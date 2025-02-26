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Новости
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ЕС и Украина в марте начнут совместные проекты по добыче графита, - глава МИД Франции Сежурне

стефан,сежурне

Европейский Союз и Украина уже в марте 2025 года могут запустить ряд совместных проектов в сфере критического сырья.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне во время брифинга в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".

По его словам, ключевым направлением сотрудничества станет добыча графита, который является стратегически важным для ЕС. Ожидается, что к 2030 году Украина сможет покрыть до 10% европейских потребностей в этом ресурсе.

Читайте: Евросоюз предложил Украине собственное соглашение по редкоземельным металлам, - Politico

"Мы уже имеем ряд проектов, которые можно было бы назвать европейскими, некоторые из них мы могли бы запустить уже в марте. Но это не новое соглашение. Есть уже действующее соглашение", - сказал Сежурне.

Сежурне отметил, что эти проекты базируются на меморандуме о взаимопонимании по сырью, подписанном между Украиной и ЕС еще в 2021 году. Еврокомиссар подтвердил, что это соглашение остается актуальным и позволяет реализовать взаимовыгодные инициативы.

"Мы сделаем несколько объявлений в марте, когда я обнародую план по сырью, в частности, относительно первых добыч и маркировки комиссией определенных проектов, которые были нам представлены. Но уже есть договоренность между украинцами и европейцами, и даже за пределами этой договоренности есть очень конкретные проекты, которые будут реализованы", - отметил Сежурне.

Напомним, Россия готова предложить США работать с редкоземельными металлами в России и на оккупированных территориях Украины, а также вместе разрабатывать алюминий.

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Автор: 

добыча (270) Евросоюз (17060) Сежурне Стефан (26)


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Топ комментарии
+7
"хто більше дасть" - нємєцкая порноакриса
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26.02.2025 15:39
+3
сподіваюсь "охранніками" на карьєрах буде Іноземний легіон
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26.02.2025 15:37
+3
Проекти то добре. Шо з ординцями робити?
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26.02.2025 15:39
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Тобто - війна , до цього часу , вже припиниться ?
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26.02.2025 15:34 Ответить
не обов'язково
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26.02.2025 15:38 Ответить
Не будуть французи в щось вкладатися , а тим більше направляти своїх співробітників , знаючи що туди , в будь який момент , ракета прилетить ...
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26.02.2025 15:41 Ответить
"знаючи що туди , в будь який момент , обов'язково ракета прилетить ..."
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26.02.2025 15:49 Ответить
Вони домовляться, на худий кінець Renault знову завод побудують русне.
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26.02.2025 16:11 Ответить
сподіваюсь "охранніками" на карьєрах буде Іноземний легіон
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26.02.2025 15:37 Ответить
Бразильців та китайців.
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26.02.2025 15:39 Ответить
хто дєвушку танцуєт, тот і імєєт

до чого тут ці лузери третього світу!?

.
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26.02.2025 15:41 Ответить
Ну це ще питання... США теж графіт не стане зайвим. По справедливому- хто сильніший у військовій сфері- тому і графіт віддамо.
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26.02.2025 15:37 Ответить
"хто більше дасть" - нємєцкая порноакриса
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26.02.2025 15:39 Ответить
Проекти то добре. Шо з ординцями робити?
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26.02.2025 15:39 Ответить
Який гешефт народу Украiни з того?
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26.02.2025 15:43 Ответить
Дадуть роботу на кар'єрі!
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26.02.2025 16:12 Ответить
Типу Завалля знову розцвіте.
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26.02.2025 15:47 Ответить
"Три - піднесення сільського господарства в радіусі на тисячу кілометрів: гостям працівникам треба постачати - городину, овочі, ікру, шоколадні цукерки"
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26.02.2025 16:06 Ответить
ну просто лас вегас будет,а карьер там норм,спускался туда когда не был затоплен
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26.02.2025 16:12 Ответить
 
 