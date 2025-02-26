Морской порт и НПЗ атакованы в российском Туапсе, - СМИ

В ночь на 26 февраля 2025 года ГУР совместно с другими подразделениями Сил обороны атаковало Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, что в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во время атаки прозвучало не менее 40 взрывов, возник пожар, в результате чего повреждено нефтеперерабатывающее оборудование.

Российские власти признали факт атаки на Туапсе, а местные публиковали видео последствий поражения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Беспилотники атаковали НПЗ в Рязанской области. ВИДЕО

Нефтеналивной терминал в Туапсе является одним из крупнейших в России, а Туапсинский порт - один из ключевых российских грузовых портов в Черном море, являющийся также логистическим хабом, связанным с железнодорожной сетью, что позволяет транспортировать грузы из центральных и южных регионов РФ.

Порт, который поразили Силы обороны, играет важную роль в поддержке военной логистики государства-террориста. Он используется для перевозки техники, боеприпасов и топлива для военных нужд, обеспечивает материально-техническое снабжение кораблей Черноморского флота РФ, в частности тех, которые задействованы в войне против Украины.

Подробная информация о результатах поражения уточняется.

В российском Минобороны заявили, что в ночь на 26 февраля 2025 года российская ПВО якобы перехватила 128 украинских беспилотников над территорией ряда регионов России и оккупированного Крыма.

Читайте также: Все 100% дронов, которые атакуют территорию РФ, - украинского производства, - Сухаревский