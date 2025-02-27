В политику идти не собираюсь - останусь в военном секторе, - Кротевич об уходе из "Азова"

Подполковник Богдан Кротевич (Тавр) рассказал чем планирует заниматься после завершения работы в должности начальника штаба 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов".

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Давайте так, чтобы по-честному. Во-первых, спасибо подразделению "Азов", коллективу и отдельно командиру, полковнику Денису Прокопенко, за те годы, которые мы прошли вместе, за те бои и вызовы, которые мы преодолели. Столько лучших сыновей и дочерей Украины как в "Азове", я не видел нигде и, уверен, не увижу. Я такой, какой есть, благодаря подразделению и людям, с которыми провел более десяти лет. Спасибо тем, кто был рядом и в те времена, когда "Азов" был батальоном и новосозданным полком - приятно видеть вас костяком других наиболее боеспособных подразделений. Спасибо командующему НГУ Пивненко А.С. за изменения в Национальной Гвардии, которые привели к формированию бригад НГУ, которые являются одними из лучших подразделений Сил обороны Украины. Также хочу отдельно поблагодарить Министра внутренних дел Игоря Клименко за постоянную поддержку нашей бригады, а также за огромный вклад в возвращение наших бойцов из плена", - написал Кротевич.

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Он также добавил, что "к большому счастью непутевых нардепов" не будет заниматься политикой. Зато продолжит деятельность в военном секторе.

Ранее сообщалось, что Кротевич завершает службу и оставляет должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов".