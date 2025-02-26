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Спецназовцы ССО уничтожили 6 ББМ, 2 танка и ликвидировали 35 оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Бойцы 8-го полка Сил специальных операций на Купянском направлении нанесли сокрушительный удар по вражеским целям. Вследствие работы было уничтожено: 6 боевых бронированных машин, 2 танка, средства связи. Кроме того, воины ликвидировали 35 оккупантов, еще 5 - ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Сил специальных операций.

Смотрите также: Силы обороны уничтожили 3 танка, пушку, грузовик с БК, бензовоз, 7 автомобилей, ретранслятор оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19035) война (1364) уничтожение (6823) ССО (521)


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Отлично!!! Слава ЗСУ! Смерть кацапским оккупантам! Только лютая смерть ватным скотам!
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26.02.2025 18:46 Ответить
Музичний супровід супер в тєму!
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26.02.2025 18:49 Ответить
і в тему і в такт!!!
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26.02.2025 18:55 Ответить
https://youtu.be/tHV7AwkzYWg?si=bF5k1tSB9DE4urvH Motörhead - Rock Out
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26.02.2025 19:12 Ответить
 
 