Кротевич завершает службу и покидает должность начальника штаба бригады "Азов"

Подполковник Богдан "Тавр" Кротевич завершает службу и покидает должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

Как отмечается, Кротевич стал частью "Азова" в 2014 году и прошел путь от пехотинца до командира взвода. Участвовал в ключевых боевых операциях АТО/ООС, прилагал усилия для развития подразделения. В 2021 году возглавил штаб "Азова".

После начала полномасштабного вторжения "Тавр" принимал участие в управлении обороной Мариуполя.

После возвращения из плена в сентябре 2022 года, Кротевич начал восстановление боеспособности подразделения и его масштабирование до 12-й бригады "Азов". Координировал действия бригады в боях на Запорожском направлении, во время летнего контрнаступления 2023 года.

Вернувшись к выполнению обязанностей начальника штаба бригады, "Тавр" прилагал значительные усилия для обеспечения успешной обороны и контрнаступательных действий "Азова" на Кременском и Торецком направлениях.

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