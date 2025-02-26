Зеленский о визите в США: Главное - услышать, что помощь Украине не будет остановлена
Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина и США работают над визитом в Вашингтон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Визит нам предложили. Офисы работают - какой формат, когда. Там есть рабочая дата. Офисы на связи", - сказал глава государства.
По словам Зеленского, речь может идти о пятнице (28 февраля).
Президент сказал, что для него "важно услышать, что помощь США ни потом, ни сейчас не будет остановлена. И для меня - это главный тезис на сегодня".
Топ комментарии
+7 Grigoriy Gavrish
показать весь комментарий26.02.2025 15:50
+6 Сашко Бабенко #553471
показать весь комментарий26.02.2025 15:59
+4 Igor Liashenko #598365
показать весь комментарий26.02.2025 15:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
пару днів зеленський демонстрував непохитність а тепер прогнувся.
прикро.
бо за підписані угоди кучмою платимо ми, діти тих людей що обирали кучму.
історія повторюється.
бо мене дурять першим.
2. Перевибори "нелегітимного" тільки разом із Кацапією, без Х-ла! (симметрична вимога)!
3. Нам давали озброєнням - повертати будемо теж озброєнням, а не грошами!
4. Скажи - якщо Україна програє - повертати буде нікому і нічого, особливо без окупованих територій!
5. Скажи що обіцянки Росії закінчаться одним наказом із Кремля, і США нічого не зроблять із цим, а Україна виконує міжнародні економічні норми!