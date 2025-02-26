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Макрон рассказал лидерам ЕС о своей встрече с Трампом

Макрон рассказал европейским коллегам о встрече с Трампом

В среду, 26 февраля, европейские лидеры провели видеоконференцию, во время которой президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о своей встрече с американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом глава Франции сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"После моих дискуссий с Дональдом Трампом в Вашингтоне и во время подготовки к саммиту 6 марта мы подтвердили нашу приверженность совместной работе над условиями для длительного и прочного мира в Украине и безопасности Европы", - заявил Макрон.

Инициировал видеоконференцию президент Европейского совета Антониу Кошта. В соцсети Х он написал, что информация от Макрона была "очень полезной" для подготовки саммита 6 марта, где, как ожидается, примут решение о поддержке Украины и усилении европейской обороны.

"Очень полезная (встреча, - ред.), чтобы подготовить наш специальный Европейский совет 6 марта, на котором мы примем решение о нашей поддержке Украины и укреплении европейской обороны",- написал Кошта.

Напомним, что 24 февраля Макрон прибыл в Белый дом, где встретился с Трампом.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон расскажет лидерам Евросоюза о его встрече с президентом США Дональдом Трампом.

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Автор: 

Евросоюз (17060) Трамп Дональд (5075) Макрон Эмманюэль (1295) Антониу Кошта (45)


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Топ комментарии
+2
Головне досягнення - зустріч тривала більше 10 хв.
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26.02.2025 17:34
+2
Важко уявити якими фарбами він описував ту доленосну зустріч)))
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26.02.2025 17:36
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Головне досягнення - зустріч тривала більше 10 хв.
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26.02.2025 17:34 Ответить
Після неї в раші бухали 10 годин. Що там було, знає тільки Макрон. Але трампа він охолодив, гладив його по колінах 10 хвилин і трамп замурликав Схоже не все так критично для України. А путіну капець
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26.02.2025 18:10 Ответить
Та шо там розповів. Тре зразу за мемуари сідати " як я розмовляв з трампом"...
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26.02.2025 17:34 Ответить
Важко уявити якими фарбами він описував ту доленосну зустріч)))
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26.02.2025 17:36 Ответить
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26.02.2025 17:37 Ответить
Примерно такими

26.02.2025 17:54
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26.02.2025 17:56 Ответить
Певно в промові головним словом було "ансамбль"))
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26.02.2025 17:39 Ответить
Така епічна підтримка передових свободолюбів, аж вуха пригинаються, і жодного Томагавка, що погасить ТЕС в упирячому підмосков'ї.
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26.02.2025 17:45 Ответить
"Он е@анутый, этот ваш Трамп" © Макрон
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26.02.2025 17:54 Ответить
Эх, Макроша, дитей у тебя нет и внуков.
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26.02.2025 17:57 Ответить
Було це так.Макрон виліз на стільця і одягнув капелюха Бонопарта)Я йому сказав,тобто Трампону,Жимапель Макрон,жисві французіш,жидор твій ансамбль дітей,порнозірок,промов,,)))
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26.02.2025 18:15 Ответить
Же нема шпа сі жюр...
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26.02.2025 18:38 Ответить
 
 