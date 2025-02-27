США ввели санкции против компаний из Китая и Гонконга, помогавших Ирану изготавливать беспилотники

В среду, 26 февраля, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против шести компаний, расположенных в Гонконге и Китайской Народной Республике. Они помогали Ирану в производстве беспилотников.

Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США, сообщает Цензор.НЕТ.

Минфин США обвиняет эти компании в закупке компонентов беспилотных летательных аппаратов от имени иранской фирмы Pishtazan Kavosh Gostar Boshra (PKGB), которая входит в санкционный список OFAC, и ее дочерней компании Narin Sepehr Mobin Isatis (NSMI).

В заявлении ведомства говорится, что эти компании действуют как подставные компании и способствуют закупке и ключевых компонентов в пользу PKGB и NSMI, которые являются ключевыми поставщиками для иранских программ БПЛА и баллистических ракет.

Отмечается, что еще в феврале 2024 года OFAC определил сеть гонконгских компаний, которые закупают чувствительные материалы и технологии западного происхождения для иранских БПЛА и ракетных программ от имени PKGB.

В санкционный список попали:

Dingtai Industrial Technology Co Limited;

Yonghongan Trade Limited;

Hong Kong Tianle International Co Limited;

DDC Develop Industry Hong Kong Limited;

Shenzhen Zhiyu International Trade Co Ltd,;

JP Oriental International Holdings Limited.

Поэтому все имущество и интересы в собственности указанных компаний, находящихся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц США, заблокировано и должно быть сообщено в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

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Кроме того, блокируются любые организации, которые на 50 процентов или более, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности принадлежат одной или нескольким заблокированным компаниям.

Нарушение санкций США может привести к наложению гражданских или уголовных наказаний на американских и иностранных лиц.

Введенные санкции прокомментировал министр финансов США Скотт Бессент:

"Иран продолжает пытаться найти новые способы приобретения ключевых компонентов, необходимых ему для усиления своей программы вооружения БПЛА, через новые подставные компании и поставщиков из третьих стран. Министерство финансов остается приверженным ликвидации схем, которые позволяют Ирану отправлять свое смертоносное оружие за границу своим ставленникам-террористам и другим дестабилизирующим акторам".

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