Макрон рассказал лидерам ЕС о своей встрече с Трампом

В среду, 26 февраля, европейские лидеры провели видеоконференцию, во время которой президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о своей встрече с американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом глава Франции сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"После моих дискуссий с Дональдом Трампом в Вашингтоне и во время подготовки к саммиту 6 марта мы подтвердили нашу приверженность совместной работе над условиями для длительного и прочного мира в Украине и безопасности Европы", - заявил Макрон.

Инициировал видеоконференцию президент Европейского совета Антониу Кошта. В соцсети Х он написал, что информация от Макрона была "очень полезной" для подготовки саммита 6 марта, где, как ожидается, примут решение о поддержке Украины и усилении европейской обороны.

"Очень полезная (встреча, - ред.), чтобы подготовить наш специальный Европейский совет 6 марта, на котором мы примем решение о нашей поддержке Украины и укреплении европейской обороны",- написал Кошта.

Напомним, что 24 февраля Макрон прибыл в Белый дом, где встретился с Трампом.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон расскажет лидерам Евросоюза о его встрече с президентом США Дональдом Трампом.

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