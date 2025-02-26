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Новости Видео Война
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Нацгвардеец из бригады "Рубеж" самостоятельно штурмовал блиндаж и взял в плен 6 российских солдат. ВИДЕО

Боец 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж" один пошел в атаку и штурмовал вражеский блиндаж, где находилась группа российских пехотинцев.

Украинский воин требовал от оккупантов сдаться, и те, не выдержав психологического давления, бросили оружие и вышли из укрытия. Как выяснилось, в плен попали шесть российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Хотел иметь паспорт РФ, однако вместо этого был ранен и избит российским командиром: история наемника из Кыргызстана. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19035) война (1364) плен (2594)


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Топ комментарии
+44
це вам не якут-**** який вбив пораненого військового ЗСУ! оце настоящий козак!
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26.02.2025 20:22
+33
Ну просто красавчик, настоящий казак .
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26.02.2025 20:22
+27
Ось ГЕРОЙ України !!! А не усілякі кірпи, бойки та інші софії ротару.
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26.02.2025 20:26
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це вам не якут-**** який вбив пораненого військового ЗСУ! оце настоящий козак!
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26.02.2025 20:22 Ответить
Грамоту дадуть...
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27.02.2025 10:11 Ответить
Ну просто красавчик, настоящий казак .
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26.02.2025 20:22 Ответить
Перепрошую... але в Україні ніколи не було "казаков", а завжди були козаки.
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27.02.2025 01:32 Ответить
підарок, кізяки це у вас на болотах, а в Україні козаки.
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27.02.2025 07:47 Ответить
Ну точно Бетмен.
А по справді то на відзнаку Героя іде як сметана до борщу.
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26.02.2025 20:23 Ответить
Как не гордиться такими воинами, они достойные потомки наших дедов и отцов, слава вам!

Настоящий Герой Украины!
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26.02.2025 20:25 Ответить
== Как не гордиться такими воинами ==
Якщо пишаєшся, то будь ласка, з поваги до них, - пиши українською.
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27.02.2025 01:34 Ответить
міхрютка ти своїх дідоф на палці носиш.
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27.02.2025 07:49 Ответить
Судячи з відео в інтернеті, більшість ухилянтів, які ховаються під спідницями дружин, розмовляє украiнською, і живе не на сході Украiни, а на Заході, такі ось "патріоти"?
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28.02.2025 08:48 Ответить
ти чмошне з окопа пишеш?
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28.02.2025 16:30 Ответить
Ось ГЕРОЙ України !!! А не усілякі кірпи, бойки та інші софії ротару.
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26.02.2025 20:26 Ответить
і головне- кошевий, який лисий, то ще той "герой"
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26.02.2025 22:23 Ответить
Однозначно герой, ситуація неоднозначна. Героїзм одинаків - це зазвичай провтик інших.
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26.02.2025 20:27 Ответить
повністю згоден, будь-яке геройство це пройоб у плануванні чи реалізації задуманого. Але козак герой, без сумніву!
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27.02.2025 09:01 Ответить
Аж подих перехопило! Оце Герой! Бережи Боже всіх наших захисників. Слава Героям! Безмежна подяка за захист.
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26.02.2025 20:34 Ответить
Героя України Герою!
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26.02.2025 20:39 Ответить
супер!!... але і ми бачили кадри коли 2-3 орки виводять десяток наших... Доля на війні примхлива і залежить від багатьох факторів.. Але зараз дуже радіємо за нашого козака.
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26.02.2025 20:44 Ответить
100%цей крутий паца був в школі распісдяєм!!!
Слава йому та таким як він!!!
Хоч би дали відпустку!!!!
про нагороди мовчу, ба є штабні, є квартальі, є потрібні, дуже
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26.02.2025 20:44 Ответить
Забули сказати «паляниця». Незачет.
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26.02.2025 20:50 Ответить
Рекс! Просто УВАЖУХА
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26.02.2025 20:51 Ответить
Десь у телеграмі було набагато довше відео
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26.02.2025 20:54 Ответить
Знов під такими новинами кацапських ботів нема. А як співають, як співають коли новини про ТЦК.
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26.02.2025 21:03 Ответить
Героя України Герою України !
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26.02.2025 21:05 Ответить
0.42
Мы солдаты РФ благодарим 4-й батальон Сила Свободы за то что дали нам *****)
Це просто епік
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26.02.2025 21:09 Ответить
Ну тут такое. Там реально может быть люди благодарны за то, что остались в живых и не инвалидами
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27.02.2025 00:13 Ответить
Це - Герой України ! Президент Зеленський, поквабтеся !
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26.02.2025 21:18 Ответить
Черговому українському сурпергерою-респектище...
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26.02.2025 21:23 Ответить
Командир взводу, роти за 30 км від фронту? Що за маячня, Олена?
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27.02.2025 08:51 Ответить
олена це ботяра
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27.02.2025 09:02 Ответить
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26.02.2025 22:20 Ответить
Герой України
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26.02.2025 22:35 Ответить
Воно конешно класно і я дуже радий. Але є питання. ЧОМУ він штурмував бліндаж один? Бухий? Обдолбаний? Заблукав? Не знайшлося інших і послали на штурм самого? Інші були але загинули? Шо взагалі відбулося?
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27.02.2025 00:22 Ответить
На війні може відбутися все, чи ти цього не знав? Сходи подивись і не будеш задавати дебільних питань, Рома.
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27.02.2025 08:52 Ответить
В чому дибільність питання? В тому що ви не можете відповіді дати? Ну, сорян )
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27.02.2025 21:43 Ответить
Який Воїн!!! Дякую тобі, Герой. Українські воїни найкращі у світі!!
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27.02.2025 11:06 Ответить
Краще б він цих підарів розстріляв. А тепер корми їх. Але не мені диванному давати поради
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27.02.2025 16:16 Ответить
 
 