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Зеленский о визите в США: Главное - услышать, что помощь Украине не будет остановлена

Визит Зеленского в США. Когда может состояться

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина и США работают над визитом в Вашингтон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Визит нам предложили. Офисы работают - какой формат, когда. Там есть рабочая дата. Офисы на связи", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, речь может идти о пятнице (28 февраля).

Президент сказал, что для него "важно услышать, что помощь США ни потом, ни сейчас не будет остановлена. И для меня - это главный тезис на сегодня".

Также читайте: СМИ обнародовали детали соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США

Автор: 

визит (3070) Зеленский Владимир (20210) США (26381)


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Топ комментарии
+7
Чи буде допомога- то є другорядним. Головне почути що вона буде...
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26.02.2025 15:50
+6
це лише слова.
пару днів зеленський демонстрував непохитність а тепер прогнувся.
прикро.
бо за підписані угоди кучмою платимо ми, діти тих людей що обирали кучму.
історія повторюється.
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26.02.2025 15:59
+4
Допомоги і так не буде, не варто ганьбитись цією тупою угодою!
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26.02.2025 15:54
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Чи буде допомога- то є другорядним. Головне почути що вона буде...
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26.02.2025 15:50 Ответить
Допомоги і так не буде, не варто ганьбитись цією тупою угодою!
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26.02.2025 15:54 Ответить
Дай-дай-дай
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26.02.2025 15:51 Ответить
Буд.меморандум буде другий але в голос..
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26.02.2025 15:52 Ответить
Трамп если услышит "дай", тебе по морде даст
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26.02.2025 15:53 Ответить
🤣
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26.02.2025 16:16 Ответить
це лише слова.
пару днів зеленський демонстрував непохитність а тепер прогнувся.
прикро.
бо за підписані угоди кучмою платимо ми, діти тих людей що обирали кучму.
історія повторюється.
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26.02.2025 15:59 Ответить
Так там же угода про наміри. Фонд той поки створять. Вже не кажу про видобуток копалин. То все може розтягнутися на 10 років якщо взагалі буде, бо невідомо скільки тих копалин насправді - ніхто особливо їх розвідку не проводив.
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26.02.2025 16:07 Ответить
з часів порошенка не довіряю рішенням коли нам кажуть - це не те що ви думаєте, це щоб всіх обдурить.
бо мене дурять першим.
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26.02.2025 16:13 Ответить
****** мало, що підпишуть за копалини, так ще й самі принизливо туди попхаються
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26.02.2025 16:09 Ответить
Почути від трампа це ні про що...треба затвердженні писемні гарантії такі як у Ізраїля про військову допомогу і підтримку від СеШеА в іншому випадку ти їдеш продавати свою країну і її майбутнє в замін на х*й з маслом обертаний в вчорашню будапештську бумагу
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26.02.2025 16:09 Ответить
Все це просто для,бла,бла.бла,згадайте підписаний ''Будапешський меморандум''😄
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26.02.2025 16:34 Ответить
Тем временем на другом сайте Трамп сказал, что помощь остановлена.
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26.02.2025 16:10 Ответить
😅
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26.02.2025 16:18 Ответить
Про угоду,зверніть увагу, ні гу-гу.Тим паче,що добувати будуть в Україні,а підписуватимуть в США.????
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26.02.2025 16:12 Ответить
Потрібно було цей пункт про збройну допомогу Україні включити в угоду про корисні копалини. А інакше всі ці запевнення на словах особливо від такого брехуна як Тампакс це пук в калюжу
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26.02.2025 16:16 Ответить
Фсьо! Закінчився "РІК ПЕРЕМОГИ", затихли балачки про "СПРАВЕДЛИВИЙ МИР"... Головне влучно сцяти в очі лохторату.
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26.02.2025 16:26 Ответить
Зеля, 1. Пропиши термін закінчення угоди про копалини і засоби її розірвання у майбутньому.
2. Перевибори "нелегітимного" тільки разом із Кацапією, без Х-ла! (симметрична вимога)!
3. Нам давали озброєнням - повертати будемо теж озброєнням, а не грошами!
4. Скажи - якщо Україна програє - повертати буде нікому і нічого, особливо без окупованих територій!
5. Скажи що обіцянки Росії закінчаться одним наказом із Кремля, і США нічого не зроблять із цим, а Україна виконує міжнародні економічні норми!
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26.02.2025 16:26 Ответить
Зеленский продолжает питать иллюзии насчёт американской помощи, это может очень дорого обойтись Украине.
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26.02.2025 16:46 Ответить
Ти вже в одного побачив,залишилось в іншого почути...
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26.02.2025 17:15 Ответить
Так і бігає цей потужно-незламний лідор від одного уйла до другого. В одного хоче побачити мир в очах, від другого хоче почути хоч щось про гарантії безпеки.
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26.02.2025 19:21 Ответить
 
 