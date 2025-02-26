Морской порт и НПЗ атакованы в российском Туапсе, - СМИ
В ночь на 26 февраля 2025 года ГУР совместно с другими подразделениями Сил обороны атаковало Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, что в Краснодарском крае РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Во время атаки прозвучало не менее 40 взрывов, возник пожар, в результате чего повреждено нефтеперерабатывающее оборудование.
Российские власти признали факт атаки на Туапсе, а местные публиковали видео последствий поражения.
Нефтеналивной терминал в Туапсе является одним из крупнейших в России, а Туапсинский порт - один из ключевых российских грузовых портов в Черном море, являющийся также логистическим хабом, связанным с железнодорожной сетью, что позволяет транспортировать грузы из центральных и южных регионов РФ.
Порт, который поразили Силы обороны, играет важную роль в поддержке военной логистики государства-террориста. Он используется для перевозки техники, боеприпасов и топлива для военных нужд, обеспечивает материально-техническое снабжение кораблей Черноморского флота РФ, в частности тех, которые задействованы в войне против Украины.
Подробная информация о результатах поражения уточняется.
В российском Минобороны заявили, что в ночь на 26 февраля 2025 года российская ПВО якобы перехватила 128 украинских беспилотников над территорией ряда регионов России и оккупированного Крыма.
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так тримати Воїни!
За одну ніч!
А скільки ще не перехоплено?
А памʼятаєте, як все починалось з якогось маленького дрончик, якій взірвався над куполом Кремля?
ну звісно ж із подальшим "контрольованим" вигорянням