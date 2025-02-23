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"Шахеды" массированно атаковали Киевскую область: есть последствия в двух районах (обновлено). ФОТО

Обстрел Киевщины в ночь на 23 февраля

Ночью 23 февраля 2025 года враг массированно атаковал Киевскую область с помощью ударных БпЛА. Тревога продолжалась 10 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Пострадавших среди населения нет.

Смотрите также: Ночная атака на Киевщину: поврежден жилой дом, детсад и школа, пожар в складском помещении, погиб человек (обновлено). ФОТОрепортаж

Последствия вражеской атаки

По данным ОВА, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В Бучанском районе в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены 4 частных дома.

В Вышгородском районе падение обломков БпЛА вызвало возгорание травяного настила на открытом участке местности. Пожар ликвидирован.

наслідки атаки на Київщину
наслідки атаки на Київщину
наслідки атаки на Київщину

Оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки.

Также читайте: Атака на Киевщину: тревога продолжалась почти всю ночь. В двух районах были повреждены линии электропередач

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за ночной дроновую атаку есть последствия в трех районах. Также сообщалось, что обломки вражеского БпЛА упали в Дарницком районе Киева, произошел пожар, повреждены дом и автомобили.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 138 из 267 "Шахедов", еще 119 дронов - локально потеряны.

Автор: 

Киевская область (4239) Бучанский район (69) Вышгородский район (18)


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Топ комментарии
+10
Слава Україні! Мільйон дронів над Москвою не видно, ВОВА ДЕ ДРОНИ? знову ти зі своїми шістьма менеджерами просрав усе МОЛОДЦІ ще трохи залишилось ТОРГУЙТЕ
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23.02.2025 09:36 Ответить
+6
267 - такої кількості ще не було. Втричі більше запускають по нас, мабуть готуються до пірімірья, сцуки грьобані.
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23.02.2025 09:32 Ответить
+5
Знищено не означає, що їх стерли в попел. А оці рештки можуть доволі багато біди наробити
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23.02.2025 09:21 Ответить
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Не може бути ніяких наслідків тому, що "Знищено 138 із 267 "Шахедів", ще 119 дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили Джерело: https://censor.net/ua/n3537391".
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23.02.2025 09:13 Ответить
Знищено не означає, що їх стерли в попел. А оці рештки можуть доволі багато біди наробити
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23.02.2025 09:21 Ответить
Математика: 10 Ви удвох загубили.
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23.02.2025 10:12 Ответить
Но майор був в математиці горазд.
Він чогой то там склав, потім помножив, підсумкував
І сказав шо він вже всрався десять раз.
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23.02.2025 11:36 Ответить
267 - такої кількості ще не було. Втричі більше запускають по нас, мабуть готуються до пірімірья, сцуки грьобані.
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23.02.2025 09:32 Ответить
а навіщо вони потрібні після перемир'я ?
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23.02.2025 10:24 Ответить
Як це навіщо? Звичка то залишиться.
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23.02.2025 10:26 Ответить
до чого тут звичка? від до перемир'я хоче нанести нам максимальної шкоди - точно так як і ми йому
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23.02.2025 10:28 Ответить
Звичка до того, що навіть після умовного перемир'я він буде запускати шахеди кожної ночі . Сумніваєтесь? Я ніт.
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23.02.2025 10:32 Ответить
то до чого тут перемир'є яке Ви згадали в першому пості ?
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23.02.2025 10:34 Ответить
То був сарказм! Ви бачили, як написане слово «перемир'я» ?
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23.02.2025 10:37 Ответить
якийсь недолугий сарказм

просто пишіть, що кацапи - сцуки грьобані і ніхто Вам заперечувати не буле
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23.02.2025 10:43 Ответить
Можете заперечувати. Цей форум для того і існує.
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23.02.2025 10:57 Ответить
Слава Україні! Мільйон дронів над Москвою не видно, ВОВА ДЕ ДРОНИ? знову ти зі своїми шістьма менеджерами просрав усе МОЛОДЦІ ще трохи залишилось ТОРГУЙТЕ
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23.02.2025 09:36 Ответить
не треба кричати на героїчного Зюзю!він же з 6 менеджерами не може розірватися! зараз він хероїчно захищає поклади літію від одного рудого але потужного американського дідугана з розірваним вухом!
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23.02.2025 10:00 Ответить
Такой канонады в Киеве давно не было....
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23.02.2025 11:25 Ответить
 
 