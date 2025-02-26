Зеленский провел заседание Ставки: говорили о дальнобойных БПЛА, РЭБ и ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 26 февраля провел Ставку Верховного главнокомандующего, которая касалась сегодняшних вызовов.

Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Я проводил очень важную Ставку. У нас сегодня была серьезная военная Ставка, потому что есть много разных вызовов. И что бы ни было, какие бы отношения у нас с партнерами ни были, но системы противовоздушной обороны, дроны, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты, борьба с ними и производство своих - это также серьезная тематика", - отметил он.

По его словам, во время совещания были проанализированы вопросы дальнобойного вооружения, в частности беспилотных летательных аппаратов, а также противовоздушной обороны.

"Сейчас у партнеров Украины есть понимание того, что именно сегодня ожидает от них Киев. Есть широкая карта к тому, что нужно сделать, и то, что у нас есть. И я доволен сегодняшней Ставкой", - добавил глава государства.

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