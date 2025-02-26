Нацгвардеец из бригады "Рубеж" самостоятельно штурмовал блиндаж и взял в плен 6 российских солдат. ВИДЕО

Боец 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж" один пошел в атаку и штурмовал вражеский блиндаж, где находилась группа российских пехотинцев.

Украинский воин требовал от оккупантов сдаться, и те, не выдержав психологического давления, бросили оружие и вышли из укрытия. Как выяснилось, в плен попали шесть российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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