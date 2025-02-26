Справедливый и длительный мир в Украине невозможен без гарантий безопасности от НАТО, - Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что мир в Украине возможен только при условии предоставления Киеву гарантий безопасности, в частности в рамках НАТО.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на заявление Мелони после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Риме, информирует Цензор.НЕТ.

"Необходимо приложить усилия, чтобы заложить основы для справедливого и длительного мира в Украине, который наступит только тогда, когда Киеву будут предоставлены адекватные гарантии безопасности, чтобы убедиться, что это не произойдет снова, а европейские страны, которые чувствуют угрозу, смогут чувствовать себя в безопасности", - отметила Мелони.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы хотим вернуть мир в Украину и свободные и честные выборы, - спикер Джонсон

Итальянский премьер подчеркнула, что эти гарантии должны быть реализованы в рамках НАТО, поскольку она считает, что именно этот альянс является наиболее эффективным средством для обеспечения стабильного мира.

"Я всегда говорила и считаю, что эти гарантии безопасности должны быть реализованы в рамках Атлантического альянса, потому что я думаю, что это лучшие рамки для обеспечения мира, который не будет ни хрупким, ни временным, чтобы больше не было риска, что Европа может снова попасть в драму войны", - сказала Мелони.

Она также отметила, что альтернативные варианты обеспечения безопасности выглядят более сложными и менее эффективными.

"Другие решения, как я уже говорила, кажутся мне более сложными, и, откровенно говоря, менее эффективными", - подытожила она.

Читайте также: Прекращение огня не будет без гарантий безопасности для Украины, - Зеленский