Военные, ушедшие в СОЧ, могут вернуться на службу по упрощенному алгоритму до 1 марта, - Минобороны

Военные, которые самовольно оставили воинскую часть до 29 ноября 2024 года, имеют время до 1 марта для возвращения на службу по упрощенному алгоритму. Тогда все выплаты и социальные гарантии будут восстановлены за 72 часа, а военный сможет перевестись через "Армия+" в другое подразделение по рекомендательному письму.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что военные, которые осуществили СОЧ до 29 ноября, могут вернуться на службу до 1 марта 2025 года по упрощенному алгоритму и восстановиться на службе уже в течение трех дней.

Для этого нужно предпринять следующие шаги:

Подать рапорт в "Армия+" на возвращение на службу после СОЧ;

За 24 часа прибыть в ближайший отдел Военной службы правопорядка;

Получить консультацию на месте и безопасно добраться до батальона резерва;

За 72 часа восстановиться на службе и вернуть социальные гарантии и денежные выплаты;

Подать еще раз рапорт в "Армия+", но теперь уже на Смену места службы, прикрепив рекомендательное письмо от части, куда есть желание попасть;

За 72 часа получить согласование и готовиться к отъезду в новую часть.

В Минобороны добавили, что после 1 марта тоже можно вернуться на службу, однако уже не по этому упрощенному алгоритму через "Армия+".

В таком случае восстановление на службе может занять несколько месяцев. И до этого момента денежное обеспечение и другие гарантии не возвращаются.

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