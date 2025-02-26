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Новости Видео Война
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Хотел иметь паспорт РФ, однако вместо этого был ранен и избит российским командиром: история наемника из Кыргызстана. ВИДЕО

Гражданин Кыргызстана Алтынбек Ибраимов решил воевать на стороне России, чтобы получить гражданство. Однако обещанная "спокойная служба водителем" быстро превратилась в "мясной штурм", где его бросили на произвол судьбы.

Ибраимов - рядовой и стрелок 1-й Славянской бригады, 2-го батальона, 4-й роты, попал в плен на Покровском направлении к воинам 425-го штурмового полка "Скала". Он рассказал, что украинский дрон "Баба Яга" атаковал позицию оккупантов противотанковыми минами. Получив ранение в ногу, ему не помогли - командир ударил его прикладом по голове и бросил.

Пленный также отметил, что среди российских войск встречал наемников из Казахстана и Узбекистана, которые так же шли на войну в обмен на обещание российского гражданства.

Подробнее об этом смотрите далее в интервью на ютуб-канале Бутусов плюс, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19035) война (1364) плен (2594) Бутусов Юрий (4346)


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Топ комментарии
+5
Это такой же биомусор, как и гниды из оркостана.
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26.02.2025 19:57
+2
бите хлєбало це і є пашпорт лаптєстану
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26.02.2025 20:06
+2
Два слова - ******* урюк.
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26.02.2025 20:52
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Та хер з ним, Україну на поличку АТБ фактично виставили, а нам якісь заспокійливі новини про бідного узбека.
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26.02.2025 19:52 Ответить
Ти про ту угоду копалин маєш на увазі?
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26.02.2025 20:05 Ответить
Так
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26.02.2025 20:31 Ответить
А кому сьогодні належать копалини і де вони живуть? Лондонські фукси ахметов і пінчук та віденський фукс фірташ це що українці?)) Тут нічого нашого немає з часів руйнування Запорізької Січі.
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26.02.2025 21:08 Ответить
А якщо копалини виявляється на чиємусь паєві чи городі? Що тоді? Теж нормально, нехай риють , все рівно вони нам не належить.
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26.02.2025 21:10 Ответить
Это такой же биомусор, как и гниды из оркостана.
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26.02.2025 19:57 Ответить
бите хлєбало це і є пашпорт лаптєстану
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26.02.2025 20:06 Ответить
Два слова - ******* урюк.
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26.02.2025 20:52 Ответить
не вірю в те, що він говорить
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26.02.2025 23:40 Ответить
Вот этого вот алтынбека ибрагимова расстрелять при попытке бегства или нападения. Он наемник, не комбатант. Один фиг его на наших защитников не обменяют.
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27.02.2025 04:22 Ответить
Як взагалі можна хотіти паспорт рф?
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27.02.2025 07:29 Ответить
Так по.уй, аж невдобно...
Це має МЕНЕ турбувати?
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27.02.2025 08:47 Ответить
*****, послухаєш полоненого орка - плакати хочеться... а перед штурмом, напевне сорочку рвав за рассєюшку-мать...
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27.02.2025 11:40 Ответить
 
 