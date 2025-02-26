Спецназовцы ССО уничтожили 6 ББМ, 2 танка и ликвидировали 35 оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Бойцы 8-го полка Сил специальных операций на Купянском направлении нанесли сокрушительный удар по вражеским целям. Вследствие работы было уничтожено: 6 боевых бронированных машин, 2 танка, средства связи. Кроме того, воины ликвидировали 35 оккупантов, еще 5 - ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Сил специальных операций.

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