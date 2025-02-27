Зеленский заслушал доклад Сырского: обсудили, в частности, Курскую операцию ВСУ

В среду, 26 февраля, президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В частности, речь шла об операции ВСУ в Курской области.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Был доклад Главкома Сырского - фронт и Курская операция. Я благодарен всем нашим воинам в Донецкой области, которые отражают штурмы и контратакуют. Особенно отмечу 33-й и 225-й штурмовые полки", - сказал президент.

Зеленский отметил, что вскоре исполнится семь месяцев, как украинские бойцы удерживают буферную зону на территории страны-агрессора.

"И скоро седьмой месяц, как наши ребята держат буферную зону на территории агрессора, в России, уже почти привыкли к Курской области. Наша "Восьмидесятка" - 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада - я благодарю всех вас, воины! Хорошие результаты на Курщине", - сказал глава государства.

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