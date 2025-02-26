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Кротевич завершает службу и покидает должность начальника штаба бригады "Азов"

Подполковник Богдан "Тавр" Кротевич завершает службу и покидает должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

начштаба Азова Кротевич

Как отмечается, Кротевич стал частью "Азова" в 2014 году и прошел путь от пехотинца до командира взвода. Участвовал в ключевых боевых операциях АТО/ООС, прилагал усилия для развития подразделения. В 2021 году возглавил штаб "Азова".

После начала полномасштабного вторжения "Тавр" принимал участие в управлении обороной Мариуполя.

После возвращения из плена в сентябре 2022 года, Кротевич начал восстановление боеспособности подразделения и его масштабирование до 12-й бригады "Азов". Координировал действия бригады в боях на Запорожском направлении, во время летнего контрнаступления 2023 года.

Вернувшись к выполнению обязанностей начальника штаба бригады, "Тавр" прилагал значительные усилия для обеспечения успешной обороны и контрнаступательных действий "Азова" на Кременском и Торецком направлениях.

Читайте также: Что бы ни говорили иностранные политики, последнее слово - за фронтом, - командир "Азова" Прокопенко

Автор: 

Национальная гвардия (2106) Азов (790)


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Топ комментарии
+45
Само ти секта. Боневтіка Османського.
Покажи критику Кротевича в бік єрмака і Зеленського.
Він вже перебанив половину українських користувачів твіттера за коменти про свого дружка.

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26.02.2025 18:21
+27
Хто? З верховним і Єрмаком вони лєпщі друзі.
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26.02.2025 18:11
+26
Да. Явный кандидат в будущую условную "партию военных и патриотов" имени их величества Степлера в гимнастерке. Поэтому и оставляет службу когда в воздухе явно запахло выборами.
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26.02.2025 18:43
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"Гнилий -народ -ухилянт " гине тисячами в окопах ;

а хтось відсиджується в штабах


інваліди з народу -ухилянта не можуть звільнитися і не мають гроші на лікування ;

 А якісь "герої" в пікселі між барбершопом та міськрадою встигають роздавати інтерв'ю


вихід в гнилого народу ухилянта лише або ногами вперед ,інвалідом або СЗЧ;

А офіцери- генерали звільняються в результаті ВЛК,

 Добре що в цього гнилого народішки є такі генерали та тік-ток офіцери, мєнти і прокурори - що встали в черги 2022 і саме головне ЗЕ і його помічники, що особисто відбивали штурм Києва - а то б без них пропав б під бурятами йей гнилий народішко ....
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26.02.2025 19:02 Ответить
хтось відсиджується в штабах

Тобі инфантилу пояснювати як дитині? Ти ні вуха не рила не січеш як влаштована армія. Те що є бойові бригади, а є не бойові, 75% тих хто носить піксель не була і не буде на фронті. В контексті бойових бригад - це так само як і на будівництві є прораб який носе чисту робі, а є різнороб який носить брудну робу. І різнороб не може бути прорабом поки не отримає відповідну кваліфікацію. Доярка не може керувати країною (як вважали при Совках). І ті хто в штабах не повинні бути в окопах. Так влаштована армія, так влаштовані ВСІ армії світу.

встали в черги 2022

Це не про тебе і не про більшість. Ті що стали це нація. І та нація була зраджена не тільки владою але й власним суспільством.
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26.02.2025 19:53 Ответить
І різнороб не може бути прорабом поки не отримає відповідну кваліфікацію.

Це ти про комбатів ЛЯшка і Федоренка?))) Яка в них кваліфікація в обох ? Пиндіти по телевізору ? Чи вони військові академії позакінчували ? І ще купа таких "прорабів" . Як і в цивільному будівництві - купа дурнів - які звуться прорабами , після яких потрібно перероблювати ...

Це не про тебе і не про більшість. Ті що стали це нація. І та нація була зраджена не тільки владою але й власним суспільством.

Нація зраджена суспільством - це щось на кшталт - армія - зраджена військом . Недаремне кажуть - хаос на папері - хаос в думках. Інфантили - це ті ,які перекладають відповідальність на інших - і не задають собі питання :

Де ділися черги 2022?

і чому така корупція і несправедливість як в армії та країні?

чому як в армії так і в країні людей перетворють в рабів?

чому не воюють силовики - та чиновники - які давали присягу?

Доки люди ,як в пікселі так і на цивілці - не почнуть собі задавати ці питання - доти не буде ніяких змін на краще .

Нація не зраджена - вона несе відповідальність за свій вибір 2019 , про,що розумні поперджали ,ще перед виборами. Якби люди нас слухали - то не було б цієї війни
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26.02.2025 22:06 Ответить
Не *****, зелений упортніков.

Суспільство тобі винне, яке всім тебе забезпечило.

А ти дупу зеленим кацапам лижеш за його гроші та ласку.
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27.02.2025 07:22 Ответить
Тебе теж скоро вилікують)
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27.02.2025 21:13 Ответить
А це не з його подачі відкрили кримінальні справи проти генералів?
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26.02.2025 18:47 Ответить
Ось,тому боїться залишатись.
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26.02.2025 18:51 Ответить
а як же так ?

"Е. Гемінґвей казав : « Світ ламає всіх, і багато хто стає після цього міцнішими на зламах. Але тих хто не ламається, він убиває.», - на що я б відповів- « А наш обовʼязок лише кинути йому виклик і перемогти, як би складно не було ».

Будьте впертими"

(с) Кротевич

"Бюро додало, що до справи приєднали звернення керівника штабу бригади «Азов» Нацгвардії Богдана Кротевича, який раніше https://www.radiosvoboda.org/a/%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96/33007298.html подав заяву у ДБР із проханням розслідувати дії генерала ЗСУ. Військові звинувачують його у втраті територій і тисяч життів солдатів. Раніше із подібними звинуваченнями https://www.radiosvoboda.org/a/%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96/33007298.html виступила депутатка Мар'яна Безугла. Содоль публічно на ці звинувачення не реагував."

безмозгла - рупор дерьмака ..і ці фото дерьмака з кротевичем..

ніколи б влада не відкрила справи проти генералів якби це було їй невигідно ..погано тхне історія.

влада показово "зливає" декількох генералів.. і побачите нічого з ними не буде )) - вистава.
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26.02.2025 18:55 Ответить
А підполковником то він як став? Дослужившись до командира взводу? Раніше якось вчились на це, академії закінчували....... А зараз якось усе простіше. Покомандував ротою в Айдарі - і ти всесвітньо відомий військо-політичний експерт Є. Дикий, ходиш кожен ранок на Радіо- Ера потриндіти, покомандував взводом в Азові, і ти вже підполковник.
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26.02.2025 18:51 Ответить
ув.Александр-кто же не дает Вам пойти в Азов.сначала рядовым.потом-комвзвода-роты.а там,гляди,и начштаба станете.ведь так все просто-сплошная шара..
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26.02.2025 19:01 Ответить
За Билецкого просветить не хотите?Сразу подполковника милиции получил(как Кива) с щедрой руки Авакова.Хотя ни армии ни в милиции не служил аж никак.
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26.02.2025 20:20 Ответить
Мабуть як заохочення. Он, Ляшко наче батальоном командує в званні лейтенанта. А на рахунок Дикого згоден, це трешак
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26.02.2025 19:02 Ответить
Он камандір "Ахіллеса " - Федоренко - випускник мєнтовської академії - за які бойові заслуги став командиром батальйону ?
Коил питання він між засіданнями Київської міськради (діючий депутат ) , барбершопом і зйомками відосіків - командувати встигає ?? І яка якість такого "командування"?
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26.02.2025 19:06 Ответить
Дикий крім як у пінгвінзагоні ніде не служив.

Взяли за сраку по опешній афері з фінансуванням станції і тепер звездить як Троцький, або як Упортніков, 24/7 - "бидло має священне право здохнути за еліту та короля".
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27.02.2025 07:26 Ответить
це що за срачь у бік БОЙОВОГО ОФІЦЕРА???? зовсім совість втратили?
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26.02.2025 18:56 Ответить
Хотів би помилятись, але багатьох ще неприємно здивують вчинки і заяваи (а-ля безугла) тих самих бойових офіцерів
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26.02.2025 19:40 Ответить
Скорше всього будуть його розкручувати для заходу у владу.Це відповідь офісу президента народу україни-Ви хотіли військових?-Ви будете їх мати,але тих кого ми Дозволимо.Ще пінчук Тайру направить.А від волонтерів буде Притула.
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26.02.2025 19:03 Ответить
Знаєте, як людина що була в полоні він має повне право звільнитись з рядів ЗСУ. І правове і моральне право. І критикувати за це не варто.
Але враховуючи, що наслідки його полону були такі важкі, що він не зміг займати посаду в штабі, думаю цілком правильно і логічно, в подальшому звільнити його від можливої політичної кар'єри, і не голосувати ні за нього, ні за політсилу, що набере собі таких от героїв війни. Дамо людині відпочити від всього того, що він пережив.
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26.02.2025 19:09 Ответить
питання не по темі, але може хто знає та підкаже що зараз з Героем України депутатом Верховної Ради 8-го скликання Н. Савченко? а то со знайомим діскусія вийшла, а ми такі не необізнані, що навіть десь соромно
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26.02.2025 19:21 Ответить
Кажуть, бачили її з автоматом в хлам п'янючу на трасі між Житомиром та Бердичевом.
Вилізла з кущів - потім там і пропала. Може попутала де фронт.
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26.02.2025 20:06 Ответить
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26.02.2025 20:32 Ответить
Була у Гайдая на інтерв'ю.(40 хвилин на посаді президента)
Каже, що воює. Після її виступу думка одна - краще б тебе не долучали до держ устрою.
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26.02.2025 23:35 Ответить
Воює.
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27.02.2025 07:07 Ответить
Дивуюсь деяким дописувачам. Коли людина воювала, тоді він був "герой, молодець". А як тільки написали, що йде з посади, то відразу став чи не зрадником. Та подякувати людині треба, а не брудом обливати до міста чи ні, згадуючи то Ермака, то Зеленського.
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26.02.2025 19:49 Ответить
Арешт генералів з його участю.
24 лютого,в третю річницю вторгнення,генерала показово вели на суд,зірвавши погони і шеврони,як злочинця,в супроводі конвою з собаками,та без доказів вини.
Бють по мотивації вищих офіцерів під аконпономент суперпатріотичної риторики найвеличнішого.
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26.02.2025 20:02 Ответить
Розкажіть про мотивацію рідним тих, хто загинув з вини безглуздих дій генералів.
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26.02.2025 20:31 Ответить
В чому були вони безглузді... в генерала,на якого наклепав штабіст?
А чи глуздо доносити на генерала,а потім йти з армії,
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26.02.2025 21:46 Ответить
Эслі такіє звьозди зажигаюцца. значит ето кому-нібудь нужно...
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26.02.2025 20:25 Ответить
Дивне діло,його командир Прокопенко (Редіс) йде командиром корпусу,а начштабу демобілізується в 30 років....Можна подумати,що 6 командирів Азову отримали квартири за свій полон і їх демобілізують в нагороду за полон (а інша 1000 азовців хай гине в полоні?). А чи не з"являться ці 6 командирів у першій десятці нової партії,наприклад "Слуги Народу-Азов"? Де на 11 місці буде Єрмак,12 Татаров,13 Верещук і т.д.?
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26.02.2025 20:21 Ответить
В свій час,нацжони під керуванням берлецького,гонились за Порохом по всій країні,прокладаючи шлях слузі до вершини.
Там є свій зв'язок.
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26.02.2025 21:55 Ответить
Білецького, йому дали найкраще озброєну 3 бригаду і всі 3 роки її піарять,хто-за,може й заслужено... Білецький призначений командувати одним з корпусів...
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26.02.2025 21:59 Ответить
білецький в інтервью - Мы, социал-националисты, имеем совершенно другой в этом плане взгляд. Во-первых, геополитически, расово мы понимаем, что сепарация от России, разделение, - идиотизм. Потому что наша идея - это мощная, проукраинская, с центром в Киеве конфедерация. Источник: https://censor.net/ru/b1103294 щось геть в нас погано з истинньіми укрАинским националистами
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26.02.2025 22:29 Ответить
Ось, так,щоби ніхто не вирозумівся.
Хоча,там нема нічого особливого:працює на розкол націоналізму.Тягнибок взяв його у свій список і програв вибори,що й було передбачувано.
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26.02.2025 23:58 Ответить
от за що і кажу, що ці кольоровані та пропіарені націоналісти, в вишитих піксєлях, з марафону, якось не дуже націоналістами виглядають, якими вони себе позиціонірують, коли придивитися. не паранойя, - спостерігання та фіксація
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27.02.2025 00:19 Ответить
успокойтесь.где то мелькнуло,что начштаба заинтересовались разведки ДРУЖЕСТВЕННЫХ стран.ДРУЖЕСТВЕННЫХ
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26.02.2025 22:58 Ответить
Никто не знает причины, может человек идет на другую должность, может в другое ведомство, может он тяжело заболел, может быть все что угодно, но уже высрались на него все кому не лень здесь. (((
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26.02.2025 23:41 Ответить
Нехай іде,але він автор доносів на вищих офіцерів,яких поарештували,хоч доказів вини не було.Боїться реально військових,адже генералів зняли з фронту,щоб провести по кругу пекла
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27.02.2025 00:04 Ответить
барбер на марахон
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27.02.2025 00:05 Ответить
ОПешні підкацапники використали Кротевича (як у 23-му) Маркуса - и виперли. Вони так роблять з усіма вже 6 років.
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27.02.2025 07:11 Ответить
ПОживемо - побачимо...хто людина , а хто кріт єрмачий...
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27.02.2025 07:34 Ответить
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27.02.2025 15:28 Ответить
Treba po4ekat' INFO pro pri4inu ! A ne kritikuvat' odrazu !
AZOVu-Povaga !✊🇺🇦
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27.02.2025 09:15 Ответить
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