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Зеленский провел заседание Ставки: говорили о дальнобойных БПЛА, РЭБ и ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 26 февраля провел Ставку Верховного главнокомандующего, которая касалась сегодняшних вызовов.

Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Я проводил очень важную Ставку. У нас сегодня была серьезная военная Ставка, потому что есть много разных вызовов. И что бы ни было, какие бы отношения у нас с партнерами ни были, но системы противовоздушной обороны, дроны, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты, борьба с ними и производство своих - это также серьезная тематика", - отметил он.

По его словам, во время совещания были проанализированы вопросы дальнобойного вооружения, в частности беспилотных летательных аппаратов, а также противовоздушной обороны.

"Сейчас у партнеров Украины есть понимание того, что именно сегодня ожидает от них Киев. Есть широкая карта к тому, что нужно сделать, и то, что у нас есть. И я доволен сегодняшней Ставкой", - добавил глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20210) Ставка (125) война в Украине (3459)


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Топ комментарии
+7
Зеленське провело ставку!
По змісту це близьке до:
"Городнє опудало обробляє город"
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26.02.2025 16:03
+3
ставка ставкою, а от кацапи під санкціями щодня вже за 200 ішахєдів по нас шмаляють (півроку тому ледь до сотні дотягували)
при цьому із різними типами бч
за інші кр, балістику, бпла пі@арів вже й не згадую
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26.02.2025 16:04
+3
ці довбні ще раз результати аудиту із назвами та адресами суб'єктів оприлюднять - ракетної галузі взагалі вже фізично не буде
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26.02.2025 16:11
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Про ситуацію на Курщині говорили ?!
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26.02.2025 15:59 Ответить
Кому це цікаве?
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26.02.2025 16:01 Ответить
Всім ... мешканцям Сумщини вже точно
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26.02.2025 16:02 Ответить
Бубочка їм нічого не винен.
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26.02.2025 16:05 Ответить
Про далекобійний БПЛА Трембіта з 10 кг БЧ? Це потужно і не зламно.
Нажаль нас обстрілюють ракетами в яких бойова частина від 450 кг до 2000 кг. Наші аналогічниі ракети клован заблокував в серпні 2019. Головне завдання - зберігати комфорт і безпеку ворога.
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26.02.2025 16:00 Ответить
Зеленське провело ставку!
По змісту це близьке до:
"Городнє опудало обробляє город"
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26.02.2025 16:03 Ответить
ставка ставкою, а от кацапи під санкціями щодня вже за 200 ішахєдів по нас шмаляють (півроку тому ледь до сотні дотягували)
при цьому із різними типами бч
за інші кр, балістику, бпла пі@арів вже й не згадую
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26.02.2025 16:04 Ответить
За шість років "хуже не будет" країна не виробила жодної ракети. Жодної !!!
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26.02.2025 16:07 Ответить
ці довбні ще раз результати аудиту із назвами та адресами суб'єктів оприлюднять - ракетної галузі взагалі вже фізично не буде
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26.02.2025 16:11 Ответить
Вітчизна потребує героїв,а мама народила дураків.
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26.02.2025 16:08 Ответить
"...говорили про далекобійні БпЛА, РЕБ та ППО..." Джерело: https://censor.net/ua/n3538069

Ну хоч поговорили...
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26.02.2025 16:09 Ответить
Зеля ставить Ставку на Зеро!
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26.02.2025 16:16 Ответить
Йому личить жувати а не говорити
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26.02.2025 16:33 Ответить
 
 