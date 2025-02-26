Хотел иметь паспорт РФ, однако вместо этого был ранен и избит российским командиром: история наемника из Кыргызстана. ВИДЕО

Гражданин Кыргызстана Алтынбек Ибраимов решил воевать на стороне России, чтобы получить гражданство. Однако обещанная "спокойная служба водителем" быстро превратилась в "мясной штурм", где его бросили на произвол судьбы.

Ибраимов - рядовой и стрелок 1-й Славянской бригады, 2-го батальона, 4-й роты, попал в плен на Покровском направлении к воинам 425-го штурмового полка "Скала". Он рассказал, что украинский дрон "Баба Яга" атаковал позицию оккупантов противотанковыми минами. Получив ранение в ногу, ему не помогли - командир ударил его прикладом по голове и бросил.

Пленный также отметил, что среди российских войск встречал наемников из Казахстана и Узбекистана, которые так же шли на войну в обмен на обещание российского гражданства.

Подробнее об этом смотрите далее в интервью на ютуб-канале Бутусов плюс, сообщает Цензор.НЕТ.

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