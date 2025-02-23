"Шахеды" массированно атаковали Киевскую область: есть последствия в двух районах (обновлено). ФОТО

Ночью 23 февраля 2025 года враг массированно атаковал Киевскую область с помощью ударных БпЛА. Тревога продолжалась 10 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Пострадавших среди населения нет.

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Последствия вражеской атаки

По данным ОВА, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В Бучанском районе в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены 4 частных дома.

В Вышгородском районе падение обломков БпЛА вызвало возгорание травяного настила на открытом участке местности. Пожар ликвидирован.







Оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за ночной дроновую атаку есть последствия в трех районах. Также сообщалось, что обломки вражеского БпЛА упали в Дарницком районе Киева, произошел пожар, повреждены дом и автомобили.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 138 из 267 "Шахедов", еще 119 дронов - локально потеряны.