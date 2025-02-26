Зеленский о визите в США: Главное - услышать, что помощь Украине не будет остановлена

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина и США работают над визитом в Вашингтон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Визит нам предложили. Офисы работают - какой формат, когда. Там есть рабочая дата. Офисы на связи", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, речь может идти о пятнице (28 февраля).

Президент сказал, что для него "важно услышать, что помощь США ни потом, ни сейчас не будет остановлена. И для меня - это главный тезис на сегодня".

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