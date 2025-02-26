Кротевич завершает службу и покидает должность начальника штаба бригады "Азов"
Подполковник Богдан "Тавр" Кротевич завершает службу и покидает должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.
Как отмечается, Кротевич стал частью "Азова" в 2014 году и прошел путь от пехотинца до командира взвода. Участвовал в ключевых боевых операциях АТО/ООС, прилагал усилия для развития подразделения. В 2021 году возглавил штаб "Азова".
После начала полномасштабного вторжения "Тавр" принимал участие в управлении обороной Мариуполя.
После возвращения из плена в сентябре 2022 года, Кротевич начал восстановление боеспособности подразделения и его масштабирование до 12-й бригады "Азов". Координировал действия бригады в боях на Запорожском направлении, во время летнего контрнаступления 2023 года.
Вернувшись к выполнению обязанностей начальника штаба бригады, "Тавр" прилагал значительные усилия для обеспечения успешной обороны и контрнаступательных действий "Азова" на Кременском и Торецком направлениях.
Пожалуйста, подождите...
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а хтось відсиджується в штабах
інваліди з народу -ухилянта не можуть звільнитися і не мають гроші на лікування ;
А якісь "герої" в пікселі між барбершопом та міськрадою встигають роздавати інтерв'ю
вихід в гнилого народу ухилянта лише або ногами вперед ,інвалідом або СЗЧ;
А офіцери- генерали звільняються в результаті ВЛК,
Добре що в цього гнилого народішки є такі генерали та тік-ток офіцери, мєнти і прокурори - що встали в черги 2022 і саме головне ЗЕ і його помічники, що особисто відбивали штурм Києва - а то б без них пропав б під бурятами йей гнилий народішко ....
Тобі инфантилу пояснювати як дитині? Ти ні вуха не рила не січеш як влаштована армія. Те що є бойові бригади, а є не бойові, 75% тих хто носить піксель не була і не буде на фронті. В контексті бойових бригад - це так само як і на будівництві є прораб який носе чисту робі, а є різнороб який носить брудну робу. І різнороб не може бути прорабом поки не отримає відповідну кваліфікацію. Доярка не може керувати країною (як вважали при Совках). І ті хто в штабах не повинні бути в окопах. Так влаштована армія, так влаштовані ВСІ армії світу.
встали в черги 2022
Це не про тебе і не про більшість. Ті що стали це нація. І та нація була зраджена не тільки владою але й власним суспільством.
Це ти про комбатів ЛЯшка і Федоренка?))) Яка в них кваліфікація в обох ? Пиндіти по телевізору ? Чи вони військові академії позакінчували ? І ще купа таких "прорабів" . Як і в цивільному будівництві - купа дурнів - які звуться прорабами , після яких потрібно перероблювати ...
Це не про тебе і не про більшість. Ті що стали це нація. І та нація була зраджена не тільки владою але й власним суспільством.
Нація зраджена суспільством - це щось на кшталт - армія - зраджена військом . Недаремне кажуть - хаос на папері - хаос в думках. Інфантили - це ті ,які перекладають відповідальність на інших - і не задають собі питання :
Де ділися черги 2022?
і чому така корупція і несправедливість як в армії та країні?
чому як в армії так і в країні людей перетворють в рабів?
чому не воюють силовики - та чиновники - які давали присягу?
Доки люди ,як в пікселі так і на цивілці - не почнуть собі задавати ці питання - доти не буде ніяких змін на краще .
Нація не зраджена - вона несе відповідальність за свій вибір 2019 , про,що розумні поперджали ,ще перед виборами. Якби люди нас слухали - то не було б цієї війни
Суспільство тобі винне, яке всім тебе забезпечило.
А ти дупу зеленим кацапам лижеш за його гроші та ласку.
"Е. Гемінґвей казав : « Світ ламає всіх, і багато хто стає після цього міцнішими на зламах. Але тих хто не ламається, він убиває.», - на що я б відповів- « А наш обовʼязок лише кинути йому виклик і перемогти, як би складно не було ».
Будьте впертими"
(с) Кротевич
"Бюро додало, що до справи приєднали звернення керівника штабу бригади «Азов» Нацгвардії Богдана Кротевича, який раніше https://www.radiosvoboda.org/a/%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96/33007298.html подав заяву у ДБР із проханням розслідувати дії генерала ЗСУ. Військові звинувачують його у втраті територій і тисяч життів солдатів. Раніше із подібними звинуваченнями https://www.radiosvoboda.org/a/%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96/33007298.html виступила депутатка Мар'яна Безугла. Содоль публічно на ці звинувачення не реагував."
безмозгла - рупор дерьмака ..і ці фото дерьмака з кротевичем..
ніколи б влада не відкрила справи проти генералів якби це було їй невигідно ..погано тхне історія.
влада показово "зливає" декількох генералів.. і побачите нічого з ними не буде )) - вистава.
Коил питання він між засіданнями Київської міськради (діючий депутат ) , барбершопом і зйомками відосіків - командувати встигає ?? І яка якість такого "командування"?
Взяли за сраку по опешній афері з фінансуванням станції і тепер звездить як Троцький, або як Упортніков, 24/7 - "бидло має священне право здохнути за еліту та короля".
Але враховуючи, що наслідки його полону були такі важкі, що він не зміг займати посаду в штабі, думаю цілком правильно і логічно, в подальшому звільнити його від можливої політичної кар'єри, і не голосувати ні за нього, ні за політсилу, що набере собі таких от героїв війни. Дамо людині відпочити від всього того, що він пережив.
Вилізла з кущів - потім там і пропала. Може попутала де фронт.
Каже, що воює. Після її виступу думка одна - краще б тебе не долучали до держ устрою.
24 лютого,в третю річницю вторгнення,генерала показово вели на суд,зірвавши погони і шеврони,як злочинця,в супроводі конвою з собаками,та без доказів вини.
Бють по мотивації вищих офіцерів під аконпономент суперпатріотичної риторики найвеличнішого.
А чи глуздо доносити на генерала,а потім йти з армії,
Там є свій зв'язок.
Хоча,там нема нічого особливого:працює на розкол націоналізму.Тягнибок взяв його у свій список і програв вибори,що й було передбачувано.
AZOVu-Povaga !✊🇺🇦