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Новости Заявления о мире
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Справедливый и длительный мир в Украине невозможен без гарантий безопасности от НАТО, - Мелони

Мелоні

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что мир в Украине возможен только при условии предоставления Киеву гарантий безопасности, в частности в рамках НАТО.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на заявление Мелони после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Риме, информирует Цензор.НЕТ.

"Необходимо приложить усилия, чтобы заложить основы для справедливого и длительного мира в Украине, который наступит только тогда, когда Киеву будут предоставлены адекватные гарантии безопасности, чтобы убедиться, что это не произойдет снова, а европейские страны, которые чувствуют угрозу, смогут чувствовать себя в безопасности", - отметила Мелони.

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Итальянский премьер подчеркнула, что эти гарантии должны быть реализованы в рамках НАТО, поскольку она считает, что именно этот альянс является наиболее эффективным средством для обеспечения стабильного мира.

"Я всегда говорила и считаю, что эти гарантии безопасности должны быть реализованы в рамках Атлантического альянса, потому что я думаю, что это лучшие рамки для обеспечения мира, который не будет ни хрупким, ни временным, чтобы больше не было риска, что Европа может снова попасть в драму войны", - сказала Мелони.

Она также отметила, что альтернативные варианты обеспечения безопасности выглядят более сложными и менее эффективными.

"Другие решения, как я уже говорила, кажутся мне более сложными, и, откровенно говоря, менее эффективными", - подытожила она.

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Автор: 

НАТО (9948) Джорджа Мелони (104) война в Украине (3459) гарантии безопасности (112)


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Топ комментарии
+3
І все.... І так три роки. Порожні обіцянки.
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26.02.2025 18:09
+2
ну от і переконайте свого друга рудого донні, що Україна в НАТО це значно краще, аніж Україна не в НАТО, проте з власною ядерною зброєю
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26.02.2025 18:08
+2
Дивиться як би Україна не була би першою країною яка б узнала(?) чого в справді варті гарантії НАТО чи саме НАТО. Я ще сподіваюсь що це буде Польща
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26.02.2025 18:12
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І?
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26.02.2025 18:05 Ответить
І все.... І так три роки. Порожні обіцянки.
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26.02.2025 18:09 Ответить
ну от і переконайте свого друга рудого донні, що Україна в НАТО це значно краще, аніж Україна не в НАТО, проте з власною ядерною зброєю
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26.02.2025 18:08 Ответить
А про ядерную зброю нiхто i не говорить.
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26.02.2025 20:11 Ответить
Дивиться як би Україна не була би першою країною яка б узнала(?) чого в справді варті гарантії НАТО чи саме НАТО. Я ще сподіваюсь що це буде Польща
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26.02.2025 18:12 Ответить
Стурбованiсть де?
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26.02.2025 18:16 Ответить
Розумні слова.
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26.02.2025 18:27 Ответить
Дуже правильні слова панІ Джорджа. І саме на часі.
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26.02.2025 18:37 Ответить
Фашистка😡
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26.02.2025 19:07 Ответить
То в чому проблема, гарантуйте
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26.02.2025 19:37 Ответить
 
 