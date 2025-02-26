С участием работника Херсонской ОВА произошло ДТП, в котором погиб человек

С участием работника Херсонской областной военной администрации произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП погиб человек.

Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник рассказал, что сейчас идет следствие.

"Ожидаем официальных выводов правоохранителей. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал Прокудин.

Больше каких-то деталей глава ОВА не сообщил.

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