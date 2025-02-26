Сырский и Радакин обсудили ситуацию на фронте и украинско-британское сотрудничество

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский провел разговор в режиме видеосвязи с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмиралом сэром Энтони Радакином.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице Главнокомандующего.

"Поблагодарил лично адмирала, а также передал слова глубокой благодарности правительству и всему британскому народу за последовательную поддержку нашей страны в борьбе за независимость и военную помощь Силам обороны Украины. Благодарен в частности за недавно объявленный очередной пакет военной помощи Украине на сумму 150 млн фунтов стерлингов, в который вошли комплексы ПВО, бронетехника и артиллерийские системы", - написал Сырский.

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Главнокомандующий рассказал, что поделился оценкой обстановки в районах ведения боевых действий, а также путей укрепления и усиления эффективности применения Вооруженных Сил Украины. Обсудил потребности Сил обороны Украины в вооружении, военной технике, боеприпасах, материальных средствах, а также в подготовке личного состава.

"Совместно оценили возможности развития украинско-британского военного сотрудничества для защиты Украины и укрепления безопасности Европы. Получил от начальника Штаба обороны Соединенного Королевства подтверждение готовности британской стороны продолжить поддержку независимости и территориальной целостности Украины", - подчеркнул Сырский.

Как отметил Сырский, адмирал сэр Энтони Радакин заверил его в готовности Соединенного Королевства оказывать военную помощь Силам обороны Украины.

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"В это непростое время в борьбе за свободу и независимость Украины с нами остаются преданные партнеры и союзники, среди которых - Великобритания. Вместе к Победе! Слава Украине!", - резюмировал Главнокомандующий.