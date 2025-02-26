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Зеленский после визита в США может отправиться в Лондон

Зеленский анонсировал свой визит в Лондон

Президент Владимир Зеленский заявил, что после визита в США может отправиться в Лондон.

Об этом глава государства заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"После США, если я поеду, посмотрим, я планирую отправиться в Лондон сразу после этого, и там мы встретимся с европейцами у Кира Стармера", - сказал президент.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Вашингтон на этой неделе, чтобы подписать соглашение по полезным ископаемым.

Зеленский заявил, что сейчас Украина и США работают над визитом в Вашингтон.

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Автор: 

Великобритания (4919) визит (3070) Зеленский Владимир (20210) Лондон (360)


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Топ комментарии
+4
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26.02.2025 16:21
+2
Знов Єрмакака стрибатиме на Залужного....
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26.02.2025 16:19
+2
Ну просто "Невловимий Джо" 🤠
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26.02.2025 16:19
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Пане Залізний Генерале, доля України у Ваших руках
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26.02.2025 16:16 Ответить
А що має зараз зробити Залужний?
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26.02.2025 16:21 Ответить
у Сполученому Королівстві наразі багато чого (а за усе залежить) від посла: прийом, зустрічі, комунікації, узгодження позицій, контакти, взаємини, остаточні домовленості, результати, фінанси, постачання озброєнь, узгодженні взаємодії по лінії розвідок... - увесь бекграунд
тобто, Залужний має просто працювати послом України у СК, далі буде
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26.02.2025 16:24 Ответить
Зє поїде з Гадюкіно до друзів.
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26.02.2025 16:35 Ответить
Знов Єрмакака стрибатиме на Залужного....
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26.02.2025 16:19 Ответить
Ну просто "Невловимий Джо" 🤠
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26.02.2025 16:19 Ответить
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26.02.2025 16:21 Ответить
Трампу - копалини, вкраїнчикам - смішні картинки
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26.02.2025 16:53 Ответить
зрадонька
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26.02.2025 16:55 Ответить
"...після візиту до США може вирушити у Лондон." Джерело: https://censor.net/ua/n3538076

Коли вже воно вирушить на ....?
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26.02.2025 16:24 Ответить
С туарегами надо встретится, не мы им а они нам должны (сойдут и полезные ископаемые).
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26.02.2025 16:29 Ответить
Растову абідна....
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26.02.2025 16:31 Ответить
На ПМЖ!?
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26.02.2025 16:37 Ответить
Здаси надра - то більше в Україну не вертайся.
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26.02.2025 16:39 Ответить
навсегда?
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26.02.2025 17:21 Ответить
 
 