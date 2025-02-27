США ввели санкции против компаний из Китая и Гонконга, помогавших Ирану изготавливать беспилотники
В среду, 26 февраля, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против шести компаний, расположенных в Гонконге и Китайской Народной Республике. Они помогали Ирану в производстве беспилотников.
Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США, сообщает Цензор.НЕТ.
Минфин США обвиняет эти компании в закупке компонентов беспилотных летательных аппаратов от имени иранской фирмы Pishtazan Kavosh Gostar Boshra (PKGB), которая входит в санкционный список OFAC, и ее дочерней компании Narin Sepehr Mobin Isatis (NSMI).
В заявлении ведомства говорится, что эти компании действуют как подставные компании и способствуют закупке и ключевых компонентов в пользу PKGB и NSMI, которые являются ключевыми поставщиками для иранских программ БПЛА и баллистических ракет.
Отмечается, что еще в феврале 2024 года OFAC определил сеть гонконгских компаний, которые закупают чувствительные материалы и технологии западного происхождения для иранских БПЛА и ракетных программ от имени PKGB.
В санкционный список попали:
- Dingtai Industrial Technology Co Limited;
- Yonghongan Trade Limited;
- Hong Kong Tianle International Co Limited;
- DDC Develop Industry Hong Kong Limited;
- Shenzhen Zhiyu International Trade Co Ltd,;
- JP Oriental International Holdings Limited.
Поэтому все имущество и интересы в собственности указанных компаний, находящихся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц США, заблокировано и должно быть сообщено в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
Кроме того, блокируются любые организации, которые на 50 процентов или более, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности принадлежат одной или нескольким заблокированным компаниям.
Нарушение санкций США может привести к наложению гражданских или уголовных наказаний на американских и иностранных лиц.
Введенные санкции прокомментировал министр финансов США Скотт Бессент:
"Иран продолжает пытаться найти новые способы приобретения ключевых компонентов, необходимых ему для усиления своей программы вооружения БПЛА, через новые подставные компании и поставщиков из третьих стран. Министерство финансов остается приверженным ликвидации схем, которые позволяют Ирану отправлять свое смертоносное оружие за границу своим ставленникам-террористам и другим дестабилизирующим акторам".
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А за тіньовим флотом будете ганятися?
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У 1972 році Іран офіційно уклав угоду з Grumman про закупівлю 80 літаків разом з навчанням і підтримкою.
Іран встиг отримати 79. Досі штук з 30 ще літає. Так що Іран має великий досвід у закупівлі запчастин, які входять до санкційного списку.
Лише 11 неушкоджених F-14 пережили цю чистку і залишилися на зберіганні.