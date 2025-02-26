Зеленский после визита в США может отправиться в Лондон

Президент Владимир Зеленский заявил, что после визита в США может отправиться в Лондон.

Об этом глава государства заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"После США, если я поеду, посмотрим, я планирую отправиться в Лондон сразу после этого, и там мы встретимся с европейцами у Кира Стармера", - сказал президент.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Вашингтон на этой неделе, чтобы подписать соглашение по полезным ископаемым.

Зеленский заявил, что сейчас Украина и США работают над визитом в Вашингтон.

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