Зеленский после визита в США может отправиться в Лондон
Президент Владимир Зеленский заявил, что после визита в США может отправиться в Лондон.
Об этом глава государства заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"После США, если я поеду, посмотрим, я планирую отправиться в Лондон сразу после этого, и там мы встретимся с европейцами у Кира Стармера", - сказал президент.
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Вашингтон на этой неделе, чтобы подписать соглашение по полезным ископаемым.
Зеленский заявил, что сейчас Украина и США работают над визитом в Вашингтон.
Топ комментарии
+4 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий26.02.2025 16:21
+2 ПП Уксусов
показать весь комментарий26.02.2025 16:19
+2 Дід Панас
показать весь комментарий26.02.2025 16:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тобто, Залужний має просто працювати послом України у СК, далі буде
Коли вже воно вирушить на ....?