Крымская платформа: Крым и город Севастополь есть и будут оставаться неотъемлемыми частями Украины

Международная Крымская платформа подтвердила поддержку территориальной целостности Украины и призвала к полному выводу российских войск.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи, посвященной Дню сопротивления оккупации Крыма, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы, участники Международной Крымской платформы, продолжаем подтверждать нашу твердую и непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ по состоянию на 1991 год, включая ее территориальные воды. Автономная Республика Крым и город Севастополь есть и будут оставаться неотъемлемыми частями Украины", - говорится в сообщении.

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Подписанты также призвали Россию выполнить решение Международного суда ООН, прекратить военные действия и полностью вывести свои войска с территории Украины, включая Крым.

"Призываем Российскую Федерацию выполнить юридически обязывающее решение Международного суда ООН от 16 марта 2022 года, немедленно прекратить любые военные действия и насилие, а также требуем немедленного, полного и безоговорочного вывода всех ее войск и военной техники со всей территории Украины в ее международно признанных границах, в которые входят Автономная Республика Крым и город Севастополь", - отмечается в заявлении.

Отдельное внимание уделено осуждению нарушений прав человека в оккупированном Крыму, в частности преследованию крымских татар, подавлению украинской идентичности и разрушению культурного наследия.

Кроме того, участники отметили необходимость усиления санкционного давления на Россию и призвали международное сообщество обеспечить эффективное выполнение уже введенных ограничений, в том числе для противодействия их обхода.

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