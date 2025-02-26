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Новости Война
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Морской порт и НПЗ атакованы в российском Туапсе, - СМИ

Порт и НПЗ атакованы в российском Туапсе в ночь на 26 февраля 2025 года

В ночь на 26 февраля 2025 года ГУР совместно с другими подразделениями Сил обороны атаковало Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, что в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во время атаки прозвучало не менее 40 взрывов, возник пожар, в результате чего повреждено нефтеперерабатывающее оборудование.

Российские власти признали факт атаки на Туапсе, а местные публиковали видео последствий поражения.

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Нефтеналивной терминал в Туапсе является одним из крупнейших в России, а Туапсинский порт - один из ключевых российских грузовых портов в Черном море, являющийся также логистическим хабом, связанным с железнодорожной сетью, что позволяет транспортировать грузы из центральных и южных регионов РФ.

Порт, который поразили Силы обороны, играет важную роль в поддержке военной логистики государства-террориста. Он используется для перевозки техники, боеприпасов и топлива для военных нужд, обеспечивает материально-техническое снабжение кораблей Черноморского флота РФ, в частности тех, которые задействованы в войне против Украины.

Подробная информация о результатах поражения уточняется.

В российском Минобороны заявили, что в ночь на 26 февраля 2025 года российская ПВО якобы перехватила 128 украинских беспилотников над территорией ряда регионов России и оккупированного Крыма.

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война (1364) россия (95352) Удары по РФ (262)


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Спалить ВСЮ маЦковию к бениной маме во СЛАВУ УКРАИНЫ!!!
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26.02.2025 14:52 Ответить
при згадуванні ГУР МО України кацапські пі@ари кілька років тому лиш мило ухмилялися, а тепер реально сцуться та сруться, озираючись навколо себе
так тримати Воїни!
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26.02.2025 14:56 Ответить
Дуже добре. Сподіваюсь, що щось долетіло і по https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B027'38.0%22N+39%C2%B030'59.0%22E/@44.4605556,39.5163889,500m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d44.4605556!4d39.5163889?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyMy4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D ЛПДС "Хадижєнская" за 50 км від НПЗ, через яку качається сировина на Туапсинський НПЗ. Треба повністю винести цей експортний кущ НПЗ - Туапсинський-Ільський-Афіпський.
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26.02.2025 15:05 Ответить
128 (!!!) дронів нібито перехоплено!!!
За одну ніч!
А скільки ще не перехоплено?
А памʼятаєте, як все починалось з якогось маленького дрончик, якій взірвався над куполом Кремля?
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26.02.2025 17:25 Ответить
кацапи навчилися перехоплювати більшість наших дронів своїми військовими об'єктами та цілями
ну звісно ж із подальшим "контрольованим" вигорянням
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26.02.2025 17:35 Ответить
Там порт розшташований майже у центрі міста. Якщо гатили по порту і нафтовим терміналам- там все місто було на вухах......
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26.02.2025 21:17 Ответить
 
 