиальная позиция, основанная на правовых и моральных принципах. Турецкая сторона также подчеркнула важность крымских татар как общего исторического и культурного звена между двумя странами.

Отдельно отмечена поддержка работы Крымской платформы, продвигающей вопрос деоккупации полуострова на международном уровне.

Также в посольстве напомнили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно заявил о необходимости дипломатического урегулирования войны, подчеркнув, что "в войне не может быть победителей, а в справедливом мире не будет проигравших".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, что 2025 год станет годом, в котором будет построен мир, - Эрдоган

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Крым (26363) оккупация (10112) Турция (3369)


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Це Дуже Добре. Дякуємо.
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26.02.2025 13:01 Ответить
а толку? это как-то влияет на турецко-российские отношения?
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26.02.2025 13:11 Ответить
Ердоган не кине своїх БРАТІВ, якщо й ***** виконає танець живота !
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26.02.2025 13:13 Ответить
Ну хоч за моральну підтримку спасибі!!!
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26.02.2025 13:17 Ответить
А шо там Турція говорить про співпрацю з окупантами?
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26.02.2025 13:37 Ответить
Туреччина -наступник Візантії,що відзначалася доволі специфічною політикою,що в історії отримала назву "візантійщтна". Імперія відійшла у небуття,політика дісталась у спадщину туркам. Дружимо,але про можливість ножа в спину не забуваємо.
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26.02.2025 14:12 Ответить
Вони ніякий не наступник Візантії, не меліть дурниць.
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26.02.2025 14:53 Ответить
 
 