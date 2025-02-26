Военные, ушедшие в СОЧ, могут вернуться на службу по упрощенному алгоритму до 1 марта, - Минобороны
Военные, которые самовольно оставили воинскую часть до 29 ноября 2024 года, имеют время до 1 марта для возвращения на службу по упрощенному алгоритму. Тогда все выплаты и социальные гарантии будут восстановлены за 72 часа, а военный сможет перевестись через "Армия+" в другое подразделение по рекомендательному письму.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.
В ведомстве отметили, что военные, которые осуществили СОЧ до 29 ноября, могут вернуться на службу до 1 марта 2025 года по упрощенному алгоритму и восстановиться на службе уже в течение трех дней.
Для этого нужно предпринять следующие шаги:
- Подать рапорт в "Армия+" на возвращение на службу после СОЧ;
- За 24 часа прибыть в ближайший отдел Военной службы правопорядка;
- Получить консультацию на месте и безопасно добраться до батальона резерва;
- За 72 часа восстановиться на службе и вернуть социальные гарантии и денежные выплаты;
- Подать еще раз рапорт в "Армия+", но теперь уже на Смену места службы, прикрепив рекомендательное письмо от части, куда есть желание попасть;
- За 72 часа получить согласование и готовиться к отъезду в новую часть.
В Минобороны добавили, что после 1 марта тоже можно вернуться на службу, однако уже не по этому упрощенному алгоритму через "Армия+".
В таком случае восстановление на службе может занять несколько месяцев. И до этого момента денежное обеспечение и другие гарантии не возвращаются.
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Один втік - бо сцикло апріорі, а інший - бо пів року був на нулі і в нього їде криша (слова сусіда)...
Ти ж навіть не дійшов туди, звідки деякі апріорі сцикуни тікають.
Зате все знаєш за нуль зі слів сусіда.
Джерело: https://censor.net/ua/n3538149...
За 24 години прибути до ВСП;
Отримати консультацію та дістатись до батальйону;
За 72 години поновитись на службі;" - до 31 лютого можна навіть встигнути, не говорячи вже про термін до 1 березня!
Після 2000 р. військові частини стали "хоз. суб'єктами ", отримали коди ЄРДПОУ , "командири" перетворилися в "керівників" (цивільна особа), "Статут " -став вторинним - первинними стал "КЗОТ"- (кодекс о трудє)..