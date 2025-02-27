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В политику идти не собираюсь - останусь в военном секторе, - Кротевич об уходе из "Азова"

Богдан Кротевич

Подполковник Богдан Кротевич (Тавр) рассказал чем планирует заниматься после завершения работы в должности начальника штаба 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов".

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Давайте так, чтобы по-честному. Во-первых, спасибо подразделению "Азов", коллективу и отдельно командиру, полковнику Денису Прокопенко, за те годы, которые мы прошли вместе, за те бои и вызовы, которые мы преодолели. Столько лучших сыновей и дочерей Украины как в "Азове", я не видел нигде и, уверен, не увижу. Я такой, какой есть, благодаря подразделению и людям, с которыми провел более десяти лет. Спасибо тем, кто был рядом и в те времена, когда "Азов" был батальоном и новосозданным полком - приятно видеть вас костяком других наиболее боеспособных подразделений. Спасибо командующему НГУ Пивненко А.С. за изменения в Национальной Гвардии, которые привели к формированию бригад НГУ, которые являются одними из лучших подразделений Сил обороны Украины. Также хочу отдельно поблагодарить Министра внутренних дел Игоря Клименко за постоянную поддержку нашей бригады, а также за огромный вклад в возвращение наших бойцов из плена", - написал Кротевич.

Также читайте: Что бы ни говорили иностранные политики, последнее слово - за фронтом, - командир "Азова" Прокопенко

Он также добавил, что "к большому счастью непутевых нардепов" не будет заниматься политикой. Зато продолжит деятельность в военном секторе.

Ранее сообщалось, что Кротевич завершает службу и оставляет должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов".

Автор: 

Национальная гвардия (2106) Азов (790)


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Топ комментарии
+38
Чуваку набридло. Встав та й пішов. Звільнився за власним бажанням,як то кажуть . Це ж не Миколі з окопу дембельнутися, їй Богу.
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27.02.2025 00:21
+34
Причина, майьутні вибори.гроші у Єрмака і Зеленьського на формування підконтрольних партій військових,( Кротєвич, Білецький) доярок, правих( ручний Стерненко), умєрєно-пророрійських( Льовочкін-Бойко), лівих ( випєр..ші із Тимошеки) буде завалісь. Головне "застолбіть поляну" по всьому спектру..
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27.02.2025 00:23
+24
Поживемо, побачимо. Якщо старші товариші( Єрмак) вирішать, що вже пора, Кротєвич довго роздумувати не стане..
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27.02.2025 00:17
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Мое восхищение!
АЗОВ - это украинская элита
Военная , интеллектуальная
Настоящие патриоты
Пассионарии
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27.02.2025 00:15 Ответить
Много пафоса, но суть есть. Те люди, которые были в Азове - это действительно истинные патриоты и они знали, что за само упоминания Азова если бы попали в плен, то или расстрел или очень нелегко пришлось бы
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27.02.2025 00:39 Ответить
Військова еліта без сумніву - так.

Інтелектуальна? Навряд. Безумовно там багато розумних людей.

Але
Інтелектуали - це ті, що передбачають наслідки тих чи інших дій у майбутньому.

(згадаємо підтримку азовцями ЗЕ замість пороха)

Це ті люди які називають речі такими, як є і говорять ПРАВДУ.

А як може говорити правду людина у військовій системі.?
Тобі безпосередній командир заборонив говорити правду - ти і мовчиш.
Саме тому інтелектуальна еліта в більшості виходить не з військового середовища.
Як писав Асмолов - громадянський героїзм - складніше військового - бо військовий - підтримується суспільством, а при громадянському - ти один проти всіх...
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27.02.2025 09:58 Ответить
Військова еліта, така ж як і Іван Сірко який зіграв на руку ворогу коли напав на Крим під час того як кримський хан разом з козаками Виговського розбив московитів під Конотопом. Чим самим відволік кримців від допомоги Виговському і допоміг московитам уникнути подальшого розгрому
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28.02.2025 17:14 Ответить
Так, а яка причина відставки?
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27.02.2025 00:16 Ответить
Чуваку набридло. Встав та й пішов. Звільнився за власним бажанням,як то кажуть . Це ж не Миколі з окопу дембельнутися, їй Богу.
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27.02.2025 00:21 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.tiktok.com/discover/%25D0%25B0-%25D1%2587%25D1%2591-%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BA-%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25B1%25D1%258B%25D0%25BB%25D0%25BE-%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB&ved=2ahUKEwj96KnDu-KLAxUYKRAIHYa0KlAQFnoECD4QAQ&usg*****************************

А Чё Так Можно Было ?!

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27.02.2025 01:14 Ответить
Він сказав що продовжує військову справу - може десь у тилу буде завгоспом. В будь-якому разі Кротевич пройшов Азовсталь і полон - це люди-титани.
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27.02.2025 02:17 Ответить
трансформер!
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27.02.2025 06:20 Ответить
що лайном повіяло. А, це ти.

чувак має право за законом піти в будь-який момент, як і всі полонені. А ти навіть не Миколо, ти рагуль.
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27.02.2025 03:38 Ответить
Лайном повіяло,тому що ти обісрався, козел.
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27.02.2025 06:57 Ответить
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27.02.2025 06:53 Ответить
Задля справедливості, згідно нашого законодавства, після полону вйськовослужбовець має право на демобілізацію. https://veteranfund.com.ua/2024/05/31/demobilizatsiia-pislya-polonu-ukrainski-viiskovi-otrymaly-bezpretsendentni-prava-ta-padtrimku/
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27.02.2025 08:55 Ответить
Серьезное ранение
Ампутация
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27.02.2025 00:21 Ответить
Ви його о не сплутали із Самойленком?
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27.02.2025 08:51 Ответить
Особисто я не пишу негативних слів про весь Азов. Але до окремих, поодиноких людей з Азову є питання.
Багато людей пішли воювати саме в Азов із ідейних, патріотичних міркувань.
Всім їм шана і величезна подяка. І загиблим, і живим.
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27.02.2025 14:24 Ответить
Да ,простите
Я ошиблась
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27.02.2025 14:14 Ответить
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27.02.2025 08:59 Ответить
Причина, майьутні вибори.гроші у Єрмака і Зеленьського на формування підконтрольних партій військових,( Кротєвич, Білецький) доярок, правих( ручний Стерненко), умєрєно-пророрійських( Льовочкін-Бойко), лівих ( випєр..ші із Тимошеки) буде завалісь. Головне "застолбіть поляну" по всьому спектру..
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27.02.2025 00:23 Ответить
Яка причина?
А як дивитись в очі військовим,коли вони знають,що він доносить:там всі при зброї.
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27.02.2025 00:28 Ответить
Не зрозумів. Він типу ''барабанщик''?
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27.02.2025 00:39 Ответить
не барабанщик, а - ударник!
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27.02.2025 00:44 Ответить
З барабанщиків перейшов на ударники
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27.02.2025 09:36 Ответить
Ви серйозно ставитеся до слів бота і іноземного IP, який тут завжди топить проти України?
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27.02.2025 00:50 Ответить
Він дійсно іноземний бот, але ж і ти, місцевий, досвідчений приятель подляка іванющенського.
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27.02.2025 01:01 Ответить
Якщо не сам подляк.
І чіпляється до тих,хто критикує зевладу.
В нього при собі матеріали для тролінгу,він вже читав проект угоди про рідкі метали,яку зе їде підписувати 28.02,в нього напоготові цитати,які буде сипати,як заманеться.
По темі тгір ніколи не пише,він старається втягнути в срач незебота.
По ІР все просто: на смартфоні стоїть браузер ОпераМіні з вбудованим впн з досить простим зрозумілим інтерфейсом і тгір знає,але людям видає протилежне.
Слідкуйте,як він буде підключатись під якимось ніком і втягувати його в срач.
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27.02.2025 08:42 Ответить
"В нього при собі матеріали для тролінгу,він вже читав проект угоди про рідкі метали,"

Ідіот, її вчора друкували на Цензорі.

"По темі тгір ніколи не пише"
Тиовий тролль, який звинувачує інших у тому, чим займається сам, бо я завжди пишу саме по темі статті, а не по темах твоїх методичок.
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27.02.2025 13:38 Ответить
Зустрілися 2 свіжозарєєстрованих бота з іноземних IP і виришили між собою обозвати ботом українця, старожила форуму.
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27.02.2025 13:35 Ответить
Так, ти був колись " старожилом". Поки тебе не перекупив подляк і ти не почав працювати" розумним" у його команді недоу..ів..
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27.02.2025 14:20 Ответить
Бугага.
Іноземна ботяра 2023 року реєстрації фантазує на теми ботів. Процитуй хоч один мій пост, де б я вихваляв Зеленського, ботяро. Я проти чорного піару, а не за Зеленського. Так само я був проти фейків про Порошенка - щодо брата чи подібної маячні. І Зеенського я критикую, але по суті. а не ллю лайно, як ви, проплачені.
А отой Лемберг - він не проти "зеленої влади", він проти всього, що пов'язано хз Україною - зчепилися ми з ним, коли він гівняв з приводу того, що Зеля не підписав первший вариант угоди з США, який робив з України ресурсну колонію.
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27.02.2025 18:44 Ответить
"не ллю лайно"-міша
Якраз ллєш і чіпляєшся,як вош до кожуха.
А ще не цікавий, так як далекий від реальності і бугагай сам до себе.
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27.02.2025 21:55 Ответить
Поживемо, побачимо. Якщо старші товариші( Єрмак) вирішать, що вже пора, Кротєвич довго роздумувати не стане..
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27.02.2025 00:17 Ответить
Якщо не збирається, нащо про це взагалі писати. А окрема подяка головному поліціанту викликають змішані почуття.
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27.02.2025 00:18 Ответить
Роботу завершено. До побачення. Є кращі варіанти. В трудовій зроблено відповідний запис.....А що,так можна було?!
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27.02.2025 00:22 Ответить
а чи не думаєте що його просто випхали за ось це:
24 червня Богдан Кротевич подав заяву в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C ДБР на командувача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB ОСУВ «Хортиця» генерала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрія Содоля з приводу неадекватного керування підрозділами, та втратою управління обороною Маріуполя що понесло за собою великі втрати особового складу
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27.02.2025 00:37 Ответить
Чи й не покарання.
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27.02.2025 00:43 Ответить
Ти не в курсі шо так наше командування ******* робити? Причому тут покарання, не хотят щоб заважав
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27.02.2025 03:35 Ответить
Так, саме за це. За вказівкою.Єррмака, згідно раніше розробленої програми відбілювання Зеленьського від проє..ів оборони і розмінуванню Півдня, було прийнято рішення - " крайніми робити " військових. Кротєвича у цій грі використовували у якості " корисного ідіота".
Тепер Кротєвича будуть тримати на лаві запасних. Коли будуть вибори, Кротєвич і Білєцький очолять кишенькову "партію військових".
Через такі розклади і наказили Кротєвічу звільнитися .
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27.02.2025 12:30 Ответить
не зрозумів, а як же окрема величезна подяка товарищу Стал, тхьху ***, цьому, як його правильно - найпотужнішому та незламнішному велетню-красеню равноапостольному владіміру аліксандровічу? дивно якось
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27.02.2025 00:39 Ответить
Дякую КЛИМЕНКУ ?!) Це той що заявляв що мусора не навчені воювати?) ХАХАХХАХААХХ
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27.02.2025 00:44 Ответить
А хіба так можна під час війни?
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27.02.2025 01:18 Ответить
Ну слава Богу!
Хоч хтось не лізе зразу у політику.
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27.02.2025 01:30 Ответить
Пімстиш , смерть славних лицарів! (с)
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27.02.2025 06:19 Ответить
пінгвінів підеш доглядати?
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27.02.2025 06:50 Ответить
Ще один офіцер-інвалід? Здається, в нас є вакансія посла у Франції?
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27.02.2025 07:42 Ответить
Алло...консерви недоістот путінських, закрили хліборізки... Ось вам кістки зі свого стола Раши тудей!! Слава Азову! Смерть рашистсько-фашистським недоістотам..
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27.02.2025 08:24 Ответить
Щось давно, нічого, не чути про ще одного популярного, свого часу, персонажа.

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27.02.2025 10:39 Ответить
Скучили?
Маркус й зараз популярний, просто робить свою справу мовчки.
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27.02.2025 15:45 Ответить
Було б за ким сумувати. Якщо робить корисну справу, то хай, але як просто свою, то то таке. А популярність вона така, якщо про тебе не згадують і сам ти щось там робиш мовчки, то вона, поступово, сходить нанівець...
Доречи, а що за справа? Книжку пише чи знов в мандри подався?

П.С. Ага. Знайшов. Хлопець відосики знімав. )
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/valeriy-markus-proti-komandiriv-hto-taki-shalamaga-sak-v-chomu-sut-zvinuvachen-i-konflikt-detali-50473601.html Ефект Маркуса...
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27.02.2025 18:31 Ответить
Ось ви пам'ятаєте - значить він для вас популярний.
Справа військова та корисна для держави.
Якійсь час він був в ССО.
Олег Сенцов (також популярний) теж якійсь час був відряджений до ССО...
Відоси досить корисні та інформативні.
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28.02.2025 00:40 Ответить
Дивна логіка. Я багато кого пам'ятаю. Наприклад, Брежнєва, Андропова, Черненка, Горбачова та багато кого ще... То вони для мене популярні? Загугліть, що таке "популярність" та не смішить мої тапки! До речі, Гітлера пам'ятаєте?
А "якийсь час" - це про що? Сенцов, хоч і режисер, але не знімає відосики і не розводить срач в ЗСУ.
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28.02.2025 09:40 Ответить
Ви запостили саме це фото, а не перелічених вашою дивною логікою вже давно померлих людей.
Ваші "тапки" я смішив лише для того щоби ви нарешті відкрито заявили своє гівноїдське відношення до Маркуса.
Нікчемність доволі часто намагається накинути лайна на відомого військового шоби підняти самооцінку, навіть якщо той нічого поганого їм не зробив. Це чудово видно по топ-коментарям цієї теми.
Заздрість посередніх та нікчемних та уявний превентивний "захист" своїх політичних ідолів відбитими фанатами.
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28.02.2025 12:05 Ответить
 
 