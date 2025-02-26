За неделю Минобороны получило более 300 рапортов на возвращение из СОЧ через "Армия+"

В течение недели более 300 военнослужащих, самовольно оставивших части, подали рапорты на возвращение в армию через приложение "Армия+".

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"За последнюю неделю, например, мы получили более 300 рапортов на возвращение из СОЧ. И думаю, что сейчас динамика ускорится, потому что согласно законодательству, есть ограниченный срок для отсутствия уголовной ответственности по таким возвращениям", - рассказала она.

Черногоренко пояснила, что рапорт может быть отклонен, если военнослужащий не прибыл в военную службу правопорядка в течение 24 часов с момента его подачи или предоставил ложные или неточные сведения в документе.

После отказа можно подать рапорт повторно, исправив все ошибки, ведь государство и Вооруженные силы готовы принять таких военнослужащих обратно, добавили в Минобороны.

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