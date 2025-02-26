Воины 60-й ОМБр уничтожают пехоту противника, которая малыми группами пытается добраться до наших позиций. ВИДЕО
Украинские воины 60-й отдельной механизированной бригады уничтожают пехоту противника, которая малыми группами пытается добраться до наших позиций.
Об этом сообщили и опубликовали соответствующее видео в телеграм-канале бригады, передает Цензор.НЕТ.
"Наблюдаем у одних оккупантов предсмертные монологи, а у других молчаливые взгляды в небо - это им уже не поможет. Единственный шанс выжить - убираться с нашей земли", - сообщили бойцы.
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Цікаво до чого це б🤔🤔🤔.