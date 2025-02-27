Зеленский заслушал доклад Сырского: обсудили, в частности, Курскую операцию ВСУ
В среду, 26 февраля, президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В частности, речь шла об операции ВСУ в Курской области.
Об этом глава государства рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Был доклад Главкома Сырского - фронт и Курская операция. Я благодарен всем нашим воинам в Донецкой области, которые отражают штурмы и контратакуют. Особенно отмечу 33-й и 225-й штурмовые полки", - сказал президент.
Зеленский отметил, что вскоре исполнится семь месяцев, как украинские бойцы удерживают буферную зону на территории страны-агрессора.
"И скоро седьмой месяц, как наши ребята держат буферную зону на территории агрессора, в России, уже почти привыкли к Курской области. Наша "Восьмидесятка" - 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада - я благодарю всех вас, воины! Хорошие результаты на Курщине", - сказал глава государства.
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Крім того, значну роль у маневрах відіграє залізничний транспорт: задіяні поїзди для перевезення особового складу, військової техніки та ***********. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.
За їхньою інформацією, з 18 лютого на станції Богатирьово під Мінськом йде формування залізничних складів, замовлених Міністерством оборони.
Минулого тижня вже підготовлено 48 пасажирських вагонів, призначених для перевезення військовослужбовців. Одночасно надіслано заявки в транспортну компанію «Бєлінтертранс» на виділення вантажних вагонів, необхідних для переміщення військової техніки, *********** та спеціального обладнання.
Щодо цього інформація буде?
Зараз на небосхилі нова зірка геополітики - сонцеясний Трамп. І він дрібними князьками дупу собі підтирає.
Керовані авіабомби з "управляемьіми модулями планирования и коррекции" (УМПК), які авіація ворога дуже активно використовувала під час наступу російських військ у 20224 році, втратили свою ефективність. Z-канали підтверджують, що вони перестали потрапляти в цілі.
Деталі розписав один мілблогер, який є діючим офіцером "ВКС рф", у своєму блозі 25 лютого.
Відомо, що авіабомби з УМПК, відомі також як КАБи, донедавна були для ЗСУ однією з найсерйозніших загроз. З їхньою допомогою російська авіація мала можливість завдавати руйнівних ударів по позиціях ЗСУ та по населених пунктах з безпечної відстані, не потрапляючи до зони ураження української ППО. Перехоплення таких авіабомб було неможливим. Донедавна.
Однак, через деякий час в Силах оборони України почали ходити наполегливі чутки, що знайдено засіб боротьби з КАБами. Цю інформацію підтверджує тепер і супротивник.
"Век божественных УМПК оказался недолог… (Украинцы - ред.) нашли противодействие… Однозначно УМПК свою огромную роль сыграли и буквально спасли ВКС от огромных потерь, но ничто не вечно под луной", - написав Z-блогер.
Він зазначив, що російська авіація, як і раніше, продовжує активно запускати КАБи. Однак прилітати у цілі вони перестали. Незважаючи на це, командири так само бадьоро брешуть вищому командуванню про неіснуючі успіхи. За словами цього Z-блогера, Україна створила та наситила увесь фронт новими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), які збивають у КАБів систему супутникової корекції. Проблеми у ЗС рф виникли не лише з авіабомбами, а й іншими засобами ураження, які працюють із супутниковою навігацією. Доводиться сьогодні покладатися виключно на безпілотники на оптоволокні, які не піддаються впливу РЕБ.
За даними рашистського блогу, тепер щоб хоч одна бомба долетіла до цілі, потрібно запускати 8-16 бомб одночасно. Російська авіація, впевнений він, робити цього не буде, оскільки такі операції будуть негарно виглядати у доповідях. Що стосується далекобійних засобів ураження (ракет і дронів), то, за даними Z-блогера, ситуація для ЗС рф поки що краща, але ненабагато. Найважливіші цілі в тилу Україна захистила дуже потужним РЕБ-захистом, пробити який дуже і дуже складно.
Там фронт сипеться.
А вони про якийсь курятник...
Людожери і так через пару місяців його заберуть.
Дорога на Суджу контролюється безпілотниками.
БК не можуть підвезти, вивезення поранених не проводиться.