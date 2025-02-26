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Новости Война
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Воины 60-й ОМБр уничтожают пехоту противника, которая малыми группами пытается добраться до наших позиций. ВИДЕО

Украинские воины 60-й отдельной механизированной бригады уничтожают пехоту противника, которая малыми группами пытается добраться до наших позиций.

Об этом сообщили и опубликовали соответствующее видео в телеграм-канале бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Наблюдаем у одних оккупантов предсмертные монологи, а у других молчаливые взгляды в небо - это им уже не поможет. Единственный шанс выжить - убираться с нашей земли", - сообщили бойцы.

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Автор: 

армия РФ (19035) война (1364) ликвидация (3472) 60 ОМБр (24)


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Омбудсмен рф Тетяна Москалькова повідомила, що веде діалог з українським колегою про евакуацію мирних громадян із зайнятої ЗСУ території Курської області, - росЗМІ.

Цікаво до чого це б🤔🤔🤔.
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26.02.2025 21:58 Ответить
щоб через Білорусь не возити...
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26.02.2025 22:05 Ответить
Та хз, цілу зиму не хвилювалися, а тут ... Щоб не гепнули чимось самі по курську
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26.02.2025 22:09 Ответить
Бо там є військовозобов'язані та молоді жінки для народження майбутніх військовозобов'язаних
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26.02.2025 22:23 Ответить
гарна робота))
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27.02.2025 02:37 Ответить
 
 