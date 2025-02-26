Журналист "Укрінформ" Татьяна Кулик и ее муж, хирург Павел Иванчов погибли в результате дроновой атаки РФ на Киевщину (обновлено)

В результате ночной атаки российских дронов в Киевской области погибла журналистка "Укринформа" Татьяна Кулик и ее муж, хирург Павел Иванчов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте агентства.

Она была автором и ведущей проекта "Нація непереможних", исполняла обязанности главного редактора Главной редакции мультимедиа.

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Татьяна Кулик была членом Национального союза журналистов Украины. Также она работала главным редактором редакции общественно-публицистических программ и ведущей "Центрального канала" (КГТРК), Всемирной службы радиовещания Украины, телеведущей Общественного вещания

"Татьяна Кулик была замечательной журналисткой, делала много программ о нашей борьбе и наших героях. Еще вчера мы общались по подготовке интервью Кирилла Буданова. Она навсегда останется в наших сердцах и в нашей памяти. Мы будем мстить за нашу коллегу материалами, которые разоблачают военные преступления агрессора. И, как сказал в этом интервью Кирилл Буданов, все палачи украинского народа обязательно понесут наказание", - сказал генеральный директор Укринформа Сергей Череватый.

Коллектив агентства выразил искренние соболезнования родным Татьяны Кулик.

Прессслужба Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца сообщила, что погиб также муж Татьяны – Павел Иванчов.

"Как нам стало известно по информации соседей, вероятно, в момент попадания Павел Иванчов находился дома вместе с женой Татьяной. Спасатели ликвидировали пожар, на месте происшествия продолжаются оперативные следственные действия, продолжают работать соответствующие службы".

По данным спасателей, на месте пожара обнаружено тело погибшего. Обнаруженное в доме профессора Иванчова тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для подтверждения личности.

О результатах экспертизы и следственных действий мы сообщим впоследствии", – отметили там.

Атака "шахедов" на Киевщину 25 февраля 2025 года

Ранее сообщалось, что российские оккупанты атаковали Бучанский район БПЛА, вспыхнул пожар, один человек ранен. На утро 26 февраля стало известно, что пострадала 19-летняя девушка, повреждены дома.

В результате российской атаки на Киевщину погибли 2 человека.

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