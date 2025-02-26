Турция подтвердила поддержку Украины и непризнание оккупации Крыма

Турция решительно поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым, и надеется, что в следующем году мир будет отмечать годовщину мира, а не войны.

Об этом заявило посольство Турции в Украине по случаю 11-й годовщины сопротивления оккупации Крыма, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс Украина".

"На этой неделе мы вступили в 4-й год войны, а сегодня проходит 11-й год оккупации Крыма. Турция, как верный друг и стратегический партнер Украины, приняла четкую и последовательную политику, которая отрицает оккупацию и последующую аннексию Крыма в 2014 году", - говорится в сообщении.

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В посольстве отметили, что для Анкары это - принципиальная позиция, основанная на правовых и моральных принципах. Турецкая сторона также подчеркнула важность крымских татар как общего исторического и культурного звена между двумя странами.

Отдельно отмечена поддержка работы Крымской платформы, продвигающей вопрос деоккупации полуострова на международном уровне.

Также в посольстве напомнили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно заявил о необходимости дипломатического урегулирования войны, подчеркнув, что "в войне не может быть победителей, а в справедливом мире не будет проигравших".

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