В политику идти не собираюсь - останусь в военном секторе, - Кротевич об уходе из "Азова"
Подполковник Богдан Кротевич (Тавр) рассказал чем планирует заниматься после завершения работы в должности начальника штаба 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов".
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Давайте так, чтобы по-честному. Во-первых, спасибо подразделению "Азов", коллективу и отдельно командиру, полковнику Денису Прокопенко, за те годы, которые мы прошли вместе, за те бои и вызовы, которые мы преодолели. Столько лучших сыновей и дочерей Украины как в "Азове", я не видел нигде и, уверен, не увижу. Я такой, какой есть, благодаря подразделению и людям, с которыми провел более десяти лет. Спасибо тем, кто был рядом и в те времена, когда "Азов" был батальоном и новосозданным полком - приятно видеть вас костяком других наиболее боеспособных подразделений. Спасибо командующему НГУ Пивненко А.С. за изменения в Национальной Гвардии, которые привели к формированию бригад НГУ, которые являются одними из лучших подразделений Сил обороны Украины. Также хочу отдельно поблагодарить Министра внутренних дел Игоря Клименко за постоянную поддержку нашей бригады, а также за огромный вклад в возвращение наших бойцов из плена", - написал Кротевич.
Он также добавил, что "к большому счастью непутевых нардепов" не будет заниматься политикой. Зато продолжит деятельность в военном секторе.
Ранее сообщалось, что Кротевич завершает службу и оставляет должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов".
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АЗОВ - это украинская элита
Военная , интеллектуальная
Настоящие патриоты
Пассионарии
Інтелектуальна? Навряд. Безумовно там багато розумних людей.
Але
Інтелектуали - це ті, що передбачають наслідки тих чи інших дій у майбутньому.
(згадаємо підтримку азовцями ЗЕ замість пороха)
Це ті люди які називають речі такими, як є і говорять ПРАВДУ.
А як може говорити правду людина у військовій системі.?
Тобі безпосередній командир заборонив говорити правду - ти і мовчиш.
Саме тому інтелектуальна еліта в більшості виходить не з військового середовища.
Як писав Асмолов - громадянський героїзм - складніше військового - бо військовий - підтримується суспільством, а при громадянському - ти один проти всіх...
А Чё Так Можно Было ?!
чувак має право за законом піти в будь-який момент, як і всі полонені. А ти навіть не Миколо, ти рагуль.
Ампутация
Багато людей пішли воювати саме в Азов із ідейних, патріотичних міркувань.
Всім їм шана і величезна подяка. І загиблим, і живим.
Я ошиблась
А як дивитись в очі військовим,коли вони знають,що він доносить:там всі при зброї.
І чіпляється до тих,хто критикує зевладу.
В нього при собі матеріали для тролінгу,він вже читав проект угоди про рідкі метали,яку зе їде підписувати 28.02,в нього напоготові цитати,які буде сипати,як заманеться.
По темі тгір ніколи не пише,він старається втягнути в срач незебота.
По ІР все просто: на смартфоні стоїть браузер ОпераМіні з вбудованим впн з досить простим зрозумілим інтерфейсом і тгір знає,але людям видає протилежне.
Слідкуйте,як він буде підключатись під якимось ніком і втягувати його в срач.
Ідіот, її вчора друкували на Цензорі.
"По темі тгір ніколи не пише"
Тиовий тролль, який звинувачує інших у тому, чим займається сам, бо я завжди пишу саме по темі статті, а не по темах твоїх методичок.
Іноземна ботяра 2023 року реєстрації фантазує на теми ботів. Процитуй хоч один мій пост, де б я вихваляв Зеленського, ботяро. Я проти чорного піару, а не за Зеленського. Так само я був проти фейків про Порошенка - щодо брата чи подібної маячні. І Зеенського я критикую, але по суті. а не ллю лайно, як ви, проплачені.
А отой Лемберг - він не проти "зеленої влади", він проти всього, що пов'язано хз Україною - зчепилися ми з ним, коли він гівняв з приводу того, що Зеля не підписав первший вариант угоди з США, який робив з України ресурсну колонію.
Якраз ллєш і чіпляєшся,як вош до кожуха.
А ще не цікавий, так як далекий від реальності і бугагай сам до себе.
24 червня Богдан Кротевич подав заяву в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C ДБР на командувача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB ОСУВ «Хортиця» генерала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрія Содоля з приводу неадекватного керування підрозділами, та втратою управління обороною Маріуполя що понесло за собою великі втрати особового складу
Тепер Кротєвича будуть тримати на лаві запасних. Коли будуть вибори, Кротєвич і Білєцький очолять кишенькову "партію військових".
Через такі розклади і наказили Кротєвічу звільнитися .
оварищу Стал,тхьху ***, цьому, як його правильно - найпотужнішому та незламнішному велетню-красеню равноапостольному владіміру аліксандровічу? дивно якось
Хоч хтось не лізе зразу у політику.
Маркус й зараз популярний, просто робить свою справу мовчки.
Доречи, а що за справа? Книжку пише чи знов в мандри подався?
П.С. Ага. Знайшов. Хлопець відосики знімав. )
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/valeriy-markus-proti-komandiriv-hto-taki-shalamaga-sak-v-chomu-sut-zvinuvachen-i-konflikt-detali-50473601.html Ефект Маркуса...
Справа військова та корисна для держави.
Якійсь час він був в ССО.
Олег Сенцов (також популярний) теж якійсь час був відряджений до ССО...
Відоси досить корисні та інформативні.
А "якийсь час" - це про що? Сенцов, хоч і режисер, але не знімає відосики і не розводить срач в ЗСУ.
Ваші "тапки" я смішив лише для того щоби ви нарешті відкрито заявили своє гівноїдське відношення до Маркуса.
Нікчемність доволі часто намагається накинути лайна на відомого військового шоби підняти самооцінку, навіть якщо той нічого поганого їм не зробив. Це чудово видно по топ-коментарям цієї теми.
Заздрість посередніх та нікчемних та уявний превентивний "захист" своїх політичних ідолів відбитими фанатами.