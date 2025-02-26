ЕС и Украина в марте начнут совместные проекты по добыче графита, - глава МИД Франции Сежурне

Европейский Союз и Украина уже в марте 2025 года могут запустить ряд совместных проектов в сфере критического сырья.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне во время брифинга в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".

По его словам, ключевым направлением сотрудничества станет добыча графита, который является стратегически важным для ЕС. Ожидается, что к 2030 году Украина сможет покрыть до 10% европейских потребностей в этом ресурсе.

Читайте: Евросоюз предложил Украине собственное соглашение по редкоземельным металлам, - Politico

"Мы уже имеем ряд проектов, которые можно было бы назвать европейскими, некоторые из них мы могли бы запустить уже в марте. Но это не новое соглашение. Есть уже действующее соглашение", - сказал Сежурне.

Сежурне отметил, что эти проекты базируются на меморандуме о взаимопонимании по сырью, подписанном между Украиной и ЕС еще в 2021 году. Еврокомиссар подтвердил, что это соглашение остается актуальным и позволяет реализовать взаимовыгодные инициативы.

"Мы сделаем несколько объявлений в марте, когда я обнародую план по сырью, в частности, относительно первых добыч и маркировки комиссией определенных проектов, которые были нам представлены. Но уже есть договоренность между украинцами и европейцами, и даже за пределами этой договоренности есть очень конкретные проекты, которые будут реализованы", - отметил Сежурне.

Напомним, Россия готова предложить США работать с редкоземельными металлами в России и на оккупированных территориях Украины, а также вместе разрабатывать алюминий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск: ЕС не может согласиться на капитуляцию Украины перед дерзкими требованиями России