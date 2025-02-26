За неделю Минобороны получило более 300 рапортов на возвращение из СОЧ через "Армия+"
В течение недели более 300 военнослужащих, самовольно оставивших части, подали рапорты на возвращение в армию через приложение "Армия+".
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
"За последнюю неделю, например, мы получили более 300 рапортов на возвращение из СОЧ. И думаю, что сейчас динамика ускорится, потому что согласно законодательству, есть ограниченный срок для отсутствия уголовной ответственности по таким возвращениям", - рассказала она.
Черногоренко пояснила, что рапорт может быть отклонен, если военнослужащий не прибыл в военную службу правопорядка в течение 24 часов с момента его подачи или предоставил ложные или неточные сведения в документе.
После отказа можно подать рапорт повторно, исправив все ошибки, ведь государство и Вооруженные силы готовы принять таких военнослужащих обратно, добавили в Минобороны.
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В будь якому разі - ці цифри є в інтернеті
Розвелося блогерів та ікспердів.
Не протиснутися.
В мене теж. Кого більше всього в тих інстаграмах та інтерв'ю в ЗМІ - на позиціях не бачив нікого ні разу. В 22-му теж.
СЗЧшників багато. Але не сто т. Тисяч десять охламонів може й набереться.
А ось офіційна інформація:
Із січня по жовтень 2024 року ДБР відкрило 40659 кримінальних справ про СЗЧ і ще 19826 - про дезертирство.
І де ваші "Тисяч десять охламонів"???
Ірпінь/Вірнопілля/Терни/Макіївка/Торецьк.
Знаю історії майже усіх, хто за три роки пішов в СЗЧ.
Зарах їх більше. Бо немотивовані випадкові, кого примусово бусифікували.
Раніше були одиниці і рідко.
На загальному фоні це нікчемний відсоток загальної кількості.
Аж ніяк не сто тисяч.