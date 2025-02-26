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За неделю Минобороны получило более 300 рапортов на возвращение из СОЧ через "Армия+"

Рапорты через Армия плюс: сколько подали военные за неделю

В течение недели более 300 военнослужащих, самовольно оставивших части, подали рапорты на возвращение в армию через приложение "Армия+".

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"За последнюю неделю, например, мы получили более 300 рапортов на возвращение из СОЧ. И думаю, что сейчас динамика ускорится, потому что согласно законодательству, есть ограниченный срок для отсутствия уголовной ответственности по таким возвращениям", - рассказала она.

Черногоренко пояснила, что рапорт может быть отклонен, если военнослужащий не прибыл в военную службу правопорядка в течение 24 часов с момента его подачи или предоставил ложные или неточные сведения в документе.

После отказа можно подать рапорт повторно, исправив все ошибки, ведь государство и Вооруженные силы готовы принять таких военнослужащих обратно, добавили в Минобороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уже 190 тысяч электронных рапортов подано в войске через "Армия+", - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9285) Черногоренко Екатерина (115) СОЧ (67) Армия+ (46)


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Топ комментарии
+5
майже 200 000 ... і цифра ця , з кожнем днем , зростає
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26.02.2025 15:17
+3
Тоді множимо все на два, і отримуємо 14 років... Прикольно, нічого сказати
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26.02.2025 15:19
+2
У нас все прикольно - куди не глянь ...((
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26.02.2025 15:22
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Понад 300 це скільки? 301, 302, 303? А тепер математика, якщо у нас СЗЧ орієнтовно 100 тисяч осіб, такими темпами всі повернуться десь років через 7
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26.02.2025 14:57 Ответить
майже 200 000 ... і цифра ця , з кожнем днем , зростає
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26.02.2025 15:17 Ответить
Тоді множимо все на два, і отримуємо 14 років... Прикольно, нічого сказати
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26.02.2025 15:19 Ответить
У нас все прикольно - куди не глянь ...((
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26.02.2025 15:22 Ответить
Питання експерту - яка загальна кількіть ЗСУ та який відсоток особового складу складають ті, хто СЗЧ?
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26.02.2025 15:30 Ответить
Вас цікавить чисельність ЗСУ окремо , чи Сил Оборони в цілому ...?
В будь якому разі - ці цифри є в інтернеті
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26.02.2025 15:47 Ответить
та ви гоните обидва. Інфа за 100 000 - від якогось Ієвлєва. речника Київської МВА. Чувак вічний триПе. В піздорєзах ні разу не бував. Зате БлоХєр!
Розвелося блогерів та ікспердів.
Не протиснутися.
В мене теж. Кого більше всього в тих інстаграмах та інтерв'ю в ЗМІ - на позиціях не бачив нікого ні разу. В 22-му теж.
СЗЧшників багато. Але не сто т. Тисяч десять охламонів може й набереться.
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26.02.2025 16:23 Ответить
А звідки у вас такі дані? От серйозно, щось пред'являєте іншим, а самі теж взяли числа зі стелі і розказуєте, що це дійсна правда. Тоді цікаво, хто ж має доступ до такої інформації - чиновник МВА, чи ноунейм коментатор не цензорі... Треба подумати, важке питання.

А ось офіційна інформація:
Із січня по жовтень 2024 року ДБР відкрило 40659 кримінальних справ про СЗЧ і ще 19826 - про дезертирство.

І де ваші "Тисяч десять охламонів"???
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26.02.2025 16:52 Ответить
бачу зсередини, бо з першого дня на фронті. Не просто в ЗСУ, а постійно на нулі. нас ні разу не виводили на ротації / відновлення.
Ірпінь/Вірнопілля/Терни/Макіївка/Торецьк.
Знаю історії майже усіх, хто за три роки пішов в СЗЧ.
Зарах їх більше. Бо немотивовані випадкові, кого примусово бусифікували.
Раніше були одиниці і рідко.
На загальному фоні це нікчемний відсоток загальної кількості.
Аж ніяк не сто тисяч.
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26.02.2025 18:04 Ответить
Ви ж не думаєте серйозно, що повернення СЗЧів відбувається тільки через Армію+ ?
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26.02.2025 16:46 Ответить
Ви маєте на увазі, що знайдуться адекватні, які повернуться до ТЦК?
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26.02.2025 16:53 Ответить
Це не через ТЦК робиться.
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26.02.2025 17:02 Ответить
Та хоч через католицьку церкву. Нема дурників йти до поліції, всп чи ще якусь 100500-ту структуру
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26.02.2025 17:03 Ответить
Патужна
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26.02.2025 16:02 Ответить
 
 