Спецназовцы ССО уничтожили 6 ББМ, 2 танка и ликвидировали 35 оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
Бойцы 8-го полка Сил специальных операций на Купянском направлении нанесли сокрушительный удар по вражеским целям. Вследствие работы было уничтожено: 6 боевых бронированных машин, 2 танка, средства связи. Кроме того, воины ликвидировали 35 оккупантов, еще 5 - ранены.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Сил специальных операций.
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Серый Вовк
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Дмитрий Питалов #420485
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