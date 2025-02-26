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Военные, ушедшие в СОЧ, могут вернуться на службу по упрощенному алгоритму до 1 марта, - Минобороны

До 1 марта можно вернуться на службу с ВЗЧ по упрощенному алгоритму

Военные, которые самовольно оставили воинскую часть до 29 ноября 2024 года, имеют время до 1 марта для возвращения на службу по упрощенному алгоритму. Тогда все выплаты и социальные гарантии будут восстановлены за 72 часа, а военный сможет перевестись через "Армия+" в другое подразделение по рекомендательному письму.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что военные, которые осуществили СОЧ до 29 ноября, могут вернуться на службу до 1 марта 2025 года по упрощенному алгоритму и восстановиться на службе уже в течение трех дней.

Для этого нужно предпринять следующие шаги:

  • Подать рапорт в "Армия+" на возвращение на службу после СОЧ;
  • За 24 часа прибыть в ближайший отдел Военной службы правопорядка;
  • Получить консультацию на месте и безопасно добраться до батальона резерва;
  • За 72 часа восстановиться на службе и вернуть социальные гарантии и денежные выплаты;
  • Подать еще раз рапорт в "Армия+", но теперь уже на Смену места службы, прикрепив рекомендательное письмо от части, куда есть желание попасть;
  • За 72 часа получить согласование и готовиться к отъезду в новую часть.

В Минобороны добавили, что после 1 марта тоже можно вернуться на службу, однако уже не по этому упрощенному алгоритму через "Армия+".

В таком случае восстановление на службе может занять несколько месяцев. И до этого момента денежное обеспечение и другие гарантии не возвращаются.

Читайте также: За неделю Минобороны получило более 300 рапортов на возвращение из СОЧ через "Армия+"

Автор: 

Минобороны (9285) военнослужащие (6096) СОЧ (67)


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Топ комментарии
+6
Обоснуй, чому тебе не слід вважати сциклом?
Ти ж навіть не дійшов туди, звідки деякі апріорі сцикуни тікають.
Зате все знаєш за нуль зі слів сусіда.
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26.02.2025 20:55
+4
передай своїм сусідам ротним, що тебе назвав сциклом гол. сержант штурмової роти.
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26.02.2025 21:01
+3
Як не банально, але тут не все так однозначно...
Один втік - бо сцикло апріорі, а інший - бо пів року був на нулі і в нього їде криша (слова сусіда)...
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26.02.2025 20:50
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як не банально, але тут не все так однозначно...
Один втік - бо сцикло апріорі, а інший - бо пів року був на нулі і в нього їде криша (слова сусіда)...
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26.02.2025 20:50 Ответить
Обоснуй, чому тебе не слід вважати сциклом?
Ти ж навіть не дійшов туди, звідки деякі апріорі сцикуни тікають.
Зате все знаєш за нуль зі слів сусіда.
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26.02.2025 20:55 Ответить
У мене там двоє - командири рот...
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26.02.2025 20:58 Ответить
передай своїм сусідам ротним, що тебе назвав сциклом гол. сержант штурмової роти.
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26.02.2025 21:01 Ответить
Скільки у тебе з роти пішли в СЗЧ і що ти штурмував ?
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26.02.2025 21:06 Ответить
У Міноборони додали, що після 1 березня теж можна повернутись на службу,
Джерело: https://censor.net/ua/n3538149...
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26.02.2025 21:20 Ответить
Повернення не припиняє карну справу порушену за СЗЧ і це юридичний факт
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26.02.2025 21:22 Ответить
Проце якраз і замовчують.Ту в чому наголос що 1 березня спрощена система і тебе ставлять в штат з виплатами але самому потрібно закривати кримінальну справу.Ба більше поверненя в частину може призвести попадання сразу на нуль.А от після 1 березня повернення в частину відкладається спочатку закриття кримінальної справи а лише потім повернення в частину.І тут питання так що краще?
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26.02.2025 21:27 Ответить
Не грати , з державою , в азартні ігри - правило для всіх часів , при будь якій владі ...
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26.02.2025 21:55 Ответить
"Подати рапорт в Армія+ ;
За 24 години прибути до ВСП;
Отримати консультацію та дістатись до батальйону;
За 72 години поновитись на службі;" - до 31 лютого можна навіть встигнути, не говорячи вже про термін до 1 березня!
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26.02.2025 21:35 Ответить
31 лютого небуває 🤪
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26.02.2025 21:47 Ответить
🤪🤪🤪
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26.02.2025 21:55 Ответить
Ну есть знакомый. пошёл в сзч. на месяц. успел отлежаться, набухаться и по бабам походить. через месяц вернулся в свою часть - никаких проблем. даже не отметили что в сзч был
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26.02.2025 21:38 Ответить
Щас только так и можно в отпуск попасть)
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26.02.2025 22:34 Ответить
***. у мене 1 квітня ротація. Коли мені можна буде повернутися, бо я не хочу в ППД. Там дурдом із зошитами і заліками
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27.02.2025 00:07 Ответить
Мене запевнили, що нам як ветеранам, дадуть 5 років умовно з виплатою збитків.
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27.02.2025 08:11 Ответить
кому виплачувати? оркам чи США? І 5 років умовно, строгого чи колонія?
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27.02.2025 08:37 Ответить
"військові частини", "мін. оборони", "тцк" - не створени распорядчими актами, займаються господарчею діяльністю.
Після 2000 р. військові частини стали "хоз. суб'єктами ", отримали коди ЄРДПОУ , "командири" перетворилися в "керівників" (цивільна особа), "Статут " -став вторинним - первинними стал "КЗОТ"- (кодекс о трудє)..
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27.02.2025 01:51 Ответить
Практика показує, що краще нових набрати, ніж з новими панькатися.
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27.02.2025 08:09 Ответить
 
 