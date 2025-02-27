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США ввели санкции против компаний из Китая и Гонконга, помогавших Ирану изготавливать беспилотники

США ввели санкции против компаний из Китая и Гонконга, которые помогали Ирану изготавливать беспилотники

В среду, 26 февраля, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против шести компаний, расположенных в Гонконге и Китайской Народной Республике. Они помогали Ирану в производстве беспилотников.

Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США, сообщает Цензор.НЕТ.

Минфин США обвиняет эти компании в закупке компонентов беспилотных летательных аппаратов от имени иранской фирмы Pishtazan Kavosh Gostar Boshra (PKGB), которая входит в санкционный список OFAC, и ее дочерней компании Narin Sepehr Mobin Isatis (NSMI).

В заявлении ведомства говорится, что эти компании действуют как подставные компании и способствуют закупке и ключевых компонентов в пользу PKGB и NSMI, которые являются ключевыми поставщиками для иранских программ БПЛА и баллистических ракет.

Отмечается, что еще в феврале 2024 года OFAC определил сеть гонконгских компаний, которые закупают чувствительные материалы и технологии западного происхождения для иранских БПЛА и ракетных программ от имени PKGB.

В санкционный список попали:

  • Dingtai Industrial Technology Co Limited;
  • Yonghongan Trade Limited;
  • Hong Kong Tianle International Co Limited;
  • DDC Develop Industry Hong Kong Limited;
  • Shenzhen Zhiyu International Trade Co Ltd,;
  • JP Oriental International Holdings Limited.

Поэтому все имущество и интересы в собственности указанных компаний, находящихся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц США, заблокировано и должно быть сообщено в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

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Кроме того, блокируются любые организации, которые на 50 процентов или более, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности принадлежат одной или нескольким заблокированным компаниям.

Нарушение санкций США может привести к наложению гражданских или уголовных наказаний на американских и иностранных лиц.

Введенные санкции прокомментировал министр финансов США Скотт Бессент:

"Иран продолжает пытаться найти новые способы приобретения ключевых компонентов, необходимых ему для усиления своей программы вооружения БПЛА, через новые подставные компании и поставщиков из третьих стран. Министерство финансов остается приверженным ликвидации схем, которые позволяют Ирану отправлять свое смертоносное оружие за границу своим ставленникам-террористам и другим дестабилизирующим акторам".

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Автор: 

беспилотник (3529) Гонконг (38) Иран (1773) Китай (2910) санкции (11254) Минфин США (68) Скотт Бессент (24)


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Топ комментарии
+5
Росії можна
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27.02.2025 00:19
+1
І за Україну ще б підкинули санкцій 😸
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27.02.2025 00:20
+1
@ У США обвалився фондовий ринок, втративши $500 млрд лише за одну годину. Це сталося одразу після заяви Трампа про введення нових мит проти Євросоюзу.

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27.02.2025 00:36
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Росії можна
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27.02.2025 00:19 Ответить
Не можна
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27.02.2025 00:45 Ответить
І за Україну ще б підкинули санкцій 😸
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27.02.2025 00:20 Ответить
Ти бач, які швидкі.
А за тіньовим флотом будете ганятися?
Чи американоязична щєлєпа буде хвалити рашк як "економічного партньора" ?
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27.02.2025 00:27 Ответить
А яка вигода для них у цьому?
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27.02.2025 01:01 Ответить
У Ірану пронос....
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27.02.2025 00:28 Ответить
Казахстан вже кидає Поршей катати...
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27.02.2025 00:30 Ответить
@ У США обвалився фондовий ринок, втративши $500 млрд лише за одну годину. Це сталося одразу після заяви Трампа про введення нових мит проти Євросоюзу.

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27.02.2025 00:36 Ответить
Дідусь Трамп трохи забув, що живе в 21 столітті і порядки трохи інші
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27.02.2025 00:49 Ответить
як сенат війде зі ступору , імпічмент буде і маска грохнуть...
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27.02.2025 01:13 Ответить
це метод пряника по копалинам.
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27.02.2025 01:23 Ответить
Протягом 1970-х років Іран був ключовим союзником США на Близькому Сході, і закупівля F-14 відображала це стратегічне партнерство.
У 1972 році Іран офіційно уклав угоду з Grumman про закупівлю 80 літаків разом з навчанням і підтримкою.

Іран встиг отримати 79. Досі штук з 30 ще літає. Так що Іран має великий досвід у закупівлі запчастин, які входять до санкційного списку.
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27.02.2025 01:32 Ответить
США, параноїдально налаштовані на промислове шпигунство, знищили більшу частину списаних F-14, побоюючись, що Іран придбає компоненти від решти Tomcat.
Лише 11 неушкоджених F-14 пережили цю чистку і залишилися на зберіганні.
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27.02.2025 01:41 Ответить
отримали 79, літає 30, от і відповідь де запчастини беруть, от тобі і весь досвід.
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27.02.2025 07:37 Ответить
 
 