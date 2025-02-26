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С участием работника Херсонской ОВА произошло ДТП, в котором погиб человек

При участии работника Херсонской ОГА произошло ДТП

С участием работника Херсонской областной военной администрации произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП погиб человек.

Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник рассказал, что сейчас идет следствие.

"Ожидаем официальных выводов правоохранителей. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал Прокудин.

Больше каких-то деталей глава ОВА не сообщил.

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Автор: 

ДТП (7671) Прокудин Александр (97) Херсонская область (4713)


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Тема не розкрита - працівник тверезий був...?
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26.02.2025 23:02 Ответить
Пора понизити посадовців і не робити з них високоподатковців . Які і пьють і шьють і в інвалідів пенцію відбирають , і все за кошти нашіх налогів.
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26.02.2025 23:02 Ответить
Праворульний японець, 40-50 сунувся... Судячи з фото - все норм, знак є...
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27.02.2025 00:18 Ответить
Працівники Херсонської адміністрації, кожного вечора так швидко тікають з Херсону, що людей навкруги не бачать.
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27.02.2025 09:10 Ответить
 
 