Зеленский провел заседание Ставки: говорили о дальнобойных БПЛА, РЭБ и ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 26 февраля провел Ставку Верховного главнокомандующего, которая касалась сегодняшних вызовов.
Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Я проводил очень важную Ставку. У нас сегодня была серьезная военная Ставка, потому что есть много разных вызовов. И что бы ни было, какие бы отношения у нас с партнерами ни были, но системы противовоздушной обороны, дроны, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты, борьба с ними и производство своих - это также серьезная тематика", - отметил он.
По его словам, во время совещания были проанализированы вопросы дальнобойного вооружения, в частности беспилотных летательных аппаратов, а также противовоздушной обороны.
"Сейчас у партнеров Украины есть понимание того, что именно сегодня ожидает от них Киев. Есть широкая карта к тому, что нужно сделать, и то, что у нас есть. И я доволен сегодняшней Ставкой", - добавил глава государства.
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Нажаль нас обстрілюють ракетами в яких бойова частина від 450 кг до 2000 кг. Наші аналогічниі ракети клован заблокував в серпні 2019. Головне завдання - зберігати комфорт і безпеку ворога.
По змісту це близьке до:
"Городнє опудало обробляє город"
при цьому із різними типами бч
за інші кр, балістику, бпла пі@арів вже й не згадую
Ну хоч поговорили...